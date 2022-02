Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Ellerstadt: Unfall verursacht und geflüchtet

Ellerstadt (ots) – Im Zeitraum vom 31.01.2022, 09:30 Uhr, bis zum 01.02.2022, 11:00 Uhr, wurde ein in der Georg-Fitz-Straße in Ellerstadt abgestellter PKW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den roten Opel Grandland und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel entstand im Bereich der Fahrzeugfront ein Schaden in Höhe von 500,- Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Sollten Sie Angaben zu dem Unfall machen können, bittet die Polizei Bad Dürkheim um Ihre Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Tiefenthal: Trunkenheit im Verkehr

Tiefenthal (ots) – Am Mittwoch, 02.02.2022 gegen 20:00 Uhr wurde der Fahrer eines Audi in der Hauptstraße in Tiefenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 53-jährigen Fahrers. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen Wert über 0,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, welches ein Bußgeld in Höhe von 500EUR sowie einen Monat Fahrverbot nach sich zieht.

Ebertsheim: Wiederholte Trunkenheitsfahrt

Ebertsheim (ots) – Am 03.02.2022 wurde gegen 17:00 Uhr ein PKW Fahrer in Ebertsheim dabei erwischt, wie er sein Fahrzeug alkoholisiert führte. Auffällig war er durch seine unsichere Fahrweise geworden Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab die unglaubliche Atemalkoholkonzentration von 4,5 Promille. Nachdem eine medizinische Behandlung als nicht erforderlich eingestuft worden war, wurde er nach Abschluss der Blutprobe und Beschlagnahme seines Führerscheins an seine Wohnanschrift entlassen. Gegen 20:00 Uhr ging dann die Meldung ein, dass die gleiche Person wieder mit einem Fahrzeug unterwegs sei. Kurz darauf konnte er dann beim Nachhause kommen an seiner Wohnanschrift erneut festgenommen werden. Da er offensichtlich die Zeit genutzt hatte um noch etwas Alkohol nachzutrinken, wurde ihm erneut eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in den polizeilichen Gewahrsam verbracht.

