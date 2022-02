LKW-Fahrer kann sich nicht mehr auf den Beinen halten

Wörth (ots) – Am 02.02.22 erhielt um 12:20 Uhr die Polizeiinspektion Wörth eine Mitteilung, wonach im Bereich Oberwald ein betrunkener LKW Fahrer unterwegs sein soll. Der beschriebene Lastzug konnte auf dem Parkplatz eines Gewerbebetriebes festgestellt werden. Der Fahrer nachdem er rückwärts gegen eine Laderampe gefahren war, alkoholisiert eingeschlafen.

Nach dem Wecken durch die Polizeibeamten erbrachte der Alkoholtest einen Wert von 4,7 Promille. Da der Fahrer sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte, musste er zur Verbringung auf die Polizeidienststelle gestützt werden. Seinen Schlaf konnte er im Anschluss an die Blutentnahme dann fortsetzen.

Versuchter Einbruch

Hördt (ots) – Am Dienstagabend 01.02.2022 versuchten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 21-21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wörthberg in Hördt einzubrechen. Der Versuch, das Kellerfenster des Objekts aufzuhebeln, scheiterte jedoch und die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab.

Zeugen, welche im entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Dachhaie unterwegs

Bellheim (ots) – Sie haben an Ihrem Dach einen vermeintlichen Schaden entdeckt, den sie sofort reparieren wollen angebliche Dachdecker, die es auf Ihr Geld abgesehen haben! Sie drängen sich ihren Opfern geradezu auf, versprechen eine kostengünstige “Reparatur” und verlangen am Ende einen ungerechtfertigten, völlig überzogenen Lohn für ihre “Dienstleistung”.

Die Polizei warnt vor diesen Betrügern, sogenannten “Dachhaien”. Gestern versuchten solche Dachhaie im Trifelsring in Bellheim ihre Masche anzuwenden. Die vier Betrüger boten ihrem 75-jährigen Opfer an, das Garagendach für einen Preis von 800 Euro zu sanieren. Als die Enkelin dazu kam, stellte man fest, dass die Handwerker alles andere als seriös waren. Ohne Einverständnis fingen die Handwerker an, das Garagendach abzudecken. Damit konfrontiert beendeten sie ihre Arbeit und forderten einen Betrag von 6.000 Euro.

Als die Opfer die Polizei verständigten, flüchteten die Dachhaie und hinterließen einen Schaden von ca. 3.000 Euro. Sollten auch Sie unerwartet “Besuch” von derartigen Handwerkern erhalten, informieren Sie sofort die Polizei. Unter der Notrufnummer 110 sind wir rund um die Uhr für Sie da. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Lustadt/Bellheim (ots) – Die Polizeidirektion Landau weisst daraufhin, dass es aktuell im Bereich Lustadt und Bellheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Enkeltrick handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen.

Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.