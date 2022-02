Radfahrerin mit geöffneter Autotür zusammen gestoßen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.02.2022 gegen 09:55 Uhr, stand ein 45-Jähriger mit seinem Auto auf einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand der Ludwigstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße. Als eine 29-Jährige mit ihrem E-Bike am Auto des 45-Jährigen vorbeifuhr, übersah dieser die Radfahrerin und öffnete die Fahrertür.

Die 29-Jährige wurde von der Tür getroffen, so dass sie rückwärts vom Fahrrad zu Boden fiel und auf den Kopf stürzte. Glücklicherweise trug sie einen Helm. Trotzdem hatte sie starke Schmerzen am Kopf und am Körper und wurde deshalb ins Krankenhaus gebracht.

Glasscheibe von Eingangstür der Berufsbildenden Schule beschädigt

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 01.02.2022 gegen 17:00 Uhr und dem 02.02.2022 gegen 07:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür der BBS Technik 1 in der Franz-Zang-Straße sowie ein daneben hängendes Schild. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Gasgeruch im Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Mittwoch 02.02.2022 gegen 17 Uhr wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße Gasgeruch wahrgenommen. Die unmittelbare Überprüfung durch die Feuerwehr und die TWL ergab eine geringe Undichtigkeit an einer Verschraubung am Zählerwerk. Die Undichte konnte unmittelbar behoben werden.

Evakuierungsmaßnahmen waren aufgrund der Geringfügigkeit nicht erforderlich. Die kurzfristigen Absperrmaßnahmen führten zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.

83-Jähriger fällt nicht auf falschem Microsoft Mitarbeiter rein

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.02.2022 gegen 12:40 Uhr, erhielt ein 83-Jähriger aus Ludwigshafen einen Anruf eines angeblichen Microsoftmitarbeiters, der ihn aufforderte, seinen PC zu entsperren und sich einzuloggen. Der 83-Jährige, der die Betrugsmasche kannte, beendete das Gespräch umgehend.

Beachten Sie, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Februar 2022

Präsidiumsbereich (ots) Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Dienstag (08.02.2022) im Bereich Bobenheim-Roxheim Montag (14.02.2022) im Bereich Ludwigshafen Mittwoch (23.02.2022) im Bereich Schifferstadt Montag (28.02.2022) im Bereich Speyer

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Freitag (11.02.2022) im Bereich Hochstadt Dienstag (15.02.2022) im Bereich Kandel Dienstag (22.02.2022) im Bereich Albersweiler Freitag (25.02.2021) im Bereich Lingenfeld

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.

Anrufe von falschen Kriminalbeamten

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.02.2022 gegen 11:00 Uhr, erhielt eine 79-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten. Dieser gab an sein Name sei Felix Gärtner und er sei von der Kriminalpolizei Mannheim. Er erzählte ihr, dass es im Laufe der letzten Nacht in der Straße, in sie wohnt, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen sei und ein Täter festgenommen wurde. Bei dem Täter habe man ein Notizbuch aufgefunden, in welchem der Namen der 79-Jährigen aufgeführt sei, sowie deren Bankdaten.

Der angebliche Kriminalbeamte fragte die Seniorin in diesem Zusammenhang, ob sie Wertgegenstände, Immobiliennachweise oder Schmuck zuhause habe. Da dies der 79-Jährigen komisch vorkam, fragte sie den Anrufer forsch, warum denn die Kriminalpolizei Mannheim diesen Fall aufnehmen würde, da sie doch schließlich in Ludwigshafen wohnen würde. Der Anrufer antwortete daraufhin, dass die Polizei Ludwigshafen überlastet gewesen sei. Falls die 79-Jährige jedoch Zweifel an seiner Identität habe, solle sie jetzt am Telefon bleiben. Es würde jetzt ein Zeichen kommen.

Daraufhin habe es am Telefon laut gepiepst und eine Computerstimme habe dann gesagt: “Kriminalpolizei Mannheim, Felix Gärtner, Einbruch und Diebstahl.” Daraufhin fragte der Anrufer erneut, ob die 79-Jährige Wertgegenstände habe. Als sie dies verneinte, erwiderte der Anrufer, dass er jetzt mit dem Staatsanwalt sprechen würden und in zwei Stunden eine Zivilstreife vorbei kommen würde, die sich um die Sicherheit der Seniorin kümmern würde. Das war der 79-Jährigen dann doch zu viel, so dass sie den Hörer auflegte und die richtige Polizei verständigte.

Ebenfalls am 02.02.2022, gegen 11:10 Uhr, rief ein Mann bei einem 80-Jährigen aus Ludwigshafen an und gab sich als “Polizei Mannheim” aus. Der Anrufer fragte nach der Ehefrau des 80-Jährigen. Da diese nicht zu Hause war, erklärte der Anrufer dem Senior, dass seine Ehefrau gestern im Supermarkt Schokoriegel gestohlen habe und auf sie nun eine Klage in Höhe von 250.000 Euro zukommen würde. Wenn sie den Betrag direkt persönlich entrichten würden, könne man einer Klage aus dem Weg gehen. Der 80-Jährige erkannte glücklicherweise sofort den Betrug und beendete das Gespräch direkt.

Ebenfalls am 02.02.2022, gegen 15:30 Uhr, rief ein Mann bei einer 80-Jährigen aus Ludwigshafen an und stellte sich von der Kripo in Mannheim vor. Er erklärte, dass es in der Straße, in der die Seniorin wohnt, zu einem Einbruch gekommen. Da die 80-Jährige die Masche kannte, legte sie sofort auf.

Beachten Sie Hinweise Ihrer Polizei, um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann). So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.: 0621 963-1154.

81-Jährige fällt nicht auf falsches Gewinnversprechen am Telefon rein

Ludwigshafen (ots) – Am 02.02.2022, gegen 09:30 Uhr, wurde eine 81-Jährige aus Ludwigshafen von einer Frau angerufen, die ihr mitteilte, dass sie eine Reise nach Hamburg im Wert von 500 Euro gewonnen habe. Weiterhin erklärte sie, dass die Seniorin ab April ein Abo in Höhe von 74 Euro im Monat abschließen könne, um eine weitere Gewinnchance zu haben. Danach gab die Anruferin das Gespräch an einen Mann weiter. Dieser fragte die 81-Jährige mehrfach nach ihrer Kontonummer. Da der Seniorin dies komisch vorkam, gab sie dem Anrufer eine falsche Kontonummer und legte auf.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel “Gebühren” zu bezahlen. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Betrügern laufend verändert.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben: