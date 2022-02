Versuchtes Raubdelikt – Pizza im Fokus der Täter

Mutterstadt (ots) – Bereits am Dienstag 01.02.2022 um 13:15 Uhr versuchten 4 Jugendliche unter Vorhalt eines Taschenmessers, in der Blockfeldstraße einem 13-Jährigen eine Pizza zu entwenden. Als ein Bus vorbeifuhr, konnte sich dieser mit seiner Pizza den anderen Jugendlichen entziehen. Es kam zu keinen Verletzungen. Die Tat wurde am Folgetag bei der Polizei beanzeigt.

Einer der 4 Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 14-15 Jahre alt, circa 175 cm groß, sehr kräftig, blond-braune lockige mittellange Haare, bekleidet mit einer gelben/goldenen/braunen knielangen Jacke.

Personen, die Angaben zu den Tätern oder zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbrecher im Fokus der Polizei

Mutterstadt/Limburgerhof (ots) – Am Mittwoch 02.02.2022 im Zeitraum von 15-20:00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Scherpunktkontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch.

Insgesamt wurden hierbei mehrere Personen und Fahrzeuge kontrolliert, wobei kein Bezug zu Wohnungseinbrüchen festgestellt werden konnte. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 6 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. In einem weiteren Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, weil ein Kind ohne jegliche Sicherung in einem Fahrzeug befördert wurde.