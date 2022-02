Vorfahrt missachtet (siehe Foto)

Birkweiler (ots) – Am Mittwoch 02.02.2022 befuhr der 22-jährige Opel-Fahrer gegen 18:50 Uhr die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens und wollte diese an der Abfahrt Birkweiler verlassen. Der 28-jährige Ford-Fahrer wollte seinerseits auf die B10 in Höhe Birkweiler in Richtung Pirmasens auffahren. Im Einmündungsbereich missachtete der Ford-Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigen Opel-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand Schaden in Höhe von circa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Der Ford-Fahrer wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderkartei einstellen müssen.

Auto überschlägt sich bei Unfall

Annweiler (ots) – Ein 41-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochabend gegen 19:50 Uhr die B 48 von Wernersberg kommend in Richtung Annweiler, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. In der Folge kam er auf den Grünstreifen und das Fahrzeug überschlug sich. Am Auto entstand ein Totalschaden und der 41-Jährige wurde leicht verletzt.

Verletzter Radfahrer

Böbingen (ots) – Ein 65 Jahre alter E-Bikefahrer kam gestern Mittag (02.02.2022, 14.45 Uhr) auf der K6 aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Vorderreifen nach rechts von der Fahrbahn in eine dortige Straßenkante und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am Kopf und Händen zu.

Nach einer ersten Begutachtung durch den Rettungsdienst konnte er nach Hause entlassen werden. In dem Zusammenhang appelliert die Polizei: Tragen Sie beim Radfahren immer einen Helm. Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.