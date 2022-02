Darmstadt

Weißer BMW im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Ein weißer BMW, der im Schreberweg abgestellt war, rückte am Mittwochabend (2.2.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein.

Im Anschluss entwendetensie unter anderem einen blauen Rucksack der Marke “Samsonite” aus dem Inneren und flüchteten unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Kriminelle suchen Baustelle auf

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle entwendeten mehrere Werkzeuge. So lautet die Bilanz eines Einbruchs in der Kirnbergstraße, bei dem Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (1.2.) und Mittwochmorgen (2.2.) ihr Unwesen trieben. Nach jetzigem Stand machten sie sich an einem Fenster des Rohbaus zu schaffen und gelangten so ins Innere.

Neben Bohrmaschinen, entwendeten sie unter anderem ein Heizgerät und mehrere Kabel. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Pfungstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Am Mittwoch 02.02.2022 gegen 20:35 Uhr kollidierten 2 Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Darmstädter Landstraße/Mierendorffstraße in Ginsheim-Gustavsburg. Die 48-jährige Fahrerin eines Smarts aus dem Landkreis Groß-Gerau befuhr die Darmstädter Landstraße aus der Ortsmitte von Gustavsburg kommend in Fahrtrichtung Bischofsheim, als sie in die Mierendorffstraße abbiegen wollte.

Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden Opel einer 19-jährigen Wiesbadenerin und stieß mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen. Beide Damen verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht. Die Wiesbadenerin konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden, während die 48-jährige aus dem Landkreis Groß-Gerau in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.

Der Kreuzungsbereich musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für rund 45 Minuten voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 12.000 Euro.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Mittwoch 02.02.2022 zwischen 16-21.15 Uhr, wurde in der Annastraße in Mörfelden ein geparkter beigefarbener Pkw Suzuki am linken Außenspiegel beschädigt.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Geld und Schmuck bei Einbruch entwendet

Heppenheim (ots) – Mit Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro haben Kriminelle nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus das Weite gesucht. Zwischen 18.30 Uhr und 22.15 Uhr am Mittwochabend (02.02.) drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Anwesen im Hambacher Tal ein.

Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Das Kommissariat 21/22 der Bergsträßer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Schwarzer Mercedes CLS entwendet

Lautertal (ots) – Unbekannte Täter haben im Lautertaler Ortsteil Beedenkirchen einen Mercedes CLS im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Gegen 16.50 Uhr am Dienstagnachmittag (01.02.) wurde der Diebstahl des schwarzen Wagens mit dem amtlichen Kennzeichen DA-U 1335 bemerkt und die Polizei alarmiert.

Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz im Bereich des Friedhofs in der Reichenbacher Straße abgestellt. Der Tatzeitraum reicht nach ersten Erkenntnissen bis 19 Uhr am vergangenen Freitag (28.01.) zurück. Hinweise nehmen die Ermittler der Bergsträßer Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Erbach (ots) – Am Dienstag 01.02.2022 parkte der Eigentümer eines silberfarbenen Hyundai Tucson gegen 07:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Albert-Schweizer-Straße in Erbach. Als er nach einer halben Stunde wieder zurückkam, stellt er an der rechten Fahrzeugseite einen Schaden fest.

Vom Unfallverursacher fehlt bisher jede Spur. An dem beschädigten Fahrzeug befinden sich rote Lackreste. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06062/953-0 bei der Polizeistation Erbach zu melden.

