Verdacht der Brandstiftung im Mehrfamilienhaus

Neustadt (ots) – Am Mittwochabend 02.02.2022 meldeten Zeugen gegen 19 Uhr Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße. Anwohner konnten eigenständig das Haus verlassen, die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Anwohnerin kam leicht verletzt wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Etwa 40 Feuerwehrmänner und-frauen aus Neustadt/ Momberg und Stadtallendorf waren im Einsatz, wodurch es zeitweise in der Goethestraße zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Kriminalbeamten vor Ort stellten Hinweise fest, die auf eine Brandstiftung deuten. Ein erster Tatverdacht richtet sich gegen eine Bewohnerin des Hauses, die sich inzwischen aufgrund psychischer Auffälligkeiten in einer Klinik befindet.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an und beinhalten auch die Überprüfung möglicher Zusammenhänge zu weiteren Bränden in dem Haus. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Ford touchiert

Marburg (ots) – In der Leipziger Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Ford und verursachte dadurch 3.000 Euro hohe Schäden an der Fahrertür und am Außenspiegel. Statt sich darum zu kümmern, flüchtete der Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch (1./2. Februar), 16 Uhr bis 10.40 Uhr. Die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Zeugenhinweise.

Spiegelklatscher im Begegnungsverkehr

Gladenbach (ots) – Zu einem Kontakt zwischen zwei Autos kam es am Montag, den 31. Januar, gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Gladenbach und Sinkershausen. Der Fahrer des grauen Audi A6 Avant konnte an der Unfallstelle nicht stoppen. Um an geeigneter Stelle zu drehen und zur Unfallstelle zurückzukehren, setzte er seine Fahrt fort.

Wieder an der Unfallstelle angelangt musste er feststellen, dass das andere Auto die Unfallörtlichkeit verlassen und auch die Polizei keine Kenntnis von dem Vorfall hatte. An dem Audi entstand am Außenspiegel ein Schaden in Höhe von 650 Euro. Zu dem zweiten Auto sind keinerlei weitere Angaben bekannt. Hinweise an die Polizei Biedenkopf, Telefon 06461 92950

Parkplatzrempler am Schwimmbad – Zeugen gesucht

Marburg (ots) – Ein zeitgleich gestartetes rückwärtiges Ausparkmanöver führte am Mittwoch, den 2. Februar, 12 Uhr, auf dem Parkplatz des Schwimmbades in der Sommerbadstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen 3er und einem schwarzen VW Tiguan. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Unfall bittet die Polizei Marburg (Telefonnummer 06421 4060) um Zeugenhinweise.

Ohne Führerschein mit 1,2 Promille unterwegs

Gladenbach (ots) – Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, so lautet das Ergebnis einer Fahrzeugkontrolle der Polizei Biedenkopf am Mittwoch, den 2. Februar kurz vor Mitternacht. Neben dem 47-jährigen Fahrzeugführer aus Wetzlar, der ohne Führerschein aber mit 1,2 Promille unterwegs war, muss sich auch der Halter des Autos verantworten.

