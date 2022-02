Verkehrsunfallflucht

Kirnsulubach B 41 – Am Donnerstag den 03.02.2022 kam es gegen 07:00 Uhr auf der B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Kurz vor der Anschlussstelle Kirn-Sulzbach am Ende der dortigen zweispurigen Fahrbahn stieß der LKW mit dem PKW zusammen. Der PKW wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Der LKW-Fahrer hielt vor Ort noch kurz an, entfernte sich im Anschluss jedoch unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Kirn bittet um Hinweise zum flüchtigen LKW.

Vandalismus in der Fußgängerzone

Eisenberg (Pfalz) – In der Nacht von Dienstag, den 01.02.2022, auf Mittwoch, den 02.02.2022, kam es in der Fußgängerzone in Eisenberg zu einer Sachbeschädigung. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten mit Steinen die Glasscheibe der Eingangstür eines Lottogeschäfts, wobei diese nicht gänzlich zu Bruch ging. Außerdem wurde das Vorhängeschloss einer neben der Tür befindlichen Truhe aufgebrochen. In der Truhe befanden sich mehrere Zeitschriften (Remittenden), welche entwendet wurden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.