Randalierer in Rettungswache

Mainz – Am Mittwochmittag löst ein Randalierer in einer Rettungswache in

der Binger Straße einen Polizeieinsatz aus. Der 51-jährige Mann soll bei

vergangenen Einsätzen mit dem Rettungsdienst ein Messer bei sich gehabt haben.

Mehrere Streifen fahren vor Ort. Der offensichtlich stark alkoholisierte und

amtsbekannte Mann kann in der Schleuse zur Wache angesprochen werden. Ein Messer

hält er nicht in den Händen. Der Mann wird durch die eingesetzten Beamten

gefesselt und durchsucht. Ein Messer kann nicht aufgefunden werden, dafür aber

ein ebenso gefährlicher Brieföffner. Dieser wird sichergestellt. Der Mann wird

nach draußen geführt und erhält einen Platzverweis.

Jugendlicher schmeißt Autoscheiben ein

Mainz-Neustadt – Am späten Abend des 02.02.2022 wurde der Mainzer Polizei

eine Person gemeldet, die am 117er Ehrenhof Autoscheiben einschlagen würde.

Der 16 Jahre alte Täter wurde von mehreren Zeugen beim Beschädigen eines Autos

beobachtet, fühlte sich ertappt und rannte davon. Einer der Zeugen folgte ihm

bis in die Kaiser-Friedrich-Straße, wo der 16-Jährige in einem Wohnkomplex

verschwand. Dort fand die Polizei ihn später versteckt in einer Restmülltonne.

Der 16-Jährige nutzte laut Zeugen zum Einschlagen der Autoscheiben einen

metallischen Gegenstand, der allerdings weder bei ihm noch in der näheren

Umgebung aufgefunden werden konnte. Insgesamt wurden drei Autos beschädigt.

Bereits in den letzten fünf Tagen kam es im Stadtgebiet zu mehreren

Autoaufbrüchen. In allen Fällen wurden Autoscheiben eingeschlagen und kleinere

Gegenstände entwendet. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang. Ob der

16-jährige für weitere Autoaufbrüche verantwortlich ist, werden die

polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder weiteren gleichgelagerten

Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der

Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Aggressiver Patient uriniert auf Klinikgelände

Mainz-Oberstadt – Ein aggressiver Patient wird nach einer körperlichen

Auseinandersetzung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch den

Rettungsdienst in ein Krankenhaus in der Mainzer Oberstadt eingeliefert. Der

40-jährige Mann verhält sich aggressiv und schreit bereits bei Einlieferung die

Mitarbeiter des Rettungsdienstes an, zudem schlägt er gegen den Rettungswagen.

Zwei Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 1 kommen zur Unterstützung. Der

stark alkoholisierte Mann tritt auch gegenüber der Polizei respektlos auf. Da

der Mann nicht behandelt werden muss, wird er nach draußen begleitet. Dort

uriniert er auf das Gelände der Klinik. Den Mann erwartet nun eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Scheibe eingeschlagen und Handys gestohlen

Mainz-Altstadt – Donnerstag, 03.02.2022

Am frühen Donnerstagmorgen wurde mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe

eines Handyladens in der Mainzer Altstadt eingeschlagen. Mehrere Funkstreifen

der Polizeiinspektion Mainz 1 fahren zum Einsatzort. Neben der eingeschlagenen

Schaufensterscheibe wurde festgestellt, dass mehrere Handys aus der Auslage

entnommen worden sind.

Durch einen Zeugen kann der Täter beobachtet werden, wie dieser über den

Jockel-Fuchs-Platz in Richtung Rhein flüchtet. Der männliche Täter konnte wie

folgt beschrieben werden: Schwarz gekleidet, Sturmhaube, Handschuhe, mittellange

Jacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Spuren wurden

gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Jugendliche mit Waffe an einem Einkaufszentrum

Mainz-Bretzenheim – Mittwoch 02.02.2022

Am Mittwochabend kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich eines

Einkaufszentrums im Stadtteil Bretzenheim.

Gegen 21:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Mainzer Polizei ein, dass zwei

Personen in der Nähe eines Supermarktes mit einer Pistole hantieren würden.

Durch Zeugen wurde bereits wahrgenommen, dass eine Waffe durchgeladen worden

sei.

Die alarmierten Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 vom Mainzer

Lerchenberg, konnten tatsächlich zwei junge Männer antreffen, die mit einer

Schusswaffe hantierten. Unter Vorhalt der Dienstpistole wurden die Beiden dann

aufgefordert die Waffe niederzulegen. Nachdem den jungen Männern zunächst die

Handschellen angelegt und sie durchsucht wurden, konnten die Polizeikräfte die

Schusswaffe sicherstellen. Nach Begutachtung der Waffe konnte glücklicherweise

schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um eine Spielzeugpistole,

welche die beiden 18- und 19-jährigen Mainzer, kurz zuvor im Einkaufszentrum

gekauft hatten.

Den Heranwachsenden wurde die Gefährlichkeit ihres Verhaltens verdeutlicht und

sie erhielten einen Platzverweis für den Bereich des Einkaufszentrums. Auch für

geschulte Polizeikräfte ist gerade in der Dunkelheit oder in dynamischen

Situationen mit bloßem Auge meist nicht zu erkennen, ob es sich um eine

Spielzeugwaffe oder um eine scharfe Schusswaffe handelt. Wir weisen daher

dringend darauf hin auch mit Spielzeugwaffen nicht in der Öffentlichkeit zu

hantieren.

Verkehrsunfall wegen Sekundenschlaf

A 61/Gensingen – Weil er vermutlich einen Sekundenschlaf hatte, prallte

ein 71-jähriger PKW-Fahrer am 2.2.2022 gegen 17 Uhr auf der A 61 bei Gensingen

mit dem PKW einer 48-Jährgien zusammen. Dabei musste der 71-Jährige

verkehrsbedingt bremsen, um einen Zusammenstoß mit einem vorausfahrendem LKW zu

verhindern. Er kam dabei ins Schlingern und berührte dabei mehrfach den PKW der

48-Jährigen. Da der 71-jährige im Rahmen der Unfallaufnahme angab, dass er

möglicherweise kurz eingeschlafen ist, ermittelt die Polizei nun wegen dem

Verdacht auf eine Straftat. Sowohl der 71-Jährige als auch die 48-Jährige

blieben unverletzt. Den entstandenen Sachschaden am PKW des 71-Jährigen schätzt

die Polizei auf 3000 Euro. Den am PKW der 48-Jährgein auf ca. 5000 Euro. Die

beiden Fahrzeuge blieben allerdings fahrbereit.

Zu viele Insassen im Kleinbus

A 61/Worms – Gleich 11 Insassen in einem Kleinbus mit eigentlich nur neun

Sitzplätzen zählten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einer

Verkehrskontrolle am 3.2.2022 gegen 01:20 Uhr an der Tank- und Rastanlage

Wonnegau-West an der A 61 bei Worms. Da die Weiterfahrt so nicht gestattet

werden konnte, musste eine andere Person die „überzähligen“ Mitfahrer abholen

kommen. Da der 25-jährige Fahrer zudem nicht angeschnallt war, erwartet ihn nun

ein Verwarnungsgeld.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Flonheim – Bei der Kontrolle eines PKW in der Ostdeutschen Straße in

Flonheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem

21-jährigen Fahrer Drogeneinfluss fest. Die Kontrolle fand am 02.02.2022 gegen

21 Uhr statt. Der junge Mann zeigte deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss. Ein

durchgeführter Vortest verlief zudem positiv. Der 21-Jährige musste mit zur

Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Mann nicht zum

ersten Mal mit einer Fahrt unter Drogeneinfluss aufgefallen ist, droht ihm nun

ein Bußgeld von mindestens 1000 Euro, ein mehrmonatiges Fahrverbot und eine

Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen

Bingen, 02.02., Schloßbergstraße, 13:55 Uhr. Bei einer Streifenfahrt schlossen die Beamten einem vorausfahrenden Motorroller mit Versicherungskennzeichen auf und kamen dabei auf mindestens 58 km/h. Der 65-Jährige, gegen den aktuell ein Fahrerlaubnis-Sperre vorlag, beteuerte, dass der Roller auf 25 km/h gedrosselt sei. Später widerrief er seine Aussage und gab die Manipulation zu. Ihm wurde eine Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen

Gensingen, 02.02., Am Kieselberg, 16:55 Uhr. Zwei PKW fuhren hintereinander vom Handelshof-Parkplatz in Richtung L242. Der vordere VW Golf stoppte verkehrsbedingt, woraufhin ihm der zweite VW Golf auffuhr. Dessen Fahrerin erlitt ein leichtes Schleudertrauma und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen – Zeugenaufruf

Bingen

Waldalgesheim-Genheim, 02.02., Am Hinkelstein, 16:30 – 20:10 Uhr. Eine Frau meldete eine Sachbeschädigung an ihrem roten Ford Fiesta im genannten Zeitraum. Ihr wurden Motorhaube, A-Säule und Kotflügel zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!