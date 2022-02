Gedenkfeier und Schweigeminute für getötete Polizisten

Kusel – Die Polizei Rheinland-Pfalz wird am Freitag in Kusel im Rahmen

einer internen Trauerfeier und landesweit um 10 Uhr mit einer Schweigeminute

ihrer zu Beginn der Woche getöteten Kollegin und ihres getöteten Kollegen

gedenken. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Innenminister Roger Lewentz und der

Präsident des Polizeipräsidiums, Michael Denne, werden an der Trauerfeier

teilnehmen.

Parallel zur Trauerfeier

nimmt die Polizei um 10 Uhr landesweit in Form einer

Schweigeminute Anteil. Zahlreiche Polizeibehörden bundesweit haben angekündigt,

sich diesem Gedenken anzuschließen.

Die Landesregierung bereitet gemeinsam mit der Polizei Rheinland-Pfalz über das

interne Gedenken hinaus bereits einen offiziellen Trauerakt vor. Ein Termin

steht noch nicht fest.

Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass die Polizeistiftung Rheinland-Pfalz

Spenden für die Angehörigen und Familien annimmt. Die Spenden können mit dem

Verwendungszweck „Kusel – zwei von uns“ an die Bankverbindung: Polizeistiftung

Rheinland-Pfalz, Sparda Bank Südwest, IBAN DE15 5509 0500 0001 9899 79. |erf

Festnahme nach Europäischem Haftbefehl

Mainz – Am Mittwochmorgen, des 3. Februar 2022 wurde das

Bundespolizeirevier Mainz vorab informiert, dass polizeiliche Unterstützung bei

Ankunft des ICE 23 im Hbf Mainz benötigt würde. In dem Zug fuhr ein Mann,

welcher keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Die eingesetzte Streife

überprüfte die Personaldaten des 31-jährigen ungarischen Mannes und stellte

fest, dass gegen diesen ein gültiger Haftbefehl aus Ungarn, mit dem Ziel der

Auslieferung dorthin, bestand. Aus dem Haftbefehl ging hervor, dass der Mann aus

einer Wohnung diverse Wertgegenstände in Höhe von ca. 2300 Euro entwendet hatte,

nachdem ihm diese zur Nutzung überlassen wurde. Nach Unterrichtung der

Generalstaatsanwaltschaft Koblenz sowie Vorführung des Mannes im Amtsgericht in

Mainz konnte die Haft bestätigt und der Herr in die Justizvollzugsanstalt

Rohrbach eingeliefert werden. Die Entscheidung des zuständigen

Oberlandesgerichtes über die endgültige Auslieferung steht aktuell noch aus.

Auf Nachfragen zum Tötungsdelikt in Ulmet mit vorangegangener Jagdwilderei

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern

Auf Nachfragen zu sichergestelltem Wildfleisch teile ich mit:

Gegen beide Beschuldigte wird auch der Vorwurf der gewerbsmäßigen Jagdwilderei erhoben.

Im Fahrzeug der Tatverdächtigen wurden insgesamt 22 Stück Damwild sichergestellt.

In der Wurstküche eines Tatverdächtigen in Sulzbach wurden Tierabfälle sichergestellt.

Am Aufenthaltsort eines Tatverdächtigen in Spiesen-Elversberg wurden 20 ausgeweidete Wildtierkadaver und Tierabfälle sichergestellt. Darüber hinaus stand vor der Tür ein Kühlanhänger mit verkaufsfertig verpacktem Fleisch im Wert von mehreren Tausend Euro.

Ich weise allerdings darauf hin, dass die Ergebnisse der Durchsuchungen noch nicht vollständig ausgewertet sind.

An den sichergestellten Wildtieren werden zunächst Feststellungen getroffen. Sie sind Beweismittel. Danach wird über den Verbleib entschieden.

Die Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Polizei wird Sie über neue Entwicklungen in diesem Ermittungsverfahren, soweit sie veröffentlicht werden können, informieren.

Dr. Gehring