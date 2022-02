Angriff auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen (2. Februar) hat ein Mann am Mannheimer

Hauptbahnhof zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit körperlich angegriffen. Gegen

die späteren polizeilichen Maßnahmen leistete der Tatverdächtige zudem

Widerstand.

Gegen 9 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim von der DB AG

darüber informiert, dass zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit am Bahnsteig 2/3

Streitigkeiten mit einer männlichen Person haben.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 47-jährige deutsche Tatverdächtige zuvor

mehrmals die Türöffnungen bei bereits abfahrenden Zügen drückte und dadurch die

Abfahrten verzögerte. Über Reiseabsichten verfügte der Mann nicht. Der Deutsche

sollte daraufhin den Bahnhof verlassen. Statt der Aufforderung nachzukommen,

griff der 47-Jährige die Mitarbeiter der DB Sicherheit körperlich an. Diese

brachten den Mann daraufhin zu Boden und fixierten ihn dort bis zum Eintreffen

der Bundespolizeistreife.

Zur Sachverhaltsklärung und Identitätsfeststellung verbrachten die Beamten den

Mann zur Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Der 47-Jährige zeigte sich

während der polizeilichen Maßnahmen aggressiv und trat nach den Polizisten.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes strebte ein hinzugerufener Polizeiarzt die

Unterbringung des Tatverdächtigen in einer psychiatrischen Klinik an.

Ob ein psychischer Ausnahmezustand der Grund für das Verhalten des Mannes war,

ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Ubstadt-Weiher – Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von

geschätzten 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am späten

Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 552.

Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 17:40 Uhr auf der L552 von Odenheim

kommend in Richtung Zeutern unterwegs. An einer Einmündung bremste der vor ihm

fahrende Audi ab, um nach links abzubiegen. Der 53-Jährige erkannte dies

offenbar zu spät und fuhr dem abbiegenden Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf.

Durch die Kollision kam dieser ins Schleudern und erst auf dem linken

Grünstreifen zum Stehen. Der 32 Jahre alte Fahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ubstadt-Weiher – Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von 40.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am späten Mittwochnachmittag auf der

Landesstraße 552.

Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 17:40 Uhr auf der L552 von Odenheim

kommend in Richtung Zeutern unterwegs. An einer Einmündung bremste der vor ihm

fahrende Audi ab, um nach links abzubiegen. Der 53-Jährige erkannte dies

offenbar zu spät und fuhr dem abbiegenden Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf.

Durch die Kollision kam dieser ins Schleudern und erst auf dem linken

Grünstreifen zum Stehen. Der 32 Jahre alte Fahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Badisch Bühn trifft Polizei – neuer Videoclip gegen Betrugsdelikte

Karlsruhe (ots) – Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe macht

sich in Zusammenarbeit mit der Badisch Bühn Karlsruhe stark gegen Betrugsdelikte

zum Nachteil älterer Menschen.

Bereits zum zweiten Mal erklärte sich die Badisch Bühn bereit, in Zusammenarbeit

mit dem Referat Prävention der Polizei Karlsruhe einen weiteren Videoclip mit

der Überschrift „Der Enkeltrick“ zu produzieren.

Dieser Clip steht nun ebenfalls auf der Homepage des Polizeipräsidiums Karlsruhe

und der Badisch Bühn abrufbereit zur Verfügung.

Immer wieder werden ältere Menschen Opfer von sog. Trickbetrügern.

Enkeltricks beginnen immer mit einem Telefonanruf und häufig mit der Frage:

Weißt du, wer dran ist oder erkennst du mich an der Stimme?

Durch diese Anrufe, bei denen die Gutgläubigkeit der älteren Menschen ausgenutzt

wird, versuchen die dreisten Betrüger, sich hohe Summen an Bargeld zu ergaunern.

Mit dem Videoclip „Der Enkeltrick“ ist es der Badisch Bühn wieder hervorragend

gelungen, in einer humorvollen Art auf ein sehr ernstzunehmendes Thema

aufmerksam zu machen.

Mit diesem Clip soll auch die jüngere Generation sensibilisiert werden, damit

diese das richtige Verhalten bei verdächtigen Anrufen mit ihren Angehörigen

besprechen.

Ein weiterer Videoclip zu dem Thema „“falsche Gewinnversprechen sowie Anruf

durch den sog. Microsoft-Mitarbeiter“ sind bereits in Planung.

Es gilt nochmals der Hinweis:

Legen Sie sofort auf, wenn ein Anruf mit einer Frage beginnt und

der Anrufer sich nicht sofort zu erkennen gibt.

der Anrufer sich nicht sofort zu erkennen gibt. Übergeben Sie Geld niemals an Fremde.

Melden Sie derartige Sachverhalte immer unverzüglich unter „110“

Ihrer Polizei, auch wenn noch nichts passiert ist.

Der Clip steht unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=fvedTiH_bsg zur

Verfügung.

Karlsruhe – Einbruch in Corona-Teststation

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach am Mittwochabend in eine

Corona-Teststation in der Bonhoefferstraße ein und entwendete etwa 130

Schnelltests.

Offenbar verschaffte sich der Einbrecher zwischen 20:00 und 22:00 Uhr Zutritt

zur Teststation in Oberreut, indem er die Containertüre mit unbekanntem Werkzeug

aufhebelte. Eine angelehnte Tür und durchwühltes Inventar fand der Inhaber der

Teststation vor, als er gegen 22:00 Uhr zurückkam. Der Schaden wird auf etwa 300

Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721

666-3411 entgegen.

Karlsruhe – Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Mit heruntergelassener Hose war ein 23-Jähriger am

Donnerstagmorgen gegen 10:00 Uhr auf dem Radweg entlang der Günther-Klotz-Anlage

unterwegs und wurde nach dem Anruf eines Zeugen von Beamten des Polizeireviers

Karlsruhe-West vorläufig festgenommen. Möglicherweise waren auch andere

Passanten vom Auftreten des jungen Mannes betroffen, der im dortigen Bereich an

seinem Glied manipulierte.

Daher bittet das Fachdezernat für Sexualdelikte der Karlsruher Kripo um Meldung

von Geschädigten. Entsprechende Meldungen nimmt der Kriminaldauerdienst

Karlsruhe telefonisch unter 0721/666-5555 entgegen.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Vom Flirt zur Erpressung!

Karlsruhe (ots) – Im Stadt- und dem Landkreis Karlsruhe kam es in

zurückliegender Zeit im Zusammenhang mit „Sextortion“ vermehrt zu Anzeigen. Hier

lernen sich Personen in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Snapchat, Instagram

oder Facebook kennen.

Die Täter versuchen die Unterhaltung auf eine Videotelefonie umzulenken. Danach

überreden Sie die Opfer, sich vor der Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen

an sich vorzunehmen. Dies wird aufgezeichnet und anschließend werden die Opfer

mit der Veröffentlichung der Inhalte erpresst.

Falls Sie bereits Opfer einer sexuellen Erpressung wurden:

Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung endet nach der Zahlung

meist nicht.

meist nicht. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab und

reagieren Sie nicht auf Nachrichten.

reagieren Sie nicht auf Nachrichten. Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot.

Schützen Sie sich vor „sexueller Erpressung“:

Chatten Sie nicht mit fremden Personen insbesondere bei

Telefonaten mit Rufnummern aus dem Ausland.

Telefonaten mit Rufnummern aus dem Ausland. Veröffentlichen Sie nicht Ihre persönlichen Daten.

Kleben Sie ihre Webcam ab.

Entblößen Sie sich nicht oder führen intime Handlungen im Chat

durch.

durch. Achten Sie darauf, dass Ihr Virenschutzprogramm immer aktuell

ist.

Weitere Informationen finden sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-u

nd-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/

https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/soziale-netzwerke/

Eine Anzeige nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Kronau – Vermutlich unter Drogeneinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe (ots) – Vermutlich unter der Beeinflussung von Betäubungsmittel kam in

der Nacht zum Donnerstag ein 33 Jahre alter Autofahrer auf der Landesstraße 555

von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Gegen 00.20 Uhr hatte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife im Gebüsch

neben der L555 auf Höhe der Anschlussstelle Kronau einen PKW festgestellt, der

auf der Seite lag. Im Fahrzeug befand sich noch eine Person, die gerade dabei

war, sich aus dem PKW zu befreien.

Wie sich herausstellte, überfuhr der mutmaßliche Unfallverursacher

wahrscheinlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit bei regennasser

Fahrbahn den dortigen Kreisverkehr und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hierbei prallte der PKW zunächst gegen einen Baum und überschlug sich

anschließend. Das Fahrzeug kam schließlich auf der rechten Seite zum Liegen. Der

offenbar nicht angeschnallte PKW-Lenker zog sich zu seinem großen Glück nur

leichte Verletzungen zu.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Fahrer

Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung. Er musste im Anschluss auf dem

Revier eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. An dem

Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 EUR.

Forst – Trio mit Betäubungsmittel erwischt

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen von kriminalpolizeilichen Ermittlungen gerieten drei

Männer im Alter von 35, 34 und 31 Jahren ins Visier der Beamten.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Forst konnten die Kriminalbeamten bei den

Männern ca. 20 g Amphetaminpaste, zwei unterschlagene Bankkarten sowie eine

größere Menge an Bargeld auffinden und sicherstellen.

In der Folge wurden die Tatverdächtigen festgenommen. Nach Durchführung der

erforderlichen Maßnahmen konnten sie die Dienststelle wieder verlassen.

Weingarten/Blankenloch/Bruchsal – Straßenverkehrsgefährdung u.a. / Verkehrsteilnehmer entzieht sich durch Flucht und riskante Fahrweise einer Kontrolle / Zeugen gesucht

Weingarten/Blankenloch/Bruchsal (ots) – Am Mittwoch, kurz nach 17.00 Uhr, sollte

ein 31-jähriger Pkw-Führer auf der L 559, Ortseingang Weingarten, einer

Verkehrskontrolle unterzogen werden. Daraufhin beschleunigte der Fahrer sein

Fahrzeug, einen Pkw Ford, und versuchte sich der Kontrolle in grob

verkehrswidriger und rücksichtloser Fahrweise, zunächst durch den Ortsteil

Waldbrücke, weiter auf der L 559 Richtung Blankenloch, von dort nach Touchieren

einer Leitplanke weiter auf die L 560 und von dort auf die L 558 stets in

Richtung Bruchsal, zu entziehen. In Bruchsal selber konnte der flüchtige Fahrer

dann im Bereich der Südstadt von Bruchsal nach Widerstandshandlungen

festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen stand der flüchtige Fahrer unter

dem Einfluss berauschender Mittel und war auch nicht im Besitz eines

Führerscheines. Im Zuge seiner Flucht und riskanten Fahrweise gefährdete und

behinderte der Beschuldigte möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer. Diese

werden ersucht sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, der Verkehrspolizei

Karlsruhe, unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.