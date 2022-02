Mannheim: Verkehrsunfall mit einem verletzten Mann

Mannheim (ots) – Am Mittwoch, gegen 18 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Fahrer eines VW

Golf in der Collinistraße in Richtung Renzstraße. Dabei fuhr auf einen

verkehrsbedingten anhaltenden Porsche Panamera auf. Der ebenfalls 40-jährige

Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Einsatz eines

Rettungswagens war nicht erforderlich. Durch den Unfall entstand Sachschaden in

Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Mannheim-Oststadt: Fahrraddiebe vorläufig festgenommen; Polizei ermittelt

Mannheim-Oststadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag, gegen 02:30 Uhr, stellten

die Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt im Bereich P5, 10 zwei

junge Männer fest, die offensichtlich Drogen konsumierten. Daraufhin sollten ein

20-Jähriger und dessen 18 Jahre alter Begleiter kontrolliert werden.

Noch vor Beginn der Kontrolle warfen diese allerdings einen zuvor gerauchten

Joint auf den Boden, setzten sich auf ihre Fahrräder und ergriffen die Flucht.

Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf und konnten die

Flüchtigen wenig später einholen. Im Rahmen der anschließenden Kontrollmaßnahmen

stellte sich heraus, dass die beiden Fahrräder gestohlen waren. Einer der beiden

Männer führte zudem typisches Aufbruchwerkzeug mit sich. Die Räder sowie das

Werkzeug und der weggeworfene Joint wurden sichergestellt. Der 20-Jährige und

dessen 18-jähriger Komplize wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur

weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Ersten Ermittlungen

zufolge entwendeten die Männer die Zweiräder kurz zuvor im Bereich der

Wasserturmanlage. Ergänzende Hinweise zu den Fahrrädern liegen derzeit noch

nicht vor.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Besonders schweren Falls des Diebstahls

von Fahrrad und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern

derzeit an.

Mannheim-Innenstadt: 33-jähriger Mann flüchtet vor Polizeikontrolle – Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 33-jähriger Autofahrer flüchtete am

Mittwochnachmittag in der Mannheimer Innenstadt vor einer Polizeikontrolle. Der

33-jährige Opel-Fahrer fiel einer Polizeistreife kurz nach 15 Uhr auf dem

Luisenring, in Richtung Friedrichsring fahrend, auf und sollte einer allgemeinen

Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierzu setzten sich die Beamten mit ihrem

Fahrzeug vor den Opel und gaben mit Blaulicht und Leuchtschrift die Aufforderung

anzuhalten. Nachdem die Fahrzeuge in Höhe des Quadrats K 4 gestoppt hatten und

die Beamten gerade ausgestiegen waren, setzte der 33-Jährige sein Fahrzeug

zurück und fuhr anschließend mit quietschenden Reifen über den Gehweg in die

Straße zwischen den Quadraten K 4 und K 5 ein. Die Beamten nahmen die Verfolgung

auf und folgten dem mit hoher Geschwindigkeit flüchtenden Opel zunächst. Um

jedoch eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder Passanten zu vermeiden,

brachen sie die Verfolgung ab und verloren das Fahrzeug schließlich aus den

Augen.

Passanten gaben an, dass der Mann mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden

Reifen mehrfach abgebogen sei, wobei sich Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn

durch eilige Schritte in Sicherheit bringen mussten, um nicht geschädigt zu

werden.

Bei der Überprüfung der Anschrift der Fahrzeughalterin in Ludwigshafen konnte in

Erfahrung gebracht werden, dass offenbar ihr 33-jähriger Mitbewohner das

Fahrzeug an sich genommen hatte und damit nach Mannheim gefahren sei. Dieser

konnte aufgrund einer Personenbeschreibung eindeutig als der Fahrer

identifiziert werden. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass

dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Das Fahrzeug konnte später in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten aufgefunden

werden.

Die Ermittlungen gegen den 33-jährigen Fahrer des Opel wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie des

Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unbefugten Ingebrauchnahme eines

Kraftfahrzeugs dauern an. Gegen die Halterin des Opel wird wegen des Verdachts

des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Geschädigte, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden sowie Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zu dessen Fahrweise geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim: Einhaltung Maskenpflicht und 3-G-Regel; gemeinsame Schwerpunktkontrollen von rnv, städtischem Ordnungsdienst und Polizeipräsidium Mannheim in öffentlichen Verkehrsmitteln; Bilanz

Mannheim (ots) – Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21 Uhr führten die

Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim gemeinsam mit dem städtischen

Ordnungsdienst und der rnv Verkehrs AG umfangreiche Kontrollen im Öffentlichen

Personennahverkehr durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Einhaltung der

Maskentragepflicht und der 3-G-Regelungen sowie der Sicherheit in öffentlichen

Verkehrsmitteln.

Sechs gemeinsame Kontrollteams, mit insgesamt rund 50 Polizeibeamtinnen und

-beamten, Mitarbeitern des städtischen Ordnungsdienstes sowie Beschäftigten der

rnv, kontrollierten Busse und Straßenbahnen an mehreren Haltestellen im gesamten

Stadtgebiet. Hauptaugenmerk lag dabei auf einem der wichtigsten

Verkehrsknotenpunkte Mannheims, dem Paradeplatz.

Insgesamt wurden 1.900 Personen in 78 Straßenbahnen und 2 Bussen nach

ganzheitlichen Gesichtspunkten stichpunktartig überprüft. Hierbei wurden 25

Verstöße gegen die Maskentragepflicht und 14 Verstöße gegen die 3-G-Regel

festgestellt. Laut Einsatzleiter Bernhard Dräxler war der überwiegende Anteil

der kontrollierten Personen einsichtig und zeigte Verständnis für die

Beschränkungen und die damit einhergehenden Kontrollen. In den meisten Fällen

blieb es daher zunächst bei einer mündlichen Verwarnung. Lediglich 10 Verstöße

gegen die 3-G-Regel werden zur Anzeige gebracht. Dies entspricht einer

Beanstandungsquote von 0,73 Prozent (Verhältnis kontrollierte Personen zu

Anzeigen).

Auch in den kommenden Wochen wird das Polizeipräsidium Mannheim mit seinen

Kooperationspartnern präsidiumsweit einen deutlichen Schwerpunkt bei der

Durchsetzung der Einhaltung der Maskenpflicht und der 3-G-Regel in öffentlichen

Verkehrsmitteln setzen. Polizeipräsident Siegfried Kollmar konstatiert: „Gerade

jetzt, in Zeiten enorm hoher Inzidenzen, müssen wir unsere Anstrengungen weiter

intensivieren, damit die Infektionszahlen nicht wichtige gesellschaftliche

Bereiche zum Erliegen bringen. Uns ist bewusst, dass nach der langen

Pandemiedauer mit vielen Regelungsänderungen bei vielen eine gewisse

„Müdigkeit“, gerade was die Schutzmaßnahmen betrifft, eingetreten ist. Wir alle

wünschen uns endlich „Normalität“ zurück! Deshalb wollen wir gemeinsam mit

unseren Kooperationspartnern einen Beitrag dazu leisten und durch Kommunikation

und intensive Aufklärung, die Akzeptanz für die Einhaltung der

Maskentragepflicht und die 3G-Regelungen zu erhalten und zu steigern. Verstöße

Uneinsichtiger werden natürlich konsequent zur Anzeige gebracht.“

„Die Beanstandungsquote in Bussen und Stadtbahnen ist mit 0,73 Prozent sehr

niedrig. Das ist erfreulich und zeigt, dass die Fahrgäste verstanden haben, um

was es geht. Mit ihrem Verhalten tragen sie nicht nur zu ihrem eigenen Schutz,

sondern auch zum Schutz der anderen Fahrgäste und des Personals bei“, so Erster

Bürgermeister Christian Specht, dem das Thema sowohl als Sicherheitsdezernent

als auch in seiner Funktion als ÖPNV-Dezernent ein wichtiges Anliegen ist.

„Viele Menschen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar sind täglich auf

den ÖPNV angewiesen, mit dem sie zwischen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und

Hessen pendeln. Trotz hoher Inzidenzen konnten und können wir sie durch

verschiedene Schutzmaßnahmen seit Pandemiebeginn weiterhin zuverlässig

befördern. Ich bedauere jedoch, dass es hier keine einheitliche Regelung

zwischen den Ländern bezüglich der Maskentragepflicht gibt. Das ist eine

besondere Herausforderung für die Fahrgäste, für die wir um Verständnis bitten.“

Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv bestätigt: „Seit Beginn

der Pandemie betreiben wir einen großen Aufwand, um unsere Fahrgäste, aber auch

unsere Kolleginnen und Kollegen, bestmöglich zu schützen. Dazu gehört natürlich

auch, dass wir die geltenden Sicherheitsregeln konsequent kontrollieren. Die

gute Zusammenarbeit mit der Polizei ist dabei ein ganz wichtiger Baustein. Klar

ist: die Pandemie verlangt uns allen, insbesondere auch unseren Fahrgästen,

weiterhin viel Geduld ab. Wir dürfen in dieser neuerlichen Hochphase der

Pandemie allerdings nicht nachlässig werden. Man muss erfreulicherweise aber

auch festhalten, dass die überwiegende Mehrheit unserer Fahrgäste sich an die

Regeln hält“ so in der Beek weiter.

Weitere gemeinsame Kontrollaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in

der Planungsphase.

Mannheim-Oststadt: Auto aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Oststadt (ots) – Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 00:30

Uhr, wurde in der Dynamostraße in einen Skoda eingebrochen. Bislang unbekannte

Täterschaft schlugen die Beifahrerscheibe des Autos ein und entwendeten eine

Aktentasche mit einem Schlüsselbund und einem MacBook samt Zubehör. Anschließend

flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden

beträgt rund 2.500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polzeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu

melden.