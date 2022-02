Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen festgestellt – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Das Polizeirevier Weinheim ermittelt in

sieben weiteren Fällen wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen im Bereich des

Schlosshofes und bittet erneut Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

sich unter Telefon 06201/1003-0 zu melden.

Wie jetzt bekannt wurde, beschädigten ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht

von Dienstag auf Mittwoch weitere sieben Fahrzeuge, die im Wohnquartier zwischen

dem „Alten OEG-Bahnhof“ an der Bergstraße (B 3) und in der Lützelsachsener

Straße/ Schlosspark abgestellt waren, in dem sie die Reifen der Fahrzeuge

zerstachen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 800 bis 1000 Euro geschätzt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den gleichen Täter bzw. die

gleiche Tätergruppierung handelt.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebstahl in Juweliergeschäft, Zeugenaufruf

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Samstag, gegen 13 Uhr,

täuschten zwei Frauen in einem Juweliergeschäft in der Hauptstraße Interesse am

Kauf eines hochpreisigen Rings vor. Möglicherweise handelt es sich bei den

beiden Frauen um Mutter und Tochter. Während der Kaufberatung klingelt ein

weiterer angeblicher Kunde am Laden und wollte sich über einen Ring im

Schaufenster informieren.

Da der Verkäufer alleine in dem Geschäft war, bat er ihn, zu einem späteren

Zeitpunkt nochmals zu kommen. Aufdringlich schaffte es der vermeidliche Mittäter

der beiden Frauen, den Verkaufsladen zu betreten und den Verkäufer in ein

Gespräch zu verwinkelt.

Plötzlich verabschiedeten sich die beiden Frauen und verließen das

Juweliergeschäft. Auch der Mann hatte es plötzlich eilig und ging nur mit einem

Prospekt aus dem Laden. Angeblich wollte er montags drauf nochmals vorbeikommen.

Nachdem die drei Täter den Laden verlassen hatten, stellte der Verkäufer fest,

dass ein hochwertiger Ring für fast 5.000 Euro fehlte. Wie zu erwarten war, kam

das Trios montags nicht wieder und der Ring bleibt verschwunden.

Die Tätergruppe wird wie folgt beschrieben

Ältere Frau, mittelgroß, gut bekleidet mit grün-braunem Mantel 2 . Jüngere Frau, ca. 20 Jahre alt, halblange Haare, Brille, bunte Socken, farbige Sneaker (Nike). Beide Frauen sprachen mit französischem Akzent und es könnte sich bei ihnen um Mutter und Tochter handeln. Mann, ca. 35 Jahre alt, schwarze nach hinten gegelte Haare, bekleidet mit einem dick gefütterten braunen Ledermantel. Süd- südosteuropäischem Erscheinungsbild.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201. 10030,

in Verbindung zu setzen.

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: 18-jähriger Tatverdächtiger nach versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft

Nußloch (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

18-jährigen Heranwachsenden erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am

Sonntag, den 05.12.2021, gegen 17:38 Uhr die 66-jährige Kassiererin einer

Tankstelle in Nußloch mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld

aus der Kasse aufgefordert zu haben.

Da die Kasse nicht unmittelbar von der Kassiererin geöffnet werden konnte und zu

erwarten war, dass ein Kunde den Kassenraum betrat, flüchtete der 18-Jährige

ohne Beute.

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg einschließlich

der Auswertung von Mobilfunkdaten führten die Beamten zu dem Tatverdächtigen.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung und seines Autos konnte neben der

Tatkleidung auch die bei der Tat verwendete Pistole sichergestellt werden,

welche sich als Schreckschusswaffe herausstellte.

Bereits am 03.12.2021 soll es in der Tankstelle zu einem Vorfall gekommen sein,

bei welchem der Tatverdächtige nach einem Streitgespräch mit der Kassiererin

über die Maskenpflicht mit einer Schreckschusspistole auf eine Werbetafel im

Außenbereich der Tankstelle geschossen und diese dadurch beschädigt haben soll.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und am Dienstag, den 01.02.2022, der

Ermittlungsrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der versuchten besonders

schweren räuberischen Erpressung erließ. Anschließend wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Hockenheim/BAB 6: Rücklichter an Lastwagen entwendet – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/BAB 6 (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost (Fahrtrichtung

Mannheim)an mindestens zwei Lastwagen die Rückleuchten.

Ein 30-jähriger Lastwagenfahrer stellte seinen Lastwagen am Dienstagabend gegen

16 Uhr auf dem Lkw-Parkplatz der Rastanlage ab, um seine Ruhezeit einzuhalten.

Als er am nächsten Morgen gegen 6 Uhr sein Fahrzeug starten wollte, wurde im

Display die Fehlermeldung angezeigt, dass das Rücklicht defekt sei. Bei einer

Nachschau stellte er fest, dass die gesamten rückwärtigen

Beleuchtungseinrichtungen abmontiert und die Kabel durchtrennt waren.

In gleicher Weise wurden an einem weiteren Lastwagen-Gespann, während der Fahrer

in seinem Fahrzeug schlief, die komplette Rückbeleuchtung entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.:

06227/35826-0 zu melden.

A6, Hockenheim: Vor der Polizei geflüchtet – Zeugen und Geschädigte gesucht

A6, Hockenheim (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr fiel Beamten der

Autobahnpolizei Walldorf auf der A6 kurz nach dem Autobahnkreuz Walldorf ein

Citroën auf, welcher in Fahrtrichtung Mannheim fuhr. Das Fahrzeug, welches einer

Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, folgte den Beamten zunächst in

Richtung der Tank- und Rastanlage Hockenheim Ost. Kurz vor der Einfahrt in die

Raststätte beschleunigte der Citroën jedoch und flüchtete in Richtung Mannheim.

Die Streife nahm die sofortige Verfolgung auf und konnte den PKW schließlich

einholen. Der Fahrzeugführer, welcher weitere Anhaltesignale ignoriert und

andere Verkehrsteilnehmer bereits unter hohen Geschwindigkeiten auch rechts

überholt hatte, konnte schließlich kurz nach der Anschlussstelle Schwetzingen

kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der

62-jährige Citroën-Fahrer über keinen Führerschein verfügt. Außerdem roch der

Mann deutlich nach Alkohol. Er musste die Beamten daher auf das Revier begleiten

und dort eine Blutprobe abgeben. Zeugen, welche das Fahrverhalten beobachtet

haben, oder Verkehrsteilnehmer, welcher dadurch gefährdet wurden, werden

gebeten, sich telefonisch mit dem Autobahnpolizeirevier in Walldorf unter

06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.

A6, Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Weder Versicherung noch Finanzierung bezahlt – Fahrt auf A6 beendet

A6, Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr

kontrollierten Beamtinnen und Beamte des Fahndungsdienstes der Autobahnpolizei

Walldorf einen 39-jährigen Mann in einem Toyota auf einem Parkplatz in der

Wieslocher Straße. Der Mann war den Ermittlerinnen und Ermittlern zuvor auf der

A6 in Fahrtrichtung Sinsheim aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich

heraus, dass keine gültige Versicherung für das Fahrzeug bestand. Während der

Kontrolle verstrickte sich der Fahrzeugführer in Widersprüche. Weitere

Überprüfungen durch die erfahrenen Fahndungskräfte ergaben, dass für den Toyota

ein Finanzierungsvertrag abgeschlossen wurde, welcher seit Fälligkeit der ersten

Rate im Juni 2021 nie bezahlt wurde. Für den 39-Jährigen war die Fahrt somit

beendet. Der 50.000 Euro teure PKW wurde durch einen Abschleppdienst abgeholt.

Der Mann muss mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutzes

und dem Verdacht der Hehlerei rechnen. Die Spezialistinnen und Spezialisten für

KFZ-Sachwertdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

zwischen 08:00 Uhr und 16:40 Uhr in der Goethestraße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer beschädigte einen Mitsubishi, welcher auf dem Parkplatz eines

dortigen Kindergartens abgestellt war, und fuhr anschließend einfach davon, ohne

seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 1.000

Euro.

Der Unfallverursacher fuhr vermutlich ein rotes Fahrzeug.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.