Heidelberg-Rohrbach: Auf Straßenbahn aufgefahren

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Bei einem Auffahrunfall am frühen Mittwochnachmittag

im Stadtteil Rohrbach wurde eine 73-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die

Frau befuhr gegen 13.15 Uhr mit ihrem Opel die Karlsruher Straße stadteinwärts.

Als eine voranfahrende Straßenbahn zwischen der Sickingenstraße und der

Grünewaldstraße verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies die Fahrerin des

Opel zu spät und fuhr der Straßenbahn hinten auf. Dabei zog sie sich leichte

Verletzungen zu. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde die 73-Jährige

vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Fahrgäste der Straßenbahn kamen

nicht zu Schaden.

Das beschädigte Fahrzeug der Frau wurde am Fahrbahnrand abgestellt. Der

entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich vorübergehende

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Heidelberg- Rohrbach: Nebelscheinwerfer von gleich zwei Fahrzeugen entwendet; Tatzusammenhang wahrscheinlich – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten

ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Nebelscheinwerfer von gleich zwei

geparkten PKWs im Heidelberger Stadtteil Rohrbach.

Ein 34-Jähriger verständigte am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr die Polizei,

nachdem er den dreisten Diebstahl an seinem in der Leimer Straße, Höhe

Hausnummer 3, geparkten PKW festgestellt hatte. Unbekannte Täter hatten offenbar

in der Nacht unbemerkt die beiden vorderen Nebelscheinwerfer sowie zwei Sensoren

entwendet gehabt und waren im Anschluss unerkannt geflüchtet. Im Rahmen der

Anzeigenaufnahme machte der 34-Jährige die Einsatzkräfte des Polizeireviers

Heidelberg-Süd dann auf einen weiteren möglichen Diebstahl aufmerksam. Wenige

Meter entfernt, in der Rathausstraße auf Höhe der Hausnummer 75, stellte er

nämlich einen weiteren Audi fest, an welchem ebenfalls die Nebelscheinwerfer zu

fehlen schienen. Als die Einsatzkräfte daraufhin das Fahrzeug überprüften,

bestätigte sich der Verdacht. Der 32-jährige Fahrzeugbesitzer hatte den

Diebstahl an seinem Wagen bis dato noch gar nicht bemerkt gehabt. An beiden PKWs

entstand ein geschätzter Diebstahlsschaden in einer Gesamthöhe von rund 3000

Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, die in der Nacht von

Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen, Fahrzeuge und/oder Geräusche

festgestellt haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 34180 zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Zwei PKW im Gegenverkehr gestreift und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Dienstag gegen 17:55 Uhr fuhren ein 35-jähriger

Porsche-Fahrer und eine 55-jährige Citroen-Fahrerin hintereinander auf der

Straße Am Götzenberg in Richtung Rohrbach. Den beiden Fahrern kam aus Rohrbach

kommend ein roter Kleinwagen entgegen, der auf Höhe des Parkplatzes Siegelsmauer

nach links von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Der 35-Jährige

und die dahinterfahrende 55-Jährige wichen ihrerseits nach rechts aus, der rote

Kleinwagen streifte jedoch beide Fahrzeuge. Der oder die unbekannte

Fahrzeugführer/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr weiter

den Götzenberg hinauf.

Beide Fahrzeuge wurden hierdurch beschädigt. An dem Porsche entstand ein Schaden

an der hinteren linken Tür in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei dem Citroen

wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der Schaden beläuft sich auf mehrere

hundert Euro. Die 53-jährige Beifahrerin im Porsche wurde bei dem Unfall leicht

verletzt.

Bei dem roten Kleinwagen handelt es sich vermutlich um einen Fiat, Modell Punto.

Dieser weist möglicherweise Beschädigungen im Bereich des vorderen linken

Kotflügels auf. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum

Unfallverursacher aufgenommen und bittet Zeugen, sich an die Telefonnummer 0621

174 – 4111 zu wenden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Einbruch in Kleingarten – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 17:00

Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr in einen Kleingarten in der Tiergartenstraße.

Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Tür eines Geräteschuppens und

entwendeten mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Kreissäge, sowie einen

Akkuschrauber mit Zubehör. Zusätzlich wurde versucht in die angrenzende

Gartenhütte einzudringen. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 650 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.