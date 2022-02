Einbruch in Einfamilienhaus – Täter bei Tatausführung gestört

Wiesbaden, Talheim Mittwoch, 02.02.2022, gegen 13:15 Uhr

(js) Am Mittwochmittag drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus

in Wiesbaden, in der Straße Talheim ein. Gegen 13:15 Uhr wurden unbekannte Täter

bei einem Einbruch gestört. Nachdem sie in das Haus gelangt waren, wurden von

ihnen mehrere Räume durchsucht. Währenddessen kam ein Bewohner des Anwesens nach

Hause, was den Einbrechern wohl nicht entgangen ist und sie zur Flucht

veranlasste. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611/345-0 entgegen.

Mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet beschädigt

Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße / Wiesbaden, Brunhildenstraße Mittwoch, 02.02.2022 bis Donnerstag, 03.02.2022

(js) Zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw kam es in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag im Wiesbadener Stadtgebiet. Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstand in Kostheim, als unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in der Hochheimer Straße gleich drei Fahrzeuge beschädigten. An

einem dort geparkten Pkw Mini wurde die Heckscheibe mit einem Kanaldeckel

eingeworfen. Weiterhin wurden dort ein Pkw Dacia sowie ein Opel Vivaro zum Teil

erheblich beschädigt.

Vermutlich ebenfalls im Verlaufe der letzten Nacht wurde bei einem, in der

Brunhildenstraße abgestellten, Ford eine Scheibe auf der Beifahrerseite

zerstört. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Polizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Baustelle

Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Park Donnerstag, 03.02.2022, 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(js) Die kurze Abwesenheit der Mitarbeiter einer Baufirma nutzten Diebe, um

Werkzeug und Baumaterialien zu stehlen. Am Donnerstag, in der Zeit zwischen

12:30 Uhr und 13:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Baumaterialien und

Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 600 Euro von einer Baustelle im

Abraham-Lincoln-Park. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der

Beschäftigten, um die Gegenstände zu klauen. Das 3. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die

Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer 0611/345-2340.

Stark betrunken Auto gefahren

Wiesbaden, Schiersteiner Straße Donnerstag, 03.02.2022, 01:50 Uhr

(js) Viel zu tief ins Glas geschaut hat ein 48-jähriger Wiesbadener am frühen

Donnerstagmorgen. Gegen 01:50 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Smart in der

Schiersteiner Straße in Wiesbaden von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen der

Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Wiesbadener getrunken hat und

einen Alkoholwert von über 1,8 Promille aufwies. Der 48-jährige musste

entsprechend eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines

über sich ergehen lassen. Anschließend wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Verkehrskontrolle an der B 455

Wiesbaden, B 455 Donnerstag, 03.02.2022, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(js) Am heutigen Donnerstag wurde durch Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes

der Wiesbadener Polizei, im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr, eine

Verkehrskontrolle an der B 455 durchgeführt. Bei den 35 kontrollierten

Fahrzeugen mussten durch die Beamten 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt

werden. Insbesondere wegen unzureichender Ladungssicherung fielen mehrere

Verkehrsteilnehmer auf. Zwei Verkehrsteilnehmer erwarten Strafverfahren wegen

des Besitzes von Betäubungsmitteln, einen weiteren wegen eines Verstoßes gegen

das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessenund der Landeshauptstadt Wiesbaden: Versammlungslagen am Samstag in der Wiesbadener Innenstadt

Wiesbaden (ots) – (pa)Aufgrund mehrerer Versammlungslagen und eines damit

verbundenen größeren Polizeieinsatzes kann es am kommenden Samstag (05.02.2022)

zu Verkehrsbehinderungen in der Wiesbadener Innenstadt kommen. An verschiedenen

Örtlichkeiten im Innenstadtbereich sind im Laufe des Tages Kundgebungen

angemeldet, welche die Polizei begleiten wird.

Durch die Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Wiesbaden wurden in

Abstimmung mit der Polizei für alle Versammlungen Auflagenverfügungen erlassen,

die neben der Abstandsregelung auch die Pflicht zum Tragen eines

Mundnasenschutzes beinhalten. Der Infektionsschutz hat hier einen besonders

hohen Stellenwert. Für die Einhaltung der verfügten Auflagen wird es zu

verstärkten und konsequenten polizeilichen Kontrollen kommen.

Aufgrund der angemeldeten Versammlungen kann es im Stadtgebiet zu erheblichen

Einschränkungen im Straßenverkehr innerhalb des 1. Ringes kommen. Es wird

empfohlen, sich frühzeitig zu informieren, den Bereich weiträumig zu umfahren

oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Die Polizei wird in Zusammenarbeit

mit den Verkehrsbetrieben der Stadt alles Mögliche tun, um die Mobilität der

Menschen zu gewährleisten.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Drogeriemarkt

Aarbergen-Michelbach, Im Aartal Donnerstag, 03.02.2022, 01:15 Uhr

(js) Zu einem Einbruch in einen Drogeriemarkt kam es am frühen Donnerstagmorgen

in Aarbergen-Michelbach. Gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei informiert, dass in

den Markt in der Straße Im Aartal eingebrochen wurde. Die unmittelbar entsandten

Polizeikräfte konnten feststellen, dass eine Seitenwand zu dem Geschäft

aufgestemmt worden war und die Einbrecher so in das Objekt gelangten. Nachdem

sie im Innenbereich mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten die Täter noch

vor Eintreffen der Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten

bislang zu keinem Erfolg. Durch das Aufstemmen der Seitenwand entstand ein

erheblicher Gebäudeschaden von mindestens 10.000 Euro. Falls Sie Hinweise auf

mögliche Täter geben können bzw. Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

06124/7078-140 in Verbindung.

Einbruch in Einfamilienhaus

Idstein-Wörsdorf, Reichenberger Straße Mittwoch, 02.02.2022, zwischen 18:30 Uhr und 21:50 Uhr

(js) Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten Einbrecher, um in ein Haus in der

Reichenberger Straße in Wörsdorf einzudringen. Im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr

und 21:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein, indem

sie ein Fenster aufhebelten und so in das Haus gelangten. Nachdem sie mehrere

Räume durchsucht und Schränke durchwühlt hatten, flüchteten die Täter unerkannt

mit diversen Schmuckstücken und Bekleidungsgegenständen. Personen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in

Idstein unter der Telefonnummer 06126/93940 in Verbindung zu setzen.

Polizeibeamte beleidigt

Eltville, Rheingauer Straße Mittwoch, 02.02.2022, 12:45 Uhr

(js) Weil ein 35-jähriger Wiesbadener mit den polizeilichen Maßnahmen nicht

einverstanden war, wurden eine Beamtin und ein Beamter der Polizei am

Mittwochmittag in der Rheingauer Straße in Eltville lautstark mit Schimpfworten

beleidigt. Der Mann, der in Eltville beruflich tätig ist, wurde aufgrund eines

vorangegangenen Sachverhalts durch die Polizei aufgesucht. Da ihm scheinbar die

von der Polizei getroffenen Maßnahmen nicht weitgehend genug waren, tat der

Wiesbadener jetzt lautstark seinen Unmut darüber kund und beleidigte hierbei

mehrfach die eingesetzten Beamten aufs Übelste. Dies hat für den 35-jährigen

jetzt eine Anzeige zur Folge. Passanten waren von dem Verhalten des Mannes

schockiert und teilten dies auch den Beamten mit. Zeuginnen und Zeugen des

Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eltville unter der

Telefonnummer 06123/90900 in Verbindung zu setzen.

Betrunken am Steuer erwischt

Walluf, Rheinstraße Donnerstag, 03.02.2022, 12:30 Uhr

(js) Am Donnerstagmittag, gegen 12:30 Uhr wurden neben der Polizei auch der

Rettungsdienst in die Wallufer Rheinstraße entsandt, da es dort zu einem

möglichen medizinischen Notfall gekommen sei. Als die Rettungskräfte vor Ort

eintrafen, stellten sie einen 33-jährigen Wiesbadener fest, der am Steuer seines

schwarzen Audi saß. Der Grund für den scheinbaren Notfall erschloss sich recht

schnell. Der Wiesbadener war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der

Lage, sein Auto zu fahren. Er wies einen Alkoholwert von über 2,5 Promille auf.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben über das vorherige Fahrverhalten machen

können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer

06123-90900 in Verbindung zu setzen.