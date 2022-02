Heidelberg: Stadtnotizen 03.02.2022

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Parken in der Ladenburger Straße: Weiterer Abschnitt wird neu geordnet

Die Parkmöglichkeiten in Neuenheim im östlichen Teil der Ladenburger Straße zwischen Brücken- und Bergstraße werden neu geordnet. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen, sie werden voraussichtlich bis Montag, 7. Februar 2022, abgeschlossen sein.

Die Parkflächen werden abwechselnd angeordnet. Mit dieser Neuordnung will die Stadt sicherstellen, dass die notwendige Durchfahrtsbreite auf der Fahrbahn von 3,50 Metern durchgängig gewährleistet wird – etwa für Rettungsfahrzeuge und die Müllabfuhr. Zudem sollen die Gehwege nicht mehr zugeparkt und somit die Verkehrssicherheit in dem Straßenabschnitt generell erhöht werden. Insgesamt fallen durch den Umbau 14 Pkw-Stellplätze weg: elf in der Ladenburger Straße und drei in der Bergstraße. Im Zuge der Neuordnung werden außerdem insgesamt zehn Fahrradanlehnbügel in der Ladenburger Straße und zehn Fahrradanlehnbügel in der Bergstraße installiert.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 23.000 Euro. Die Neuordnung im westlichen Bereich der Ladenburger Straße ist bereits umgesetzt worden. Über die Maßnahmen waren die Mitglieder des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität im Mai 2021 informiert worden.

Die Stadt installiert in den kommenden Wochen bis April 2022 im übrigen Stadtgebiet über 100 weitere Fahrradanlehnbügel.

Online-Elternkurs „Babytalk“ – Angebot des Familienbüros der Stadt Heidelberg ab 9. Februar

Ab Mittwoch, 9. Februar 2022, findet an fünf aufeinanderfolgenden Terminen immer mittwochs der Elternkurs „Babytalk“ für Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr statt. Die Veranstaltung wird an den ersten vier Terminen von 17 bis 18.30 Uhr online angeboten. Am letzten Termin am 9. März 2022 lädt das Familienbüro der Stadt Heidelberg von 16 bis 17.30 Uhr in die „Plöckstube“, Plöck 2a, zum persönlichen Austausch ein. Referentin ist die Familiengesundheits- und Kinderkrankenschwester Nicole Laemers-Müller. Sie gibt Informationen dazu, was ein Baby in den ersten Lebensmonaten braucht, und kommt mit den Familien zu wichtigen Themen rund um die erste Zeit mit Baby ins Gespräch. Das Format bietet auch Raum für den Austausch der Familien untereinander. Anmeldungen sind per E-Mail möglich an familienoffensive@heidelberg.de oder telefonisch im Familienbüro unter 06221 58-37888. Die Teilnahme ist für die Familien kostenlos.

Karlshütte im Ziegelhäuser Stadtwald gesperrt

Aus Sicherheitsgründen ist die Karlshütte im Ziegelhäuser Stadtwald seit 1. Februar 2022 bis auf Weiteres gesperrt. Beim letzten Sturm ist im Wipfel einer der beiden großen Roteichen vor der Hütte ein Ast abgebrochen. Unter den Bäumen besteht derzeit akute Lebensgefahr durch herabstürzende Äste. Die beiden alten Bäume sind von einem Pilz befallen, der die Holzstruktur angreift. Daher müssen sie in den nächsten Wochen intensiv auf ihre Standfestigkeit hin überprüft werden. Anschließend müssen beide Bäume aus Sicherheitsgründen zurückgeschnitten werden. Je nach Schwere der Schädigung müssen dabei entweder nur einzelne Äste oder jeweils die gesamte Baumkrone entfernt werden. Das Ziel ist es, zumindest die Stämme der Bäume noch für mehrere Jahre zu erhalten. Sobald die Verkehrssicherungsmaßnahme beendet ist, ist die Hütte wieder für Besucherinnen und Besucher zugänglich.