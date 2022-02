2x Sachbeschädigung – Baum gefällt

Staufenberg (ots) – Nachdem Unbekannte einen Baum am “Tarjanplatz” in Mainzlar mutwillig beschädigt wurde, musste dieser gefällt werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Tat dürfte sich zwischen Sonntag 30. Januar und Dienstag 02. November ereignet haben.

Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Laubach (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens hat die Polizei am Mittwoch 02.02.2022 bei einem 47-jährigen Mann mehrere Waffen und Munition sichergestellt. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, illegal mit Waffen gehandelt zu haben. Der deutsche Staatsangehörige geriet aufgrund eines anderen Ermittlungsverfahrens Mitte November in den Fokus der Ermittler.

Über die Staatsanwaltschaft Gießen erwirkten die Beamten bei einem Richter einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung und seinen Garten. Die Beamten stellten bei der Durchsuchung über 20 Waffen, darunter eine illegale Schusswaffe aus dem 2. Weltkrieg, und mehrere hundert Schuss Munition sicher.

Über mehrere Waffen verfügt der Sportschütze eine waffenrechtliche Erlaubnis. Bei über einem Dutzend erlaubnisfreier Langwaffen steht eine Begutachtung noch aus, da an diesen möglicherweise technischen Veränderungen vorgenommen worden sind. Aufgrund fehlender Haftgründe und nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen ließen ihn die Polizisten wieder laufen.

Reiskirchen: Auto geöffnet

Ein Unbekannter machte sich Donnerstag (03.Februar) gegen 03:00 Uhr in der Goethestraße einem Seat zu schaffen. Nachdem der den schwarzen Kombi durchsuchte, stahl er eine Sonnenbrille im Wert von etwa 150 Euro.

Der Täter hat eine schmale Statur und ist circa 35 Jahre alt. Er trug eine helle Wollmütze, eine dunkle Daunenjacke, eine Jogginghose, Nike-Schuhe und einen Rucksack. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel.: 0641 91430.

Gießen: Auf Auto eingeschlagen

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwoch (02.Februar) gegen 20:15 Uhr, wie ein unbekannter Täter auf einen grauen Ford einschlug. Der Transit parkte der in der Straße Trieb. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.500 Euro davon.

Nach Angaben des Zeugens ist der Täter männlich, 20-30 Jahre alt und zirka 180cm groß. Er trug einen grünen Parker mit Fell an der Kapuze und eine dunkle Hose.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641 7006 3755.

Gießen: Katalysatoren gestohlen

(ots) – Unbekannte Täter bauten zwischen Dienstag (01.Februar) und Mittwoch (02.Februar) gegen 18:45 Uhr und 07:30 Uhr den Katalysator eines grauen Astra aus. Der Opel parkte in der Thaeterstraße. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641 7006 3555.

(ots) – Einen Katalysator im Wert von 200 Euro stahlen unbekannte Täter zwischen Dienstag (01.Februar) und Mittwoch (02.Februar) gegen 22:30 Uhr und 15:00 Uhr von einem Opel. Der rote Zafira-A parkte in der Carl-Franz-Straße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweis bitte an die Deliktsübergreifende Sachbearbeitung unter Tel.: 0641 7006 3454.

Gießen: Aufmerksame Mitarbeiter

Aufmerksame Mitarbeiter eines Modehauses im Seltersweg beobachteten am Mittwoch (02.Februar) gegen 13:15 Uhr, wie ein mutmaßlicher Kunde eine hochwertige Jacke des Modehauses unter seine private zog und versuchte das Geschäft zu verlassen. Die Mitarbeiter sprachen ihn darauf an und hielten ihn fest bis die Polizei eintraf. Er muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Hungen: Graffiti an Altenwohnheim

Ein Seniorenzentrum in der Lindenallee rückte in den Fokus unbekannter Schmierfinke. Zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch und 07.30 Uhr am Donnerstag schmierten sie mit blauer Farbe mehrere Zahlen an die Gebäudefassade. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Spiegel abgefahren

Zwischen Mittwoch (02.Februar) 17.30 Uhr und Donnerstag (03.Februar) 05.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen Im Wiesecker Weg (Höhe 69) geparkten Renault am linken Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß bei Fahrstreifenwechsel

Ein 30-jähriger Mann aus Alsfeld in einem Seat befuhr am Mittwoch (02.Februar) die Ostanlage in Richtung Moltkestraße. Im Bereich einer Baustellenverengung wechselte der Alsfelder vom linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei offenbar den Mercedes eines 69-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Fernwald: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch (02.Februar) gegen 13.15 Uhr fuhr ein 47-jähriger LKW-Fahrer von Oppenrod nach Albach. Ein 43-jähriger Mann aus Reiskirchen kam dem LKW-Fahrer dabei entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Buseck: Fußgänger angefahren

Eine 25-jährige Frau aus Buseck in einem Peugeot befuhr am Donnerstag (03.Februar) gegen 07.15 Uhr die Gießener Straße in Alten-Buseck in Richtung Gießen als ein Fußgänger die Fahrbahn kreuzte. Der Fußgänger verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

