Frau bespuckt Bundespolizisten und bedroht Zugbegleiter

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Keinen guten Eindruck hinterließ Mittwochnachmittag 02.02.2022 um 16 Uhr eine 29-jährige Frau aus Fulda in einem ICE auf der Fahrt von Fulda in Richtung Kassel. Die aus Somalia stammende Frau bespuckte mehrfach die Bundespolizisten, die dem Zugbegleiter beim Halt in Kassel bei der Fahrscheinkontrolle zur Hilfe kamen.

Kein Mund-Nasen-Schutz, Keine Fahrkarte. Zunächst wurde die Frau auf ihren fehlenden Mund-Nasen-Schutz vom Zugbegleiter angesprochen. Daraufhin nahm die Maskenverweigerin eine 80cm lange Papierrolle in die Hand und deutete einen Schlag in Richtung des Zugbegleiters an. Einen gültigen Fahrschein konnte sie ebenfalls nicht vorzeigen. Der Zugbegleiter verständigte daraufhin umgehend die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Beim Halt im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe sollte die 29-Jährige durch eine Streife der Bundespolizei in Empfang genommen werden. Als die Frau die Bundespolizisten sah, versuchte sie zu fliehen. Die Beamten konnten die Flucht jedoch verhindern und nahmen sie fest. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sie sich mit Händen und Füßen und spuckte in Richtung der Beamten. Dabei traf sie eine Kollegin im Bereich der Schläfe. Der zweite Kollege wurde durch einen Schlag am Bein verletzt.

Zur Feststellung ihrer Identität und für weitere polizeiliche Maßnahmen musste die Frau die Beamten der Bundespolizeiinspektion Kassel zur Wache begleiten. Da sie sich unkooperativ und aggressiv verhielt, mussten ihr Handfesseln angelegt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die Frau u.a. ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam die 29-Jährige wieder frei.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Container vom Lkw gekippt – 70.000 Euro Schaden

BAB 49/Kassel (ots) – Mit einem hohen Gesamtsachschaden von rund 70.000 Euro, aber ohne sichtbare Verletzungen bei den beteiligten Fahrern ging ein Unfall am Donnerstagmorgen 03.02.2022 an der Anschlussstelle Kassel-Industriepark aus. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten musste die Anschlussstelle zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 12 Uhr konnten alle Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Wie die eingesetzten Streifen der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, hatte sich der Unfall gegen 8:20 Uhr ereignet. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Eschwege war auf der A 49 in Richtung Marburg unterwegs und an der Anschlussstelle von der Autobahn abgefahren. In der Kurve der Ausfahrt kippte der geladene Container nach links vom Lkw. Auch der Lkw kippte in der Folge auf die linke Seite.

Zeitgleich kam dem Lkw ein Dacia entgegen, der auf die A 49 auffahren wollte. Der 27-jährige Fahrer des Wagens bemerkte den kippenden Container glücklicherweise noch rechtzeitig und wich geistesgegenwärtig mit seinem Pkw nach rechts in den Grünstreifen aus. Der Container krachte zwar in die linke Fahrzeugseite des Dacia, der Fahrer aus Kassel kam aber mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Auch der Lkw-Fahrer hatte sich augenscheinlich nicht verletzt, wurde aber vorsorglich von einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtsachschaden an dem Lkw und dem mit Müll beladenen Container summiert sich auf 60.000 Euro. Mit ca. 10.000 Euro schlägt der Schaden an dem Dacia zu Buche. Nach Einschätzung der Autobahnpolizisten wäre der Container ohne Ausweichen des Autofahrers vermutlich auf dem Dach des Dacia gelandet und der Unfall somit deutlich schwerer ausgegangen. Die Ermittlungen, ob der Container auf dem Lkw möglicherweise nicht richtig gesichert war, dauern an.

Fahrertür geöffnet und Unfall verursacht

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Am Donnerstagmorgen 03.02.2022 kam es in Bad Wilhelmshöhe zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines E-Lastenfahrrads leicht verletzt und anschließend vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ursache des Unfalls war nach ersten Ermittlungen, das unachtsame Öffnen einer Fahrertür durch einen Autofahrer.

Der 53-Jährige aus Witzenhausen hatte mit seinem Skoda gegen 7:45 Uhr in der Rammelsbergstraße, zwischen Schulstraße und Bachstraße, am rechten Straßenrand geparkt und die Tür geöffnet. Die auf der Rammelsbergstraße von hinten kommende Fahrerin des Lastenfahrrads, in dessen Korb angeschnallt ihre 2- und 7-jährgen Kinder saßen, stieß mit der sich öffnenden Tür zusammen und kam zu Fall. Dabei zog sich die 41-Jährige aus Kassel die Verletzungen zu. Ihre beiden Kinder blieben nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt.

Der Pkw und das Pedelec waren bei dem Zusammenstoß beschädigt worden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Unfalls und wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

