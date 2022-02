Räuberische Erpressung

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Ein 67-jähriger Mann aus Wetzlar geriet am Mittwoch 02.02.2022 gegen 08.00 Uhr am Kaisersack, in Streit mit 2 ihm fremden Tätern. Die verbale Auseinandersetzung zog sich schließlich bis an die Ecke Kaiserstraße/Elbestraße. Dort verlangte einer der Täter unter Gewaltandrohung die Herausgabe von 100 EUR Bargeld.

Nachdem sich der Geschädigte gegen die Wegnahme wehrte, schlugen und traten die Täter auf ihn ein. Der 67-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Als sich Zeugen näherten, ließen das Duo von ihm ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Elbestraße.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Etwa 165 cm groß, normale Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Trug eine weiße Jacke mit Fellbesatz in den Händen.

Täter 2: Ca. 40 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Nordafrikanisches Erscheinungsbild, schwarzer Vollbart. Insgesamt dunkel gekleidet.

Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Frankfurt/A661 (ots)-(ne) – Am Montagvormittag 31.01.2022 kam es auf der Autobahn 661 Richtung Oberursel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der weiterfahrende Lkw konnte dank einer Zeugin auf der BAB 5 gestoppt werden. Eine 45-jährige Frau in einem VW Touran war gegen 9:30 Uhr in Höhe der Ausfahrt Nieder-Eschbach seitlich mit einem Sattelzug kollidiert. Die Frau hielt sofort auf dem Standstreifen an.

Der Fahrer des Lkw mit ausländischen Kennzeichen hingegen, setzte seine Fahrt auf der BAB 5 in Richtung Kassel fort. Noch bevor die 45-Jährige in der Lage war den Notruf zu verständigen, hatte eine unbeteiligte Zeugin die 110 gewählt und den Unfall gemeldet. Zudem hatte die 38-Jährige den flüchtigen Sattelzug verfolgt und konnte somit laufende Standortmeldungen durchgeben, bis eine Polizeistreife aus dem benachbarten Polizeipräsidium Mittelhessen den Lkw auf der BAB 5 anhielt.

Der bulgarische Lkw-Fahrer wurde von den Kollegen der Autobahnpolizei Butzbach kontrolliert, während sich die Frankfurter Kollegen um die Unfallgegnerin auf dem Standstreifen der BAB 661 kümmerte. Die 45-Jährige stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und konnte zunächst nicht zum Unfall befragt werden. Ihr Fahrzeug war stark beschädigt. Wie genau sich der Verkehrsunfall zugetragen hat, wird nun ermittelt.

Interessanter Aspekt: Die Zeugin war während ihres Notruf-Telefonats in örtlich unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen der beteiligten Polizeipräsidien unterwegs. Die gewohnt reibungslose Zusammenarbeit der einzelnen Präsidien untereinander ermöglichte die schnelle Koordinierung der Hilfe für die 45-Jährige sowie die zügige Kontrolle des flüchtigen Lkw-Fahrers.

Mit quietschenden Reifen unterwegs

Frankfurt-Bahnhofsgebiet (ots)-(fue) – Zeugen verständigten am Mittwoch 02.02.2022 gegen 22.20 Uhr, die Polizei und machten diese auf einen grauen BMW 525 Kombi mit rumänischer Zulassung aufmerksam, der mit quietschenden Reifen durch das Bahnhofsviertel fuhr. Zunächst stand das Fahrzeug an der Ecke Kaiserstraße/Elbestraße vor einer Gruppe Jugendlicher. Schließlich gab der Fahrer “Gas, dass die Reifen rauchten” und fuhr in Richtung Taunusanlage davon.

Ein zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn befindlicher Fußgänger musste zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden. Nachdem der Wagen so um mehrere Ecken fuhr, kam er wieder an den Ausgangspunkt zurück und nahm 2 weitere Personen auf. Danach ging die wilde Fahrt weiter bis in die Moselstraße, wo ein Funkstreifenwagen den BMW stoppte.

Im Wagen befand sich der 18-jährige Fahrer sowie 2 Mitfahrer im Alter von 16 und 14 Jahren. Führerschein und Fahrzeug wurden sichergestellt. Das Trio konnte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Zeugen dieses Sachverhaltes werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Tel. 069-75510400 in Verbindung zu setzen.

Mehr als 300 Gramm Haschisch in der Jackentasche

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(ro) – In der Nacht von Mittwoch 02.02.2022 auf Donnerstag 03.02.2022, führte eine aufmerksame Streife des 13. Polizeireviers eine Fahrzeugkontrolle in Bockenheim durch. Bei einem 22-jährigen Mann fanden die Beamten dabei rund 315 Gramm Haschisch auf. Gegen 01:30 Uhr kontrollierten die Polizisten das Fahrzeug eines Personenbeförderers in der Ginnheimer Landstaße und stellten Cannabisgeruch aus dem hinteren Fahrzeugteil fest.

Dort saß zu diesem Zeitpunkt ein 22-jähriger Mann auf der Rückbank, den die Beamten in der Folge einer Kontrolle unterzogen. In der Jackentasche des 22-Jährigen fanden sie dabei eine Plastiktüte mit 3 Haschischplatten auf. Die Betäubungsmittel mit einem Gesamtgewicht von rund 315 gr. stellten die Polizeibeamten sicher.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Februar 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße Februar 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring Februar 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden Februar 2022: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Februar 2022: Bundesstraße 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

