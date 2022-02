72-jährige Autofahrerin fährt gegen Betonpfeiler und Mauer

Sontra (ots) – Am Mittwochnachmittag 02.02.2022 gegen 14.45 Uhr ist in der Göttinger Straße in Sontra eine 72-jährige Autofahrerin aus Sontra von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Die Frau war auf der Göttinger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Ortsausgang unterwegs, hantierte dann aber offenbar im Fahrzeuginneren, wodurch sie abgelenkt war und ihr Lenkrad verriss.

Im Anschluss kollidierte die 72-Jährige zunächst mit einem Betonpfeiler und im weiteren Verlauf mit einer Grundstücksmauer. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Frau wurde vorsorglich von Rettungskräften untersucht, trug allem Anschein nach aber keine größeren Verletzungen davon.

Polizei Eschwege

Graffiti an Gebäude

Am Mittwochmorgen ist der Polizei in Eschwege gegen 10.50 Uhr ein Fall von Sachbeschädigung durch Graffiti angezeigt worden. Demnach haben Unbekannte im Triftweg in Oberhone mit grauer Sprühfarbe den Schriftzug “GLO GANG 300” an der verputzten Wand eines Schulgebäudes (Außenstelle Paul-Moor-Schule) aufgebracht.

Der Schaden wird auf 400 Euro beziffert.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Autofahrerin kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum

Auf der Kreisstraße K 34 zwischen dem Gut Mönchhof und Alberode ist am Mittwochmorgen gegen Uhr 09.15 Uhr eine 65-jährige Autofahrerin aus Meißner aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die Frau ist dabei leicht verletzt worden und begab sich später eigenständig zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand sowohl an dem Fahrzeug der Frau, das nach dem Unfall abgeschleppt werden musste, als auch einem Leitpfosten und dem betreffenden Baum.

46-Jähriger kommt alkoholisiert mit E-Bike (Pedelec) zu Fall

Am frühen Mittwochabend gegen 18.15 Uhr ist ein 46-jähriger Mann aus Wehretal mit einem Pedelec in der Dorfstraße in Oetmannshausen zu Fall gekommen und hat sich dabei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden an Knie und Kopf zugezogen. Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,8 Promille.

Ein Rettungswagen brachte den 46-Jährigen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wo sich der Mann aufgrund seines alkoholisierten Zustands auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Im Anschluss an die Behandlung und die Blutentnahme konnte der 46-Jährige dann das Krankenhaus wieder verlassen. Gegen den Mann wurden nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Gartenhütteneinbruch

In der Schrebergartenkolonie in der Eisenbahnstraße in Eschwege sind Unbekannte zwischen Montagnachmittag 31.01.2022 um 16.00 Uhr und Mittwochmorgen 02.02.2022 um 09.30 Uhr in eine Gartenhütte eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem betreffenden Gelände, auf dem eine Gartenhütte und mehrere kleine Geräteschuppen stehen.

Anschließend beschädigten die Täter ein Fenster der Hütte und verschafften sich so Zugang ins Innere. Die Unbekannten durchwühlten das Inventar, stahlen aber allem Anschein nach nichts. Der Sachschaden wird mit 150 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau gegen 05.30 Uhr die Landesstraße L 3238 von Laudenbach in Richtung Uengsterode. Auf dem Weg kollidierte er mit einem Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Das Tier überlebte den Unfall nicht. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am gleichen Morgen dann gegen 06.30 Uhr auf der Landesstraße L 3228. Hier erfasste ein 34-Jähriger Autofahrer zwischen Quentel und Eiterhagen einen Hasen, wodurch am Auto des Mannes ein Schaden von 850 Euro entstand.

Polizei Witzenhausen

Pkw Chevrolet zerkratzt

In der Kasseler Straße in Hundelshausen haben Unbekannte zwischen Montagabend 18.30 Uhr und Mittwochmorgen 10.00 Uhr einen geparkten roten Chevrolet Matiz auf der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Der Schaden wird auf 300 Euro beziffert. Hinweise in dem Fall von Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Wildunfall

Ein 54-jähriger Autofahrer aus Neu-Eichenberg hat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr einen Fuchs erfasst, als er auf der Bundesstraße B 27 von Neu-Eichenberg in Fahrtrichtung Witzenhausen unterwegs war. Etwa 500 Meter vor Hebenshausen erfasste der Mann das Tier, das nach der Kollision letztlich verendete.

Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 500 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen