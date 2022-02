Kontrolle mit Folgen – Anzeigen und Gefängnis

Alsbach-Hähnlein (ots) – Einer Streife der Polizeistation Pfungstadt fiel am Dienstag (01.02.) gegen 12 Uhr ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in der Zwingenberger Straße auf. Der 35-jährige Fahrer, bei dem noch rund drei Gramm Marihuana aufgefunden wurden, stand zudem unter Drogeneinfluss. Die Drogen wurden sichergestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten im Anschluss die Wohnung des Bickenbachers. Doch statt weitere Drogen aufzufinden, nahmen sie einem 33-Jährigen aus dem Odenwald fest. Mit einem erst 3 Tage frischen Haftbefehl war die Staatsanwaltschaft Darmstadt auf der Suche nach dem 33-Jährigen. Wegen eines Drogendelikts stand noch eine Haftstrafe von 170 Tagen aus. Die Strafe trat der Odenwälder unverzüglich in der nächsten Justizvollzugsanstalt an.

Bei Einbruch Geld erbeutet

Seeheim-Jugenheim/Ober-Ramstadt (ots) – Zwei Einfamilienhäuser in der Ringstraße in den Ortsteilen Malchen und Ober-Modau rückten am Montagabend (31.1.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Häuser. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke.

Mit ihrer Beute, mehrere Hundert Euro Bargeld, suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf über 2.000 Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Hemmungslose Fahrt endet im Graben – Polizei sucht Zeugen

Otzberg/Reinheim (ots) – Die hemmungslose Fahrt eines 29 Jahre alten berauschten Wagenlenkers endete am Montagabend (31.1.) in einem Graben in Georgenhausen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 29-Jährige fiel zunächst gegen 19.00 Uhr in der Straße “Am Burgmannenhaus” in Hering auf, als er nach derzeitigem Kenntnisstand gegen einen abgestellten Anhänger fuhr. Dabei soll sein Wagen, ein grauer Fiat, beschädigt worden sein. Weil er bereits dort auf Anwohner den Eindruck erweckte unter Alkoholeinfluss zu stehen, wurde die Polizei informiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ergebnislos.

Der 29-Jährige setzte seine Fahrt weiter fort, wo er gegen 20.15 Uhr in der Darmstädter Straße in Reinheim erneut die Aufmerksamkeit auf sich zog. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll er in eine Baustelle gefahren sein. Laut Zeugen soll es hierbei fast zu einem Unfall mit einem Kind gekommen sein. Auch hier setzte der Wagenlenker seine hemmungslose Fahrt weiter fort. Schließlich endete diese in einem Graben in der Dörnbachstraße in Georgenhausen, wo ihn eine Streife gegen 22 Uhr vorläufig festnehmen konnte.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern derzeit noch an. Ob es noch zu anderen brenzlichen Situationen kam und ob noch weitere Fahrzeuge oder Gegenstände beschädigt wurden, muss geprüft werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Ober-Ramstadt, dass sich weitere Geschädigte oder Zeugen, insbesondere die Eltern des Kindes, die die Verkehrssituationen beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06154/6330-0 melden.

Nach Einbruch in Imbiss Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in einen Imbiss in der Lagerstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand suchten die Unbekannten den Imbiss im Tatzeitraum zwischen Sonntagmittag (30.1.) und Montagmorgen (31.1.) auf. Unter Gewalteinwirkung verschafften sie sich Zutritt und machten sich im Anschluss an einem Spielautomaten zu schaffen.

Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 42 beim 3.Polizeirevier in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Fahrzeuge im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots) – Mehrere Fahrzeuge, die in der Straße “Nordring” abgestellt waren, rückten in der Nacht zum Montag (31.1.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an drei Fahrzeugen, unter anderem an einem schwarzen Audi und an einem weißen Volkswagen zu schaffen.

Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten sie mit ihrer Beute, Münzgeld im einstelligen Bereich, im Anschluss unerkannt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen muss noch geprüft werden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt

Werkstattbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) – Der Brand einer Werkstatt in der Ahastraße am Dienstagmorgen (1.2.), rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 9.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Die Feuerwehr Darmstadt konnte die Flammen schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten auf umliegende Häuser verhindern. Glücklicherweise wurde nach jetzigem Stand niemand verletzt.

Wie genau es zum Brand kam, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei den Bereich rund um den Brandort ab. Dort kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Groß-Gerau

Unfallflucht auf Edeka Parkplatz

Büttelborn (ots) – Am Montag, den 31.01.22 wurde gegen Mittag ein geparktes silberfarbenes Fahrzeug auf dem Edeka-Parkplatz in Klein-Gerau, Kurt-Schumacher-Ring, durch ein anderes Auto beschädigt. Ohne sich bemerkbar zu machen entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter 06152 – 1750 zu melden.

Kreis Bergstraße

E-Bikes und Elektrogeräte gestohlen – Einbrecher im Bereich Schießhof aktiv

Lampertheim (ots) – Aus einem Nebengebäude eines Hauses im Küblinger Weg, Nähe Schießhof wurden zwischen Sonntagabend (30.01.) und Montagnachmittag (31.01.) Gartenelektrogeräte, eine Musikbox samt Mikrofon sowie zwei E-Bikes gestohlen. Die Täter betraten das Grundstück und verschafften sich über eine gekipptes Fenster Zutritt in das Nebengebäude.

Im weiteren Verlauf öffneten sie gewaltsam verschlossene Türen. Mit der Beute in Höhe von mindestens 3.000 Euro konnten sie bislang unerkannt flüchten. Ob dieselben Täter ein weiteres Haus in dem Bereich angegangen sind, überprüft gerade die Polizei, nachdem am Dienstag (01.02.) eine weitere Anzeige erstattet wurde.

Die Polizei in Lampertheim (K 42) hofft, dass die Täter aufgefallen sind. Hinweise zu dem Fall werden unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf B47

Michelstadt (ots) – Am Dienstag dem 01.02.22 ereignete sich gegen 14:30 Uhr auf der B47 von Erbach kommend in Fahrtrichtung Würzberg ein Verkehrsunfall. Ein Pkw Peugeot 206 ist aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 25-jährige Fahrerin des Pkws aus Michelstadt wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zwecks Bergung des Pkws und Durchführung der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Fahrtrichtung für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bitte an Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0.

