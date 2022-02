Stadtallendorf – Positiver Drogentest

Nachdem der Drogentest eines 46 Jahre alten Autofahrers positiv auf THC reagierte, veranlasste die Polizei Stadtallendorf die notwendige Blutprobe und untersagte zudem die Weiterfahrt. Die Polizei hatte den im Vogelsbergkreis lebenden Mann am Montag 31.01.2022 um kurz nach 21 Uhr in Stadtallendorf für eine allgemeine Verkehrskontrolle angehalten und überprüft.

Alkoholisiert am Steuer

Cölbe – 2,36 Promille um 05.30 Uhr

(ots) – Für einen 62-jährigen Autofahrer endete eine frühmorgendliche Polizeikontrolle mit der Beschlagnahme des Führerscheins und einer Blutprobe. Die Polizei hatte ihn in seinem Auto am Dienstagmorgen 01.02.2022 um 05.30 Uhr, in Cölbe gestoppt. Der Alkotest zeigte 2,36 Promille an.

Goßfelden – Test abgelehnt und Widerstand geleistet

(ots) Ein 33-Jähriger versuchte sich vehement durch Sperren, Herauswinden und Treten der Festnahme zur Blutprobe zu entziehen, blieb letztlich jedoch erfolglos. Der Mann steht unter dem dringenden Verdacht am Montag 31.01.2022 um kurz nach 13 Uhr ein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu haben. Die Polizei stoppte ihn in Goßfelden.

Nach der Verweigerung, mit einem Drogentest den Verdacht des Betäubungsmitteleinflusses auszuräumen, ordnete der Richter eine Blutprobe an. Auf dem Weg zum Streifenwagen leistete der Mann dann erheblichen Widerstand, der erst nach Anlegen der Handfesseln abebbte. Sowohl der 33-Jährige als auch die Bematen blieben unverletzt.

Gladenbach – Glätte – Lastwagen rutschte in Straßengraben – Fahrer alkoholisiert

Am Montagmorgen 31.1.2022 gab es insbesondere im Hinterland rund um Gladenbach erhebliche witterungsbedingte Verkehrsbeeinträchtigungen durch Schnee- und Eisglätte. Die Polizei berichtete von sechs Verkehrsunfällen innerhalb von einer Stunde. Ohne einen Schaden anzurichten, rutschte zudem ein Lastwagen auf der B 453 zwischen Gladenbach und Runzhausen in den Straßengraben. Der Fahrer unterschätzte die Glätte an der für ihn bevorstehenden Steigung.

Die Polizei bemerkte schließlich einen Alkoholgeruch bei dem 48-jährigen Lastwagenfahrer. Nachdem der Alkotest um 09 Uhr einen Wert von 1,19 Promille anzeigte, veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Biedenkopf – Schaden am Gartentürchen

Am Montag 31.01.2022 um 10 Uhr stellte der Pächter eines Kleingartens in der Anlage “Über der Obermühle” einen offenbar mutwillig verursachten Schaden an der Verriegelung seines Gartentürchens fest.

Nach ersten Prüfungen fehlt aber in dem Garten nichts, sodass die Polizei derzeit von einer Sachbeschädigung ausgeht. Die Tat kann zurückliegen bis zum Montag, 15. November 2021. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 92950.

Marburg – Ausparkender roter SUV streift vorbeifahrenden grauen Kombi

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise zu einem roten Geländewagen, nach den Angaben einer Unfallbeteiligten eine Art Jeep. Der Fahrer dieses Autos parkte am Sonntag 30.01.2022 um 14.15 Uhr, von seinem Parkplatz am Erlengraben 1 aus und berührte dabei vermutlich mit dem Vorderrad den vorbeifahrenden grauen Ford Kombi. An dem Kombi entstand ein Schaden an der Stoßstange.

Es fand zunächst ein Gespräch zwischen dem Fahrer des roten Autos und der 50-jährigen Fordfahrerin statt, dann fuhr ersterer allerdings weg ohne seine Personalien anzugeben.

Der schlanke Mann war ca. 60 Jahre. Er hatte schwarze kurze, lichte Haare und einen 3-Tage-Bart. Er trug eine blaue Jacke. Bei dem Auto soll es sich um einen Peugeot handeln.

Ermittlungen zu dem zunächst mitgeteilten Kennzeichen des roten Autos ergaben, dass offenbar ein Ablesefehler vorliegt. Wer kann aufgrund der Beschreibung von Auto und Fahrer Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen