Friedberg: Die Polizei-News

Widerstand gegen Polizeibeamte – Beschuldigter greift nach Dienstwaffe

Altenstadt (ots) – Im Rahmen eines Polizeieinsatzes aufgrund gemeldeter Familienstreitigkeiten am Montagabend (01.02.2022) kam es zu Widerstandhandlungen eines 52-jährigen Mannes gegenüber den eingesetzten Ordnungshütern. Dabei soll der Beschuldigte mehrfach versucht haben, sich die Pistole eines Polizisten zu greifen.

Besorgte Bürger hatten gegen 22.45 Uhr im Ortsteil Lindheim lautes Geschrei und weinende Kinderstimmen wahrgenommen und daraufhin den Polizeinotruf gewählt. Wenige Minuten später trafen die Beamten in einem Mehrfamilienhaus auf den 52-Jährigen. Wenig später kam es, als die Beamten die Wohnung betreten wollten, zu einem Handgemenge mit dem 52-Jährigen.

Dabei versuchte der Verdächtige offenbar mehrfach vergeblich, an die Dienstwaffe eines Polizeibeamten zu gelangen. Trotz erheblicher Gegenwehr gelang es schließlich, den Mann unter Kontrolle zu bringen und ihm Handfesseln anzulegen. Ein Atemtest ergab, dass der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss stand.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Gießen ordnete daher die Entnahme einer Blutprobe an. Nun ermittelt die Polizei, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Beleidigung.

Butzbach: Gebäudebrand in Maibach

Am Sonntagnachmittag kam es im Ortsteil Maibach (Am Schwimmbad) ab etwa 15 Uhr zum Brand einer ausgebauten Scheune. Auch angrenzende Gebäude sowie zwei vor dem Haus geparkte Autos wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Feuerwehr und Polizei befanden sich im Einsatz. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100.000 Euro.

Warum es zu dem Feuer kommen konnte ist momentan Gegenstand weiterer Ermittlungen von Brandursachenermittlern der Friedberger Kriminalpolizei.

Bad Vilbel: Einbruch in Pizzeria

Straftäter sind zwischen Sonntagabend (22 Uhr) und Montagnachmittag (14 Uhr) in eine Gaststätte in der Homburger Straße eingebrochen. Sie entwendeten das in einer Kasse befindliche Wechselgeld in Höhe weniger Hundert Euro sowie einen gelben Tresor, in welchem sich mehrere Hundert Euro befanden.

Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Homburger Straße aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wo wurde nach der Tür ein kleiner, gelber Tresor aufgefunden?

Florstadt: Schuppen brennt in Staden

Im Ortsteil Staden kam es am Sonntagmorgen zum Brand eines an ein Wohnhaus in der Stammheimer Straße angrenzenden Schuppens. Verletzt wurde dabei niemand. Durch die Flammen war auch ein angrenzendes Nachbargebäude leicht beschädigt worden. Feuerwehr und Polizei befanden sich ab etwa 8.30 Uhr vor Ort.

Aufgrund des Einsatzes kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. So war die Fahrbahn im Bereich Stammheimer Straße, B275 im Bereich des Brandortes bis zum Nachmittag voll gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt bisherigen Schätzungen zufolge etwa 50.000 Euro.

Warum es zu dem Feuer kommen konnte ist momentan Gegenstand weiterer Ermittlungen von Brandursachenermittlern der Friedberger Kriminalpolizei.

