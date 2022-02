61% überladen

Herborn (ots) – Einem Polizeibeamten vom Regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill fiel am Montagabend (31. Januar) ein Holztransporter auf der B255 auf. Der Beamte, der sich gegen 20 Uhr nach einem Einsatz mit seinem Dienstmotorrad auf dem Rückweg zur Dienststelle befand, entschloss sich zu einer Kontrolle des LKW. Inbegriffen war dabei das Wiegen des LKW samt Ladung auf einer gerichtsverwertbaren Waage.

Die zunächst angesteuerte Waage kapitulierte, da sie ein Maximalgewicht von 60 Tonnen anzeigen kann. Die nächste Waage brachte das bereits vermutete Ergebnis: Der Langholztransporter brachte über 65 Tonnen auf die Waage. Das entspricht einer Überladung von 61%, über 25 Tonnen.

Der Fahrer ist wegen ähnlicher Fälle bereits bekannt. Ihn erwartet ein Bußgeld und Punkte in Flensburg.

Wetzlar-Hermannstein: Nächtliche Geschwindigkeitskontrolle auf der Hermannsteiner Straße

In der Nacht von Freitag (28.01.2022) auf Samstag (29.01.2022) nahm die Wetzlarer Polizei Schnellfahrer auf der Hermannsteiner Straße ins Visier. Zwischen 00.15 Uhr und 01.15 Uhr bauten sie ihre Messtechnik in Höhe eines Möbelhauses auf. Insgesamt gingen ihnen 11 Schnellfahrer ins Netz.

5 Fahrzeugführer wurden mit 11 bis 15 km/h zu schnell gemessen und müssen mit einem Verwarnungsgeld von jeweils 50 Euro rechnen. 70 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg kommen auf drei Autofahrer zu, sie überschritten die erlaubten 50 km/h um 16 bis 20 km/h. 115 Euro Bußgeld und ein Punkt erwartet einen Fahrzeugführer, der mit 75 km/h gemessen wurde.

Zwei Autofahrer werden in Zukunft für einen Monat auf ihren Führerschein verzichten müssen. Weil er mit 87 km/h über die Hermannsteiner Straße fuhr, werden für einen der Raser zusätzlich 260 Euro Bußgeld und zwei Punkte fällig.

Ein 23-jähriger Wetzlarer beschleunigte seinen VW Polo sogar auf 100 km/h, was neben dem vierwöchigen Fahrverbot ein Bußgeld von 400 Euro und 2 Punkte zur Folge hat. Zudem bestand der Verdacht, dass der Wetzlarer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wetzlarer Polizeistation durchführte – anschließend durfte der Raser die Wache wieder verlassen. Neben den Strafen für die Geschwindigkeitsüberschreitung erwartet ihn wegen der Drogenfahrt nun auch noch eine Verkehrsstrafanzeige.

Vandalismus auf Schulhof

Wetzlar: Am vergangenen Wochenende verursachten Unbekannte Schäden in Höhe von rund 1.800 Euro auf dem Schulhof in der Straße Stoppelberger Hohl. Sie beschädigten eine Jalousie, einen Briefkasten und die Alarmanlage. Zudem war der Schulhof mit Scherben übersät.

Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918110) bittet um Hinweise: Wem sind zwischen 17 Uhr am Freitag (28. Januar) und 14.30 Uhr am Sonntag Personen auf dem Schulhof aufgefallen? Wer kennt die Personen oder kann sie beschreiben? Wer hat das Scherbenklirren gehört und kann dadurch vielleicht den Zeitraum etwas eingrenzen?

Auto zerkratzt

Aßlar- Werdorf: In der Straße Am Ropperwald zerkratzten Unbekannte einen geparkten braunen Mazda und verursachten damit einen Schaden von etwa 2000 Euro. Es ist nicht genau bekannt, wann die Sachbeschädigung stattfand. Vermutlich zwischen Samstag (22. Januar) und Donnerstag. Die Polizei in Wetzlar (06441/918110) bittet um Zeugenhinweise.

Von der Fahrbahn abgekommen

Dillenburg: Ein bislang Unbekannter befuhr Sonntagnacht (30. Januar) gegen 00.45 Uhr die Hintergasse von der Hauptstraße kommend. In Höhe der Hausnummer 3 kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und fuhr gegen eine Hecke. Nach dem Unfall flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/9070.

Beim Ausparken VW touchiert

Haiger: Nur 55 Minuten parkte ein 30-jähriger seinen VW am Freitag (21. Januar) in der Johann-Textor-Straße. Ein Unbekannter in einem Ford stieß zwischen 15.00 Uhr und 15.55 Uhr beim Ausparken mit seiner Anhängerkupplung gegen den VW und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers bitte an die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/9070.

Auf Parkplatz VW beschädigt

Sinn: Am Samstag (29. Januar) zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße “In der Au” einen dort geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem blauen Bora zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 02722/47050.

Bei Parkmanöver Opel touchiert

Dillenburg: Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter am Freitag (28. Januar) in der Hofgartenstraße einen geparkten Opel. Zwischen 07.30 Uhr und 13.05 Uhr stand der grüne Adam auf dem Parkplatz einer Schule. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter Tel.

Beim Vorbeifahren Mazda touchiert

Aßlar: Zwischen Samstag (22. Januar) 12.00 Uhr und Donnerstag 12.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Straße “Am Ropperwald” einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda. Als die Besitzerin zu ihrem braunen MX5 zurückkam, hatte dieser Schäden an der Fahrertür. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

B49/ Solms: Eine 31-jährige Frau aus Weilmünster in einem Mitsubishi befuhr am Dienstag (01. Februar) gegen 08.20 Uhr die Auffahrt zur Bundesstraße 49 in Richtung Gießen an der Anschlussstelle Mittelbiel. Dabei verlor die sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und stieß mit dem Volvo einer 57-Jährigen zusammen. Beide Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen