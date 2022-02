Corona-Kontrolle gerät außer Kontrolle

Kassel-Borken (ots) – Da der 73-jährige Mann aus Bad Langensalza im Rahmen der Kontrolle keinen Nachweis vorzeigen konnte, sollte er den Zug verlassen. Weil er der Aufforderung nicht nachkam, versuchte der 24-jährige Sicherheitsmann aus Kassel den Fahrgast aus dem Zug zu begleiten. Dieser Maßnahme soll sich der 73-Jährige mit kratzen und wegstoßen widersetzt haben. Der Sicherheitsbedienstete schlug daraufhin mit der Faust mehrmals gegen den Kopf des Fahrgastes.

Beide Personen trugen Verletzungen im Kopf und Halsbereich davon. Eine herbei gerufene Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel konnte die beiden Streithähne voneinander trennen und von allen Beteiligten die Personalien aufnehmen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung eingeleitet.

Auffahrunfall wegen Wildwechsel

Espenau-Hohenkirchen (ots) – Auf der Kreisstraße 38 zwischen Fuldatal-Rothwesten und Espenau-Hohenkirchen ist es am Montagnachmittag 31.01.2022 wegen eines Wildwechsels zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, war gg. 17:45 Uhr ein 44-Jähriger aus Espenau mit einem Audi auf der Kreisstraße in Richtung Hohenkirchen unterwegs. Kurz vor Hohenkirchen kreuzte dann offenbar ein Wildtier die Straße, woraufhin der 44-Jährige bremsen musste.

Der nachfolgende Autofahrer, ein 24-Jähriger aus Fuldatal, fuhr jedoch offenbar aus Unachtsamkeit mit seinem Ford Fiesta auf den bremsenden Audi auf. Durch den Aufprall wurden die 42 und 12 Jahre alten Mitfahrerinnen im Wagen des 44-Jährigen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt, ohne dass für sie jedoch Rettungskräfte zur Unfallstelle angefordert werden mussten. Die beiden Pkw wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Oberkaufungen: Zeuge sah 4 junge Männer flüchten

Kaufungen (ots) – Am Montagabend 31.01.2022 brachen bislang unbekannte Täter während der kurzen Abwesenheit der Bewohner in eine Doppelhaushälfte in der Ernst-Abbe-Straße in Kaufungen, nahe der Stiftstraße, ein. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie das Haus nach Wertsachen. Mit erbeutetem Schmuck ergriffen die Einbrecher anschließend über ein Fenster auf der Vorderseite des Hauses die Flucht nach draußen.

Ein Zeuge hatte gegen 18:15 Uhr vier junge Männer von der Doppelhaushälfte in Richtung Leipziger Straße weglaufen sehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich hierbei um die flüchtenden Täter. Die nach Eingang der Mitteilung sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer am gestrigen Abend im Tatzeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Haus in Burghasungen von Einbrechern heimgesucht

Zierenberg (ots) – Die kurze Abwesenheit der Bewohner von rund zwei Stunden nutzten am Freitagabend bislang unbekannte Täter, um in ein Einfamilienhaus in Zierenberg-Burghasungen einzubrechen. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo noch nicht zur Aufklärung des Falls führen konnten, erhoffen sie sich nun mit der Veröffentlichung, entsprechende Hinweise durch Zeugen zu erhalten.

Wie die am Tatort im Fliederweg eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, hatten die Täter ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufgebrochen und waren so in das Gebäude eingestiegen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Einbrecher Bargeld, Schmuck und verschiedene Münzen. Durch die Haustür flüchteten sie letztlich nach draußen, wo sich die Spur der Täter verliert.

Der durch ihr brachiales Vorgehen angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 17:30 und 19:30 Uhr eingrenzen. Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die am Freitag in Burghasungen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Safer Internet Day 2022: Polizei bietet 2 kostenfreie Onlineveranstaltungen an

Kassel/Nordhessen (ots) – Seit 2004 findet jährlich der internationale Safer Internet Day (SID) jeweils am zweiten Dienstag im Februar statt. Durch die unterschiedlichen Aktionen soll zum Thema Internetsicherheit sensibilisiert werden. Von der Fachberatung Cybercrime des Polizeipräsidiums Nordhessen sind zwei kostenfreie Onlineveranstaltungen vorgesehen:

Bereits am 07.02.2022 wird ab 18.00 Uhr der Online-Kurs “Sicherheit im Internet” über die VHS Werra-Meißner ausgerichtet. Einige Betrugsmaschen halten sich hartnäckig, führen aber leider nach wie vor zum Erfolg. Daneben gibt es immer wieder neue Ideen der Betrüger, an Daten oder Geld von Bürgern zu gelangen. In Vortrag werden aktuelle Cybercrimephänomene von Kriminalhauptkommissarin Aniane Emde vorgestellt und wie man am besten darauf reagiert: Wie kann das Risiko eines Betruges beim Onlineshopping reduziert werden? Welche Phishing-Angriffe sind im Moment per Mail, SMS bzw. Messenger im Umlauf? Was verbirgt sich dahinter, wenn vermeintlich der Microsoft-Support anruft? Die Teilnahme am Kurs ist gebührenfrei, eine Anmeldung über die VHS Werra-Meißner jedoch erforderlich.

Am 08.02.2022 ist ein gemeinsames Online-Format mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen und dem Bundesprojekt “Digital Kompass” ab 14.00 Uhr vorgesehen: Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser wird als Fachberater für Cybercrimeprävention des Polizeipräsidiums Mittelhessen in seinem Vortrag Tipps vermitteln, wie man sein “Digitale Identität” im Internet besser schützen kann. Kriminalhauptkommissarin Aniane Emde vom Polizeipräsidium Nordhessen ergänzt im Anschluss das Eingangsthema um die Aspekte des “Digitalen Nachlasses”. Hier geht es insbesondere darum, die “digitale Identität” auch über den Tod hinaus zu regeln. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich.

Alle Termine und weitere Informationen zu den Zugangsdaten sind auf der Homepage des Polizeipräsidiums Nordhessen eingestellt unter: https://k.polizei.hessen.de/1909473852

