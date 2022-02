Geldbeutel mittels Rempeltrick gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Als eine 65-Jährige am 31.01.2022, gegen 10:50 Uhr, in einem Dekorations- und Schreibwarengeschäft in der Ludwigstraße einkaufen war, wurde sie von einer unbekannten Frau angerempelt. Kurz danach stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Einkaufstasche war.

Die unbekannte Frau sah sehr gepflegt aus. Sie trug einen dunkelblauen Mantel, ein dunkelblaues Kopftuch mit Muster und hatte eine große dunkle Tasche bei sich.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Brennendes Holzhäuschen auf Spielplatz

Ludwigshafen (ots) – Am 31.01.2022, gegen 18:10 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei ein brennendes Holzhäuschen auf einem Spielplatz in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizeibeamten stellten fest, dass unbekannte Täter in dem Holzhäuschen Zeitschriften angesteckt hatten, so dass das Feuer auf das Holzhäuschen überging.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Zwei Radfahrer zusammen gestoßen

Ludwigshafen (ots) – Am 31.01.2022, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radstreifen in der Oskar-Vongerichten-Straße aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Richard-Dehmel-Straße.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radstreifen der entgegengesetzten Fahrtrichtung aus Richtung Richard-Dehmel-Straße kommend in Richtung Hauptbahnhof. Als der 16-Jährige auf den Fahrradstreifen der 51-Jährigen kam, stießen sie zusammen. Beide verletzten sich und kamen ins Krankenhaus.

29-jähriger Ladendieb festgenommen

Ludwigshafen (ots) – Am 31.01.2022, gegen 18:35 Uhr, stahl ein 29-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft im Zollhof Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro. Als ihn zwei Angestellte daraufhin festhielten, wehrte er sich heftig und beleidigte sie. Zudem schlug er einen von ihnen und verletzte ihn.

Nachdem die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, fesselten sie ihn und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie weitere Kleidungsstücke mit Etiketten von anderen Einkaufsgeschäften. Der 29-Jährige wurde mit zur Dienststelle und in Gewahrsam genommen.

Scheinwerfer gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 28.01.2022, gegen 14:30 Uhr und dem 31.01.2022, gegen 08:00 Uhr, schnitten unbekannte Täter vier Scheinwerfer eines mobilen Scheinwerferständers ab und stahlen sie. Der mobile Scheinwerferständer steht im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten der Straßenbahngleise zwischen Maxdorf und Ludwigshafen-Ruchheim auf einer Brücke oberhalb der A61. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Scheibe von Transporter eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Am 31.01.2022, zwischen 08:20 Uhr und 14:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Transporters ein, der im Ligustergang geparkt war.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Mehrere Autos zerkratzt

Ludwigshafen (ots) Am 31.01.2022, zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter insgesamt neun Autos, die in der Karolina-Burger-Straße geparkt waren. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kiosk

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 28.01.2022 gegen 11:45 Uhr und dem 31.01.2022 gegen 09:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Kiosk ein, der sich auf dem Schulgelände der Albert-Einstein Grund- und Realschule befindet. Bei dem Kiosk handelt es sich um einen Baucontainer, bei dem die beiden Fenster durch zwei massive, verschraubte Holzplatten ersetzt wurden.

Die unbekannten Täter drückten eine der Holzplatten nach innen, um so über die ausgehebelte Holzplatte ins Innere des Kiosks zu gelangen. Sie stahlen verschiedene Süßwaren und Erfrischungsgetränke. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Seitenscheibe von VW Golf Cabrio eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Am 31.01.2022, zwischen 17:30 und 18:10 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines VW Golf Cabrio ein, der in der Straße “Am Hilbertshof” geparkt war. Gestohlen wurde nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

71-Jährige fällt nicht auf Anruf von falschem Polizeibeamten und Anruf von Microsoft rein

Ludwigshafen (ots) – Am 31.01.2022, gegen 13:15 Uhr, erhielt eine 71-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist vorstellte. Als die Seniorin ihn fragte, was er wolle, legte er auf.

Etwa eine halbe Stunde später rief bei der 71-Jährigen eine weibliche Computerstimme an, die erklärte, dass ihr PC infiziert sei und sie auf dem Telefon die Taste 1 drücken solle, um Hilfe zu erhalten. Daraufhin legte die 71-Jährige vorbildlich auf.

Hinweise Ihrer Polizei:

Beachten Sie, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann). So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.: 0621 963-1154.