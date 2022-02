Unbekannte Täter stehlen Wasserstoffflaschen

Göllheim (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in dem Zeitraum von Freitag, den 28.01.2022, 18:00 Uhr, bis Montag, den 31.01.2022, 06:00 Uhr, zu einem Einbruchsdiebstahl bei einer Firma in Göllheim. Unbekannte Täter verschafften sich hierbei Zugang zu dem Firmengelände und entwendeten dort 24 Wasserstoffflaschen. Durch die Tat entstand der Firma ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen, die diesbezüglich Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Polizei Kirchheimbolanden zieht drogenbeeinflusste Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Bolanden / Eisenberg (ots)

Gleich zweimal wurden Beamte der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden auf Fahrzeugführer aufmerksam, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen.

Im ersten „Fall“ wurde gegen 15:30 Uhr auf der L398 bei Bolanden ein 41-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlaufe der Kontrolle konnten Anzeichen für einen zurückliegenden Drogenkonsum festgestellt werden. Der im Anschluss durchgeführte Drogenschnelltest verlief positiv.

Weiterhin wurde gegen 19:00 Uhr in Eisenberg ein 32-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei konnten deutliche Anzeichen auf einen Drogenkonsum festgestellt werden. Auch hier reagierte der durchgeführte Schnelltest positiv.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt ein empfindliches Bußgeld, sowie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Fahrverbot, auf die Fahrzeugführer zu.