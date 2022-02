Worms – Einbrecher flüchtet

Worms (ots) – Heute Morgen wurde in Geschäftsräume in der Kyffhäuserstraße

eingebrochen. Hierbei ertappte die Mitarbeiterin den Einbrecher auf frischer

Tat, woraufhin der Täter flüchtete. Um 04:27 Uhr wollte die 39-jährige

Angestellte die Büroräumlichkeiten betreten, als sie bemerkte, dass zwei

Türverglasungen und eine Fensterscheibe eingeschlagen waren. Im Büro erkannte

sie eine männliche Person, die gerade dabei war die Schränke zu durchsuchen.

Nachdem der Eindringling die Frau bemerkte, beleidigte er sie und flüchtete in

Richtung Mittelstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Täterbeschreibung: Ca. 170-175 cm groß, schmal, bekleidet mit einer schwarzen

Wollmütze und dunkler Kleidung. Er sprach dialektfrei. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.