Karlsruhe – Landratsamt Karlsruhe nach Bedrohung geräumt

Karlsruhe (ots) – Einen größeren Polizeieinsatz löste eine an das Landratsamt

Karlsruhe gerichtete telefonische Bedrohung am Dienstagvormittag in Karlsruhe

und Bruchsal aus.

Gegen 11.20 Uhr hatte dort eine männliche Person angerufen und Drohungen

ausgesprochen. Daraufhin wurde vorsorglich die Räumung des Gebäudes der

Hauptstelle in Karlsruhe und den Nebenstellen in der Karlsruher Oststadt sowie

in Bruchsal veranlasst. Hiervon waren insgesamt etwa 500 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter betroffen. Im Anschluss sperrten Polizeikräfte die betroffenen

Areale weiträumig ab und durchsuchten mit Unterstützung von Diensthunden die

Gebäude nach verdächtigen Personen oder Gegenständen. Parallel hierzu gelang es

den Beamten, den mutmaßlichen Anrufer aus Stutensee zu ermitteln. Einsatzkräfte

nahmen schließlich gegen 14.30 Uhr einen Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift

widerstandslos fest. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe

bezüglich des Tatverdachts dauern derzeit noch an. Die gesamten

Einsatzmaßnahmen, an denen etwa 60 Beamtinnen und Beamte beteiligt waren,

konnten daraufhin beendet werden. Auch die Sperrungen der umliegenden Straßen

konnten in der Folge aufgehoben werden. Durch sie war es teilweise zu erhöhtem

Verkehrsaufkommen auf der Karlsruher Kriegsstraße gekommen.

Karlsbad – Kellerbrand in Doppelhaushälfte

Karlsruhe (ots) – Ein Kellerbrand in einer Doppelhaushälfte am Montagabend in

Karlsbad-Auerbach löste einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften aus.

Gegen 19.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Straße Im Thäle

gerufen. Im Keller der Doppelhaushälfte war ein offener Brand ausgebrochen. Der

54-jährige Bewohner des Hauses verließ gemeinsam mit seiner Ehefrau und seiner

Mutter noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Wohnanwesen. Die drei Bewohner

wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt, erlitten nach derzeitigem

Kenntnisstand jedoch keine Verletzungen.

Die Doppelhaushälfte wurde durch den entstandenen Rauch derart in

Mitleidenschaft gezogen, dass sie zurzeit unbewohnbar ist. Die Bewohner kommen

gegenwärtig bei Angehörigen unter.

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und der Brandursache dauern noch an.

Karlsbad – Geldautomat aufgebohrt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge meldete am frühen Dienstagmorgen den

Aufbruch eines Geldautomaten in der Benzstraße in Karlsbad-Langensteinbach.

Der 43-jährige Zeuge konnte gegen 2.40 Uhr eine männliche Person beobachten, die

sich an dem Geldautomaten mit einer Bohrmaschine zu schaffen machte. Erst nach

ungefähr einer Viertelstunde konnte der Mann wegen technischer Schwierigkeiten

von zu Hause aus die Polizei verständigen.

Die Beamten fanden in den Räumlichkeiten der Bank nur noch den aufgebohrten

Geldautoamten vor. Der Automat im Wert von ungefähr 15.000 Euro wurde komplett

zerstört. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider negativ.

Aus dem Automat fehlt die Geldkassette. Welche Summe an Bargeld entwendet werden

konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier

Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Zwei Personen bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten

15.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen

14:30 Uhr auf der Bundesstraße 36 ereignet hat.

Ein 18-jähriger VW-Fahrer war gemeinsam mit seinem 16-jährigen Beifahrer auf der

B36 Richtung Neureut unterwegs. Offenbar veranlasste ein schwarzer Kübel auf dem

rechten Fahrstreifen den aufmerksamen Autofahrer unter eingeschaltetem

Warnblinker bis zum Stillstand abzubremsen. Eine nachfolgende Suzuki-Fahrerin

bremste laut eigenen Aussagen ebenfalls ab und positionierte sich mittig auf der

Fahrbahn. So wollte sie den jungen Mann absichern, während dieser das Hindernis

beseitigte. Ein sich auf dem linken Fahrstreifen nähernder BMW-Fahrer erkannte

die Gefahr wohl zu spät. Er kollidierte mit dem mittig stehenden Suzuki und

schob diesen auf den VW auf. Bei dem Unfall erlitten die Fahrerin des Suzuki und

der Beifahrer im VW leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein

Krankenhaus.

Stutensee- Wildtier ausgewichen und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 20-jähriger Seat-Fahrer wich nach eigenen Angaben am

Montagabend auf der Kreisstraße 3533 einem Wildschwein aus und verlor in der

Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Gegen 22:10 Uhr fuhr der junge Fahrer von Graben-Neudorf kommend in Richtung

Friedrichstal. Nach bisherigem Sachstand soll ein Wildschwein die Fahrbahn

überquert haben. In der Folge weicht er dem Tier aus und kommt hierbei von der

Fahrbahn ab und streifte und beschädigte zunächst einen Leitpfosten.

Anschließend gerät der 20-Jährige in den Waldrand und überrollt dort kleinere

Bäume sowie Gehölz. Schließlich kommt sein Fahrzeug zum Stehen.

Der Seat wurde im Bereich der Fahrzeugfront und der linken Fahrzeugseite

beschädigt. Außerdem kam es zu nicht unerheblichem Ölverlust, weshalb die

Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden musste. Die Freiwillige

Feuerwehr Stutensee war kurzzeitig mit zwei Fahrzeugen und elf Wehrleuten im

Einsatz und unterstützte durch Absicherung den Abschleppvorgang.

Durch den Unfall entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zu Personenschäden

kam es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht.

Ettlingen – Größerer Brand in Kleingartenanlage – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Brand von sechs Gartenlauben in einer Kleingartenanlage am

Lindenweg löste gegen 17 Uhr einen größeren Einsatz von Rettungskräften aus. Der

entstandene Sachschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Personen wurden

offensichtlich keine verletzt.

Das Feuer entstand vermutlich zwischen zwei Grundstücken und griff in der Folge

auf umstehende Lauben über. Zur Durchführung der mehr als zweistündigen

Löscharbeiten mussten angrenzende Straßen vorübergehend gesperrt werden.

Zur genauen Brandursache kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine

Aussage getroffen werden, die Kriminaltechnik des Polizeipräsidium Karlsruhe

wurde hinzugezogen.

Im Rahmen des Einsatzes wurden 16 Feuerwehrfahrzeuge, 60 Feuerwehrleute, 4

Polizeistreifenwagen, 8 Polizeibeamte und mehrere Kräfte des Rettungsdienstes

eingesetzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten

das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-0 anzurufen.

„Wertvolle Literatur“/ 40.700 Schweizer Franken in Büchern versteckt

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende kontrollierten Beschäftigte des

Hauptzollamts Karlsruhe am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine 46-Jährige auf

ihrem Weg zur Ausreise in die Türkei.

Dabei machten die Beamten eine erstaunliche Entdeckung, denn zwischen den

einzelnen Seiten mehrerer Bücher fanden sie insgesamt 40.700 Schweizer Franken

(umgerechnet ca. 39.000 Euro). Des Weiteren entdeckten die Zöllner in einer

Taschentuchpackung mehrere Goldmünzen im Wert von 6.300 Euro.

Gegen die Reisende wurde vor Ort ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet,

da sie Barmittel und gleichgestellte Zahlungsmittel in Höhe von umgerechnet

45.300 Euro nicht angemeldet hatte. Ferner wurde eine Strafsicherheit in Höhe

von 11.800 Euro erhoben.

Zusatzinformationen:

Wer mit Barmitteln (hierzu zählen unter anderem Banknoten, Münzen und Gold) im

Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehr nach Deutschland ein- bzw. aus Deutschland

ausreist, muss diesen Betrag beim Zoll anmelden. Unterlässt man eine solche

Anmeldung oder macht unrichtige bzw. unvollständige Angaben, droht einem ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren, das mit einer Geldbuße von bis zu einer Million

Euro geahndet werden kann.

Kellerbrand in Mehrparteienhaus

Karlsruhe-Hagsfeld (ots) – Gegen 17.30 Uhr wurde in der Jenaer Straße starke

Rauchentwicklung aus dem Müllraum eines 20-Parteienhauses gemeldet. Tatsächlich

brannten etwa 25 Müllcontainer komplett ab. Durch die Einsatzkräfte der

Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Die darüberliegenden Wohnungen mussten

gelüftet werden, alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Um nach

Glutnestern zu suchen, musste die Fassade teilweise entfernt werden. Es entstand

Sachschaden von insgesamt ca. 60.000 Euro. Die Brandursache ist bislang

unbekannt.