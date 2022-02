Mannheim: Mit Alkohol und Drogen am Steuer

Mannheim (ots) – Mit über 1 Promille Alkohol in der Atemluft und Kokain im Blut

fuhr ein 31-Jähriger in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Friedrichsring

mit seinem Auto. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle um 2:30 Uhr wurden die

Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt auf den Alkoholgeruch ausgehend

vom Fahrer aufmerksam und boten ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest an, der

den Verdacht bestätigte. Zudem fanden die Uniformierten noch eine kleine Portion

Kokain bei dem 31-Jährigen, worauf der Mann einem Drogentest unterzogen wurde.

Auch dieser schlug aus. Neben einer Blutprobe wurde auch der Führerschein des

Mannes einbehalten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des

Besitzes von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.