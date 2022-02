Gem. Hemsbach/A5: Aufräumarbeiten nach Brand eines Autos; keine Verletzte

Gem. Hemsbach/A5 (ots) – Ein mit fünf Personen, zwei Erwachsenen und drei

Kindern, besetzter Peugeot-SUV (kein 7,5 Tonner wie anfangs gemeldet), geriet am

Dienstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, bei der Fahrt auf der A 5 in Richtung

Frankfurt in Brand.

Der Fahrer stellte das Fahrzeug kurz nach der Anschlussstelle Hemsbach auf dem

Standstreifen ab, noch bevor das Fahrzeug vollständig brannte. Verletzt wurde

niemand.

Zwei Feuerwehren aus der Region löschten das Feuer ab, konnten ein vollständiges

Ausbrennen jedoch nicht verhindern. Kurzfristig wurde die A5 in Richtung

Frankfurt wegen der starken Rauchentwicklung voll gesperrt. In Richtung

Heidelberg war eine Sperrung nicht notwendig.

Derzeit finden noch Aufräumarbeiten und das Abschleppen des Fahrzeuges statt.

Die rechte Spur ist deshalb noch gesperrt. Es kommt noch zu

Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der kurzfristigen Vollsperrung betrug der

Rückstau in der Spitze rund vier Kilometer.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Holzhütte mit Farbe beschmiert – Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag

beschädigten bisher unbekannte Täter eine Holzhütte im Raingewannweg mit Farbe

und verursachten dabei einen Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Das

Polizeirevier Schwetzingen hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

aufgenommen. Hinweise zur Tat oder den Tätern werden unter Tel.: 06202/288-0

entgegengenommen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Räder an abgestellten Auto gestohlen – wer hat Verdächtiges beobachtet?

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Samstag, 29.01.2022 und

Montag, 31.01.2022 entwendeten unbekannte Täter an einem Auto in Wiesloch alle

vier Räder. Die Unbekannten unterlegten den Hyundai Tucson, der auf dem

Parkplatz einer Autowerkstatt im Eichelweg abgestellt war, und montierten aller

vier Räder ab. Bei den Rädern handelte es sich um Sommerreifen der Marke

Continental, die auf Alufelgen aufgezogen waren. Der entstandene Schaden wird

auf über 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Kabeltrommeln und Kupferkabel – hoher Diebstahlsschaden; Polizei sucht Zeugen

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 13:00 Uhr bis

Montag, 07:00 Uhr brachen mehrere bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände

in der Straße „Lempenseite“ ein und entwendeten diverse Kabeltrommeln und

Kupferkabel im geschätzten Gesamtwert von rund 60.000 Euro. Auf bislang

unbekannte Art und Weise verschafften sich die Täter über das verschlossene

Haupttor Zutritt zu dem Gelände. Wie die Unbekannten das Diebesgut

abtransportieren konnten, ist bislang noch unklar. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter einen LKW

nutzten.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern derzeit an. Zeugen, die

verdächtige Geräusche, Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben sowie

darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter

der Tel: 06222 57090 zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen über 20 Fahrzeuge – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – In der Zeit von Samstag, 29.01.22, 18 Uhr

bis Sonntag, 30.01.22, 8 Uhr beschädigten mehrere unbekannte Personen mindestens

26 Fahrzeuge an verschiedenen Örtlichkeiten in Weinheim. Betroffen waren

Fahrzeuge, die in den Straßen Multring, Gleiwitzer Straße, Mierendorffstraße,

Elserstraße, Friedrich-Vogler-Straße, Klausingstraße, Anne-Frank-Straße und

Schloßhof abgestellt waren.

Die Unbekannten beschädigten nicht nur mit Gewalt mehrere Außenspiegel, sie

zerstörten auch mindestens 27 Autoreifen. Die jeweils 1 bis 2 Reifen pro

Fahrzeug wiesen Beschädigungen auf, die augenscheinlich von einem Stechwerkzeug,

vermutlich einem Messer, stammen. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe

der Vorfälle geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

In der Mierendorffstraße beobachteten Passanten am Sonntag gegen 2:30 Uhr zwei

unbekannte männliche Personen bei der Tatausführung. Die beiden Tatverdächtigen

flüchteten in Richtung Barbarasteg. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt

derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise auf die Unbekannten oder zum Tathergang geben können,

sich mit dem Polizeirevier Weinheim 06203/1003-0 in Verbindung zu setzen

Sinsheim: Dringender Verdacht der Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft und der falschen Verdächtigung gegen zwei 27-jährige Frauen und eine 21-jährige Mittäterin

Sinsheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Zwei 27 Jahre alte Frauen aus dem Landkreis Karlsruhe und dem Enzkreis stehen im

dringenden Verdacht, gemeinsam mit einer ebenfalls im Landkreis Karlsruhe

wohnhaften 21-jährigen Frau einen 25-jährigen Mann, der zum Tatzeitpunkt in

Sinsheim wohnte, wider besseres Wissens des Raubes beschuldigt zu haben.

Eine der beiden 27-Jährigen hatte am Sonntag, den 15. August 2021, Anzeige beim

Polizeirevier Sinsheim gegen einen zunächst unbekannten Mann erstattet. Mit

dieser „Internetbekanntschaft“ habe sich ihre Schwester, die 21-jährige

Mittäterin, am selben Tag an einem öffentlichen Ort in Sinsheim getroffen und,

als es dieser zunehmend mulmig geworden sei, habe sie ihre Schwester, die

spätere Anzeigeerstatterin, und deren 27-jährige Lebensgefährtin zu Hilfe

gerufen. Laut den Angaben der Anzeigeerstatterin und den Angaben der beiden

anderen Frauen, die zunächst als Zeuginnen vernommenen wurden, sollte der

Unbekannte der Anzeigeerstatterin ins Gesicht ge-schlagen und ihr Bargeld

weggenommen haben. Anschließend sei er in ein wartendes Auto eingestiegen und

davongefahren (siehe PM vom 26.08.2021).

Die Ermittlungen des Raubdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

richteten sich schnell gegen einen 25 Jahre alten Mann aus Sinsheim. Auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde vom Amtsgericht Heidelberg auf Grund der

Aussagen der drei Frauen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Raubes

gegen ihn erlassen. Er wurde am 25. August 2021 in seiner Wohnung verhaftet und

sodann der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die ihm den Haftbefehl eröffnete.

Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert (siehe PM vom

26.08.2021).

Am 16.09.2021 wurde der Haftbefehl jedoch außer Vollzug gesetzt. Das Verfahren

gegen den Mann wegen des Vorwurfs des Raubes wurde letztlich am 26.11.2021

mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Denn die Ermittlungen hatten

mittlerweile ein anderes Bild von den Ereignissen an jenem Sonntagnachmittag in

Sinsheim ergeben. Offenbar machten die drei Frauen den 25-Jährigen für ein

gescheitertes Drogengeschäft verantwortlich. Nachdem, so der Verdacht nunmehr,

ein von dem Mann vermittelter unbekannter Dealer mit ihm von den Frauen

überlassenem Bargeld verschwunden war, ohne die versprochenen Betäubungsmittel

geliefert zu haben, verdächtigten die Frauen den 25-Jährigen, ein Komplize des

Drogendealers zu sein. Aus Rache sollen sie ihn bei der Polizei bewusst zu

Unrecht des Raubes bezichtigt haben. Die Wendung des Falles hatte sich aus den

Aussagen des 25-Jährigen im Rahmen seines Haftprüfungstermins sowie aus den

Auswertungen der sichergestellten Handys und den erhobenen Funkzellendaten

ergeben.

Hierauf beantragte die Staatsanwaltschaft Heidelberg gegen die beiden älteren

Frauen Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts einer über eine Woche

andauernden Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft in Tateinheit mit

falscher Verdächtigung. Die Haftbefehle wurden vom Amtsgericht Heidelberg

erlassen und zwischenzeitlich vollzogen, schließlich aber gegen Auflagen außer

Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Raubdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern noch an.