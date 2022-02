Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Leichtverletzte Businsassin; Polizei sucht Fahrerin oder Fahrer eines schwarzen Audi A 6 sowie weitere Zeugen – Offenbach

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmittag in der Waldstraße, bei der eine Businsassin leicht verletzt wurde, sucht die Polizei die Fahrerin oder Fahrer eines schwarzen Audi A 6 Avant sowie die Fahrgäste des Busses und weitere Zeugen. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 58 Jahre alter Omnibus-Fahrer die rechte (Abbiegespur) der drei Fahrspuren der Waldstraße und wollte an der Kreuzung in die Bismarckstraße abbiegen. Ein schwarzer Audi fuhr ebenfalls in die Kreuzung, wendete verkehrswidrig und holte offenbar zu weit nach rechts aus. Anschließend fuhr der Kombi wieder in Richtung Marktplatz davon. Der Busfahrer musste nach ersten Angaben stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte eine 62 Jahre alte Dame im Bus und verletzte sich an der Schulter. Zur weiteren Abklärung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwischen dem Bus und dem schwarzen A6 kam es zu keiner Berührung. Die Polizei bittet nun den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Audis sowie die Fahrgäste des Busses und weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Diebe waren auf Baustellen zugange – Zeugen bitte melden! – Offenbach

(jm) Diebe waren am Wochenende in Offenbach unterwegs und hatten es offensichtlich auf Werkzeug abgesehen. Gleich an mehreren Örtlichkeiten waren die Täter zugange. In der Bieberer Straße (90er-Hausnummern) zerstörten die Unbekannten zwei Vorhängeschlösser eines Baucontainers und stahlen daraus unter anderem ein Lasermessgerät, einen Akkuschrauber sowie ein Nivelliergerät im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Ebenso brachen sie auf einer gegenüberliegenden Baustelle ein. Hierbei müssen die Umstände jedoch noch geklärt werden. Zudem wurde auf einer Baustelle in der Straße „Im Eschig“ eingebrochen. Noch unklar ist, wie das Vorhängeschloss geöffnet sowie welches Werkzeug und welche Baugeräte entwendet wurden. Auch in der Willi-Bauer-Straße wurde in einen Baucontainer eingebrochen. Dazu wurde das Vorhängeschloss aufgebrochen. Die Täter nahmen Werkzeuge und Kabel mit. Die Aufbrüche wurden alle am Montagmorgen zwischen 7.25 und 8.30 Uhr bei der Polizei gemeldet. Am Samstag hatten die Mitarbeiter ihre Baustellen letztmalig betreten. Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, wird nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Erneut haben Werkzeugdiebe zugeschlagen: Wichtige Präventionstipps – Obertshausen/Hausen

(as) Erneut berichtet die Polizei von einem Diebstahl mehrerer Werkzeuge aus einem Transporter in Hausen. In der Zeit zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr, schlugen die Täter die Heckscheibe eines weißen Mercedes Citan eines Handwerkbetriebs ein, der am Straßenrand der Neckarstraße im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellt war. Der Wert der Marken-Werkzeuge liegt bei mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

„Derzeit mehren sich die Fälle von Einbrüchen in Firmen- und Handwerksfahrzeuge mit der Zielrichtung Werkzeuge im Stadt- und Landkreis Offenbach“, so Kriminalhauptkommissar Marc Gärtner vom Kommissariat 22 für KFZ-Delikte in Offenbach. Es werden gezielt Handwerker-/Firmenfahrzeuge angegangen, in denen Profi-Elektrowerkzeuge (vornehmlich aus dem Baugewerbe) vermutet werden. „In Abhängigkeit der Beschaffenheit der Handwerksfahrzeuge reicht die Bandbreite der Tatbegehung, um in das Fahrzeug bzw. die Ladefläche einzudringen, vom einfachen Eingeschlagen der Seitenscheiben, über das Ziehen der Schließzylinder, bis hin zum Auftrennen der seitlichen Schiebetür“, erläutert Marc Gärtner weiter.

Die Schadenssummen variierten zwischen mehreren hundert bis hin zu mehreren tausend Euro. Um Schäden von den Betrieben abzuwenden ruft die Polizei nun zu erhöhter Wachsamkeit auf.

Tatgelegenheiten können reduziert werden, indem

die Fahrzeuge stets abgeschlossen werden (auch auf Baustellen

während der Arbeit).

während der Arbeit). die Fahrzeuge sofern möglich, in Garagen geparkt werden.

die Fahrzeuge am Ende des Arbeitstages entladen werden.

die Ladung zusätzlich im Fahrzeug gegen Diebstahl gesichert

wird.

wird. die Fahrzeuge nach Möglichkeit mobile Einbruchstechnik verbauen.

die Werkzeuge inventarisiert und/oder codiert werden.

Das Ausleuchten der Abstellorte oder die Überwachung mittels Kamera kann dabei einen zusätzlichen Schutz bieten, sagt die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen werden immer wieder Transporter mit Elektrowerkzeugen angehalten und sichergestellt. Kann eine Zuordnung zu einer Straftat aufgrund mangelnder Ausschreibung der Seriennummer nicht erfolgen, müssen die Werkzeuge den angetroffenen Personen wieder ausgehändigt werden. „In der Regel werden die Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls oder der Hehlerei dann eingestellt“, sagt Marc Gärtner.

Daher appelliert die Polizei, wo immer möglich, technisches und elektronisches Gerät (auch Akkus mit Seriennummern) mit deren Individualnummern zu inventarisieren, um in einem Schadensfall der Polizei die Ausschreibung der Geräte zu ermöglichen. Nur durch eine konkrete Zuordnung ist eine Strafverfolgung möglich.

Informieren können sich Interessierte unter

www.polizei-beratung.de

Dort findet man auch eine speziell für Delikte rund ums Fahrzeug hinterlegte Broschüre mit wertvollen Tipps.

Gerne beantworten die Kolleginnen und Kollegen der örtlichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Südosthessen Fragen. In Offenbach sind diese unter der Rufnummer 069 8098-2424 erreichbar.

Kia-Fahrerin fuhr auf parkenden Lastkraftwagen auf – Seligenstadt / Froschhausen

(fg) Auf einen in der Straße „Am Reitpfad“ parkenden Lastkraftwagen ist eine 44 Jahre alte Frau aus Seligenstadt am Montagabend mit ihrem Kia Cerato aufgefahren; sie und ihr 35 Jahre alter Beifahrer kamen nach dem Zusammenstoß mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor die Frau gegen 19.15 Uhr aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Infolgedessen kam es zur Kollision mit dem Lastkraftwagen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Die Polizei in Seligenstadt bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Unfallflucht: Wer sah den Langholztransporter? – Bruchköbel/Bundesstraße 45

(fg) Beamte des Polizeipostens Bruchköbel ermitteln derzeit wegen Unfallflucht, nachdem es am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 45 im Bereich der Abfahrt „Bruchköbel-Innenstadt“ zu einem Unfallgeschehen gekommen war. Gegen 14.50 Uhr war ein 36 Jahre alter Mann aus Friedberg auf der Bundesstraße 45 in Richtung Nidderau unterwegs.

Nach eigenen Angaben des Mercedes-Fahrers aus Friedberg sei ihm in Höhe der dortigen Abfahrt ein Langholztransporter entgegengekommen und er habe gesehen, wie Holzteile von der Ladefläche auf seine Fahrspur fielen. Beim Vorbeifahren habe es dann noch einen lauten Schlag gegeben. Kurz darauf gab ihm ein entgegenkommendes Fahrzeug Lichthupe und machte ihn auf sein bereits qualmendes Fahrzeug aufmerksam. Im weiteren Verlauf brannte die Mercedes E-Klasse, die einen geschätzten Wert von rund 2.500 Euro hatte, vollständig aus. Der Fahrer blieb unverletzt.

Da die „verlorene“ Ladung offenbar ursächlich für das Ausbrennen des Mercedes sind, suchen die Ermittler nun Hinweisgeber, die den Langholztransporter gesehen haben. Anrufe werden unter der Rufnummer 06181 9010-180 entgegengenommen.

Vorsicht: Trickdiebe als Wasserwerker unterwegs – Bruchköbel

(jm) Zwei Trickdiebe verschafften sich am Montagvormittag Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hainstraße. Die Männer gaben gegenüber dem Anwohner an, dass sie die Wasserhähne im Wohnhaus überprüfen müssten. Während einer den Anwohner geschickt ablenkte, durchsuchte der Komplize die komplette Wohnung und stahl Bargeld aus dem Schlafzimmer. Als der Senior den Komplizen entdeckte und misstrauisch wurde, fragte er nach den Ausweisen. Unter dem Vorwand die Ausweise aus dem Fahrzeug zu holen, verließen die Diebe das Mehrfamilienhaus. Erst danach bemerkte der Mann das Fehlen von Bargeld. Ein Täter war etwa 50 Jahre alt, 1,75 Meter groß, dick und trug dunkle Kleidung sowie eine Basecap. Der andere war etwa 30 Jahre alt, größer und schlank. Er trug helle Kleidung. Zuvor hatte einer der Täter den Anwohner aus einem schwarzen SUV heraus angesprochen. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 10er-Hausnummern verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang:

Seien Sie wachsam und lassen keine unbekannte Personen in die eigene Wohnung. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen. Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.