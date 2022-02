Festnahme nach Einbruch in Juweliergeschäft

Oberursel, Vorstadt, 01.02.2022, gg. 03.15 Uhr (pa)In Oberursel nahm die Polizei in der Nacht zum Dienstag nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft zwei Tatverdächtige fest. Gegen 03.15 Uhr löste die Alarmanlage eines in der Straße „Vorstadt“ ansässigen Juweliers aus. Mehrere Streifen der Polizeidirektion Hochtaunus wurden daraufhin umgehend zum Tatort entsandt. Bei der Durchsuchung des Gebäudes, an dem augenscheinlich frische Einbruchspuren festzustellen waren, konnten die Polizeikräfte zwei weibliche Tatverdächtige im Alter von 17 und 19 Jahren feststellen, die sich im Keller des Hauses verborgen hielten. Beide wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Im Bereich des Ladens wurde neben zurückgelassenem Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro auch mutmaßliches Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im genannten Bereich entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbruch in Kita,

Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Albert-Schweitzer-Straße, Nacht zum 01.02.2022 (pa)In der Nacht zum Dienstag wurde in Kronberg Oberhöchstadt in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster der in der Albert-Schweitzer-Straße gelegenen Einrichtung auf und stiegen in das Gebäude ein. Nach derzeitigem Stand wurde augenscheinlich nichts entwendet, sodass lediglich Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Transporter aufgebrochen,

Kronberg im Taunus, Parkstraße, Feststellung: 31.01.2022, 11.00 Uhr (pa)In der Kronberger Parkstraße kam es zu einem Aufbruch eines geparkten Transporters. Wie am Montagvormittag festgestellt wurde, hatte jemand die Fahrertür eines am Fahrbahnrand abgestellten Renault Trafic aufgehebelt und das Fahrzeug nach Wertsachen durchsucht. Zum möglichen Diebesgut liegen aktuell keine näheren Informationen vor. An dem Renault entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 entgegen.

Garagen beschmiert,

Oberursel, Oberstedten, Usinger Weg, 29.01.2022, 19.00 Uhr bis 30.01.2022, 07.30 Uhr (pa)In der Usinger Straße in Oberstedten verursachten Sprayer in der Nacht zum Sonntag mehrere Hundert Euro Sachschaden. An gleich drei Garagen waren am Sonntagmorgen Schmierereien mit pinker Farbe festzustellen, darunter in einem Fall in der Form eines verfassungsfeindlichen Symbols. Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.

Fußgänger touchiert und davongefahren

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Auf der Heide, 31.01.2022, gg. 08.45 Uhr (pa)Am Montagmorgen wurde in Hausen-Arnsbach ein Fußgänger durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert, wobei der Mann Verletzungen davontrug. Das Unfallgeschehen ereignete sich gegen 08.45 Uhr in der Straße „Auf der Heide“. Ein 24-Jähriger war dort zu Fuß unterwegs, als ihn ein Fahrzeug im Vorbeifahren streifte und in Richtung „Hinter dem Weiher“ davonfuhr. Der Fußgänger stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Pkw

Oberursel, Mainstraße, 31.01.2022, gg. 15.55 Uhr (pa)Am Montagnachmittag wurde in Oberursel eine Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Gegen 15.55 Uhr befuhr eine 53-jährige BMW-Fahrerin die Mainstraße aus Richtung der dortigen Schule kommend in Richtung Dornbachstraße, als eine 18-jährige Radfahrerin von einem Radweg auf die Mainstraße abbog. Es kam zur Kollision, wobei die Radlerin leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur Behandlung in eine Klinik.