Amtshilfe-Einsatz – Widerstand gegen Polizeibeamte

Mutterstadt (ots) Am Montagvormittag 31.01.2022 wurde eine Amtsärztin der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis bei der Untersuchung eines 53-Jährigen im Rahmen der Vollzugshilfe unterstützt. Nachdem durch die Ärztin Kontakt mit dem Mann aufgenommen wurde, verhielt sich dieser direkt verbal aggressiv, schrie herum und baute sich vor der Ärztin auf. Seitens der Ärztin wurde eine Unterbringung in einer Fachklinik mit psychiatrischer Abteilung angeordnet.

Da der 53-Jährige nicht freiwillig die Wohnung verlassen wollte, wurde dieser durch die eingesetzten Kräfte mit einfacher körperlicher Gewalt fixiert. Hiergegen versuchte sich der Mann durch Winden, Drehen und Festhalten an Gegenständen erfolglos zu wehren. Der 53-Jährige wurde schlussendlich in eine entsprechende Fachklinik verbracht. Die Beamten, die Amtsärztin, als auch der 53-Jährige wurden nicht verletzt.

Widerstand – leicht verletzter Polizeibeamter

Waldsee (ots) – Ein Angehöriger teilt mit, dass er sich Sorgen um seinen 23-jährigen Bruder mache, da sich dieser möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Auf einer Parzelle auf dem Campinggebiet “Auf der Au” konnte der 23-Jährige angetroffen werden. Hierbei verhielt sich der Mann gegenüber den Beamten verbal aggressiv und wollte auf die Beamten losgehen. Hierauf wurde der 23-Jährige auf dem Boden fixiert.

Durch Winden und Sperren versuchte sich der Mann der Maßnahme erfolglos zu entziehen. Durch den Rettungsdienst wurde der 23-Jährige in eine Fachklinik gebracht und dort einem Arzt vorgestellt. Durch die Fixierung wurde ein Polizeibeamter leicht an der Hand verletzt. Die Verletzung musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen am Auge und Schürfwunden zu. Zur Feststellung der Schuldfähigkeit wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei

Waldsee (ots) – Am 31.01.2022, zwischen 12:30-13:30 Uhr wurde auf der K13, in Höhe der Altrheinstraße, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h wurden 10 Verstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 121 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 320 Euro und 2 Punkten nach sich.

Unfallflucht – Verursacher festgestellt

Mutterstadt (ots) – Am 31.01.2022, gegen 14:25 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Traktorfahrer die L530 von Maudach in Richtung Mutterstadt. Kurz vor dem Ortseingang Mutterstadt bog das Gespann nach links in einen Feldweg ab. Beim Abbiegen streifte der Anhänger einen Betonpoller, sowie ein Verkehrszeichen. Ein Unfallzeuge beobachtete den Unfall und teilte dies der Polizei mit.

Laut dem Zeugen wollte der Traktorfahrer über das Feld wegfahren. Da sich der Traktor samt Anhänger jedoch festfuhr, misslang dies. Erst nachdem der Anhänger abgekoppelt wurde, entfernte sich der Fahrer über einen Feldweg.

Im Bereich der Unfallstelle konnte der 33-jährige Traktorfahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Nach den Angaben des Fahrers wollte er nur den Traktor wegfahren und dann wieder zu der Unfallstelle kommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Beschädigung von PKWs

Neuhofen (ots) – Am 31.01.2022, zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter zwei hintereinander geparkte PKWs in der Speyerer Straße durch Einschlagen einer Seitenscheibe beschädigt. Gegenstände wurden aus den PKWs keine entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.