Versuchte räuberische Erpressung scheitert

Frankenthal (ots) – Durch drei bislang unbekannte Täter wurde am 31.01.2022 gegen 16:15 Uhr in der Frankenthaler Innenstadt eine unbekannte, ca. 40 Jahre alte, Geschädigte unter Vorhalt einer vermeintlichen Spielzeugpistole gefragt, ob sie Geld habe. Die Geschädigte ließ sich auf keinerlei Gespräch ein und verließ die Örtlichkeit.

Durch Hinweise von Zeugen wurde die Polizei Frankenthal auf den Sachverhalt aufmerksam, konnte die drei Täter jedoch nicht mehr im Nahbereich auffinden.

Die drei Täter wurden durch die Zeugen auf etwa 13-14 Jahre alt geschätzt und wiesen einen südosteuropäischen Phänotyp, mit einem kurzen schwarzen Haarschnitt, auf. Zwei der Täter trugen eine schwarze Jacke, einer eine graue ärmellose Daunenweste. Die Geschädigte wurde auf etwa 40 Jahre geschätzt. Sie trug eine Brille, eine dunkle Jacke und hatte dunkelrote bis braune Haare zu einem Dutt gebunden.

Zeugen, insbesondere die noch unbekannte Geschädigte, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Betäubungsmitteleinfluss bei Fahrt mit E-Scooter

Frankenthal (ots) – Am 31.01.2022 wurde gegen 20:15 Uhr ein 17-jähriger E-Scooter Fahrer im Nordring einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 17-Jährige räumte hieraufhin den Konsum von Cannabis-Produkten ein. Ihm wurde auf der Polizeiinspektion Frankenthal eine Blutprobe zur genauen Bestimmung der Betäubungsmittelbeeinflussung entnommen.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 17-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500 EUR sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Betrügereien am Telefon

Frankenthal (ots) – Immer wieder missbrauchen Betrüger den Namen der Polizei für kriminelle Zwecke. Dabei nutzen sie gefälschte Dienstausweise, versenden raffiniert gefälschte E-Mails oder geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Eine andere Täuschung ist das Ausgeben als vermeintlicher Familienangehöriger und Nennen einer finanziellen Notlage. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus.

Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen der Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233/313-0 für Sie da. Verwenden sie beim Rückruf, wenn möglich, bitte auch ein anderes Telefon.

Einbruchdiebstahl in Tanzschule

Frankenthal (ots) – In der Zeit vom 29.01.2022 gegen 20:00 Uhr bis 31.01.2022 gegen 08:50 Uhr kam es durch noch unbekannte Täter zu einem Einbruchdiebstahl in eine Tanzschule im Neumayerring. Durch aufhebeln von verschiedensten Türen gelangten die Täter ins Innere des Objekts, wo sie Bargeld in Höhe eines kleineren dreistelligen Betrags entwendeten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.