Überfall auf Fast Food Restaurant

Speyer (ots) – Am Montag 31.01.2022 gegen 23:00 Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Raub auf eine Fast Food Restaurant Filiale in der Iggelheimer Straße. Ein unbekannter Mann betrat den Gastraum und ging direkt zur Kasse. Dort bedrohte er einen Angestellten mit einer Pistole. Während der Mitarbeiter in den hinteren Teil des Gebäudes rannte, versuchte der Täter erfolglos die Kasse zu öffnen und flüchtete anschließend.

Während des Überfalls befanden sich keine Kunden im Restaurant. Zwei weitere Mitarbeiter befanden sich im hinteren Bereich der Küche. Die sofort alarmierten und eintreffenden Polizeibeamten suchten die nähere Umgebung ab, allerdings ohne Erfolg.

Der unbekannte Täter war etwa 1,75 m groß. Er hatte eine normale Statur und dunkle Augenbrauen. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover, einem dunklen Winterschal über der unteren Gesichtshälfte, einer dunklen Wollmütze, dunklen Wollhandschuhe und dunklen Schuhe.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Versuchter Straßenraub – Polizei sucht Zeugen

Speyer (ots) – Am Montag 31.01.2022 um 13:15 Uhr versuchte ein Unbekannter am Hauptbahnhof die Jacke eines 15-Jährigen zu rauben. Als dieser der Aufforderung seine Jacke herauszugeben nicht nachkam, zog der Täter an ihr und stieß mit seinem Knie in Richtung des Kopfbereiches des Geschädigten. Hierbei erlitt der 15-Jährige leichte Verletzungen. Dank der Hilfe eines Zeugen gelang es dem Geschädigten samt seiner Jacke zu fliehen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, der als Jugendlicher im Alter von 16-18 Jahren mit lockigen Haaren, dunklem Teint und Flaumbart an der Oberlippe beschrieben wird, ca. 180 cm groß sein soll und eine rote Jacke, eine schwarze Basecap, eine schwarze Adidas Hose (am rechten Knie angerissen) sowie Nike Air Max Schuhe getragen haben soll.

Hinweise werden unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer entgegengenommen.

Fremder Mann zieht 12-Jähriger an den Haaren und läuft weg

Speyer (ots) – Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Mann und einem 12-jährigen Kind kam es gestern um 08:15 Uhr. Das Mädchen stieg aus einem Schulbus in der Dudenhofer Straße und lief in Richtung Obere Langgasse, als sie ein Mann an den Haaren zog und anschließend in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße davonlief.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu Mann im Alter von 50-60 Jahren, 175 cm groß, Glatze, schwarze Kleidung, weiße Schuhe sowie weiße FFP2 Maske machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Hausfassade besprüht – Täter/-in geschnappt

Speyer (ots) – Mit Sprühfarbe eine Hausfassade beschädigt haben gestern gegen 18:00 Uhr in der Franz-Kirrmeier-Straße eine Frau sowie drei Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren. Nachdem die Gruppe beim Besprühen von Graffiti beobachtet wurden, konnte sie bei Fahndungsmaßnahmen gestellt werden.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Weitere Geschädigte von Sachbeschädigungen durch Sprühfarbe, die insbesondere gestern Abend m Bereich der Franz-Kirmmeier-Straße festgestellt wurden, werden gebeten, sich unter der Tel: 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden

Einbruch in Eiscafé und versuchter Einbruch im Wohnhaus

Speyer (ots) – Während es einem Unbekannten am Montag zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr gelang, in ein Eiscafé Im Erlich einzubrechen, scheiterte ein Versuch im Zeitraum von 20.01.2022 bis 31.01.2022 in ein Wohnhaus in der Rheinhäuser Straße einzubrechen. Die Schadenshöhen stehen bislang nicht fest.

Zeugen, die in den Tatzeiträumen im Bereich Im Erlich beziehungsweise in der Rheinhäuser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Haustür und PKW beschädigt – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Bislang Unbekannte beschädigten vermutlich mit einer Luftdruckwaffe am Montag gegen 18:30 Uhr das Fensterglas einer Hauseingangstür in der Remlingstraße sowie die Heckscheibe eines dort geparkten Citroen.

Wer hat gestern gegen 18:30 Uhr im Bereich des Stadtteils Im Vogelgesang verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.