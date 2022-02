Gedern (ots) – Am vergangenen Samstagnachmittag 29.01.2022 gegen 16.45 Uhr lief die 15-Jährige in der Lauterbacher Straße, als sie in Höhe der Videothek von einem kleinen Mann angesprochen wurde. Der Fremde lief der Jugendlichen nach, bis sie etwa in Höhe der dortigen Shell-Tankstelle ankam. Während der Strecke fasste er das Mädchen an und küsste sie.

Anschließend ging der Tatverdächtige in Richtung evangelische Kirche davon.

Täterbeschreibung:

Männlich, südländisches Erscheinungsbild, gebräunte Haut, sprach deutsch mit starkem Akzent. Auffallend klein ca. 154 cm, dünn, auffallend große Hände. Alter zwischen 40-50 Jahre. Braune Augen, kurze schwarz-graue Haare. Am rechten Unterkiefer befand sich eine große Warze. Bekleidet mit: schwarzer Kappe mit schwarz-weissem Logo, blau-beige Daunenjacke, dunkler Pullover, schwarze Op-Maske.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010: Wem ist der beschriebene Mann am Samstagnachmittag aufgefallen? Hatte jemand die geschilderte Tat beobachten können? Wer kann anderweitig Angaben zur Identität des Gesuchten machen?

