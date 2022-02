Mannheim: Olivia Trummer am 18. Februar 2022 im Ella & Louis

Mannheim – Am 04.03.2022 erscheint bei Warner Music das neue Album der in Berlin lebenden Pianistin und Sängerin Olivia Trummer. Am 18.02.2022 kommt sie ins Ella & Louis in Mannheim.

In Stuttgart als Tochter eines Pianisten-Paares geboren, ließ Olivia Trummer sich zunächst klassisch ausbilden, flirtete aber bereits damals mit dem Jazz als hochpräsenter Form des spontanen Ausdrucks. Unter dem Einfluss von Song-Monolithen wie Steely Dans Donald Fagen fanden die Koordinaten von freier Musik, Songstruktur und Klassik schließlich zu einer eigenen, immer dem Sublimen zugewandten musikalischen Sprache. Nun fügt sie ihrer vielseitigen Diskographie ein 9. Album hinzu.

Mit entwaffnend klarer, direkter und kristallgoldener Stimme lädt Olivia Trummer elf Song-Kapitel weit zum vielschichtigen Betrachten und Lauschen einer Geschichte ein, die ihre eigene sein könnte. „For You“ hat sie die Storyline genannt, deren Narrativ unaufgeregt an die Imagination der Zuhörer appelliert.

Termine:

15.2. Pullach, Bürgerhaus

Beginn: 20:00

16.2. Fürstenfeldbruck, Veranstaltungsforum

Beginn: 20:00

17.2. München, Unterfahrt

Beginn: 20:30

Info: https://unterfahrt.de/programm-detail.php?dateID=7707

Tickets: per Mail an info@unterfahrt.de

18.2. Mannheim, Ella & Louis

Beginn: 20:00

Tickets: https://www.ellalouis.de/events/olivia-trummer-20-00-h

19.2. Stuttgart, Bix

Beginn: 21:00

Info: http://www.bix-stuttgart.de/veranstaltungsdetails/6592

Tickets: https://ssl.webpack.de/www.bix-stuttgart.de/karten-auswaehlen/6592/tickets/

4.3. Emsdettener Jazztage, Lichthof von Stroetmanns Fabrik

Noch nicht im Vorverkauf, Infos unter:

https://emskult.de/jazztage.html

Tickets in Kürze unter:

https://www.stroetmannsfabrik.de/events/

6.3. + 7.3. (Zusatztermin falls der 6.3. ausverkauft sein sollte)

Hameln, Doubletime Jazz Club

Beginn: 20:00

Info: https://doubletime-club.de/events/trummertrio/

26.3. Berlin, A-Trane

Beginn: 20:30

Tickets: https://www.a-trane.de/programm/

10.4. Freiburg, Jazzhaus

Beginn: 20:00

Tickets: https://www.reservix.de/tickets-olivia-trummer-trio-live-2022-in-freiburg-im-breisgau-jazzhaus-freiburg-am-10-4-2022/e1770008

Tourdaten wie vom jeweiligen Veranstalter mitgeteilt. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie müssen in den Veranstaltungsorten die jeweils geltenden Hygienekonzepte eingehalten werden.