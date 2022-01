Motorroller rast auf 17-Jährige zu

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 28.01.2022 befand sich eine 17-Jährige auf dem Platz zwischen der Pauluskirche und der Luitpoldschule in Ludwigshafen-Friesenheim, als plötzlich ein dunkles Motorrad oder auch ein Roller mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu fuhr. Die junge Frau konnte gerade noch zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Das Zweirad war mit 2 Personen besetzt. Beide Personen trugen dunkle Helme.

Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Zeugen, insbesondere eine Frau mit blond gelockten Haaren, welche sich zu diesem Zeitpunkt dort aufhielt, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621-963 2222 in Verbindung zu setzen.

20-Jährigen geschlagen und getreten

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 30.01.2022 gegen 21:45 Uhr wurde am Berliner Platz ein vor einem dortigen Döner-Imbiss wartender 20-Jähriger von mehreren Personen zunächst beleidigt und im weiteren Verlauf mit Pfefferspray angegriffen sowie geschlagen und getreten. Der Geschädigte wurde verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen waren die Täter bereits geflüchtet. Der Geschädigte verhielt sich hochaggressiv gegenüber den Polizeikräften und schrie herum, so dass er zur Klärung des Sachverhaltes zunächst gefesselt werden musste.

Bei den Tätern soll es sich um mehrere dunkel gekleidete Männer, Anfang bzw. Mitte 20 Jahre alt, gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall unter Alkohol – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Sonntag 30.01.2022 gegen 04:50 Uhr wurde der Polizei durch Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass auf der B9 in Fahrtrichtung Worms in Höhe der Ausfahrt zur A 6 in Richtung Mannheim ein Unfallauto stehen würde. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte ein Toyota Lexus auf der Fahrbahn festgestellt werden.

An diesem waren beide linke Reifen platt, zudem wies der Pkw Streifschäden auf beiden Fahrzeugseiten auf, welche auf einen Zusammenstoß mit der Leitplanke hindeuten. In unzureichendem Abstand war ein Warndreieck aufgestellt. Personen befanden sich nicht in dem Fahrzeug.

Im Rahmen von Ermittlungen konnte schließlich der 27-jähriger Fahrer ausfindig gemacht werden. Bei diesem wurde ein Atemalkohol von 1,55 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, auch wurde der Führerschein einbehalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621-963 2222 entgegen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstag 29.01.2022 gegen 01:00 Uhr wurde ein 32-jähriger PKW-Fahrer in der Industriestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er trotz der Lichtverhältnisse ohne jegliche Beleuchtung die Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des Fahrers.

Ein entsprechender Test verlief positiv auf unterschiedliche Stoffgruppen. Auf Grund dessen wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobe bei dem Fahrer entnommen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen-West (ots) – Am Freitag 28.01.2022 gegen 12:00 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem PKW den Parkplatz eines Supermarktes in der Bruchwiesenstraße und wollte von dort auf die Bruchwiesenstraße in Fahrtrichtung Maudach auffahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg der Bruchwiesenstraße vorschriftswidrig in die entgegengesetzte Richtung.

An der Ausfahrt des Marktes kam es nun zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der Fahrradfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Beiden Beteiligten wurden entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeiten eröffnet.

Baucontainer aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte Täter hebelten im Tatzeitraum von Freitag (28.01.2022) bis Montag (31.01.2022) in der Frankenthaler Straße (Übergang zur Lorientallee) zwei Baucontainer auf und entwendeten ein Radio. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Alleinunfall mit Fahrrad

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Freitag 28.01.2022 gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Horst-Schork-Straße in Fahrtrichtung Bad-Aussee-Straße. Als dieser von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln wollte, verkantete sich das Vorderrad am dortigen Bordstein, woraufhin der Mann stürzte.

Nach Angaben eines Ersthelfers vor Ort verlor der Mann zwischenzeitlich das Bewusstsein. Nach Erstbehandlung durch den hinaufgerufenen Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Wohnungseinbruch – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum Samstag 29.01.2022, 10:00 Uhr auf Sonntag 30.01.2022, 20:45 Uhr in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Helen-Keller-Straße ein, indem sie die Balkontür aufhebelten. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Leider muss in der “dunklen Jahreszeit” auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Einbruch in Firmengebäude – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum von Samstag (29.01.2022, 15:15 Uhr) bis Sonntag (30.01.2022, 15:00 Uhr) brachen unbekannte Täter in das Firmengebäude eines Fleischereibetriebes im Hedig-Laudien-Ring ein. Im Gebäude wurden u.a. mehrere Räume durchwühlt und auch ein Tresor aufgebrochen. Die genaue Höhe des Schadens steht zurzeit noch nicht fest.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Verkehrskontrollen in der Hartmannstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag (30.01.2022) führten Polizeikräfte in der Hartmannstraße zwischen 14:45 und 15:45 Uhr eine Standkontrolle durch.

Folgende Verstöße wurden festgestellt:

9 Anzeigen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt

3 Anzeigen, da Kinder ohne jegliche Sicherung in Fahrzeugen mitfuhren.

1 Anzeige wegen verbotener Handynutzung

1 Anzeige, da das Kennzeichen teilweise mit einer unzulässigen Folie überklebt war

3 Mängelberichte

Katalysatordiebstahl

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Sonntag (30.01.2022, 22:45 Uhr) auf Montag (31.01.2022, 1:30 Uhr) stahlen unbekannte Täter den Katalysator eines Opel Zafira, der am Jacob-von-Lavale-Platz abgestellt war.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Tel. 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 28.01.2022 gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Speyer mit seinem Fahrzeug den linken Fahrstreifen der Bruchwiesenstraße, von der Raschigstraße aus kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung in die Ernst-Boehe-Straße hielten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt an.

Der 63-jährige Mann fuhr aus Unachtsamkeit auf das letzte haltende Fahrzeug auf und schob dieses auf drei weitere Fahrzeuge, welche vor dem letzten haltenden Fahrzeug standen. Hierbei wurde eine 30-jährige Frau aus Ludwigshafen und ein 48-jähriger Mann aus Frankenthal verletzt, welche sich in den haltenden und ineinander geschobenen Fahrzeugen befanden. Die beiden Personen wurden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst ärztlich versorgt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.