Griff zur Brille führt zu Totalschaden (siehe Foto)

BAB 65 kurz vor Kandel (ots) – Eine 52-jährige Autofahrerin aus Karlsruhe griff während der Fahrt auf der A65 nur kurz in die Mittelkonsole ihres Kleinwagens. Dieser Moment der Unachtsamkeit reichte aus, dass sie auf den vorausfahrenden Transporter eines 55-jährigen Mannes auffuhr.

Beide Unfallbeteiligte mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 15.000 Euro belaufen.

Alkoholisierte LKW-Fahrer

Kandel (ots) – Wörther Polizeibeamte kontrollierten am 29.01.2022 gegen 20:15 Uhr auf einem Mitfahrerparkplatz in Kandel zwei LKW-Fahrer, welche dort ihre Ruhezeiten einhalten wollten. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass beide Berufskraftfahrer erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten.

Das Atemalkoholgerät der Polizei zeigte 2,20 und 3,21 Promille. Die Fahrzeugschlüssel für deren LKW wurden bis zum Erreichen der Nüchternheit sichergestellt.

Drogen im Rucksack

Wörth-Schaidt (ots) – Zum Auffinden einer geringen Menge harter Drogen führte eine Personenkontrolle in Schaidt. Hier wurden am 29.01.2022 um 01:30 Uhr zwei Fußgänger kontrolliert. Den Polizeibeamten fiel schnell auf, dass die beiden jungen Männer augenscheinlich Drogen konsumiert hatten.

Bei der Durchsuchung des Rucksacks des 17-jährigen Jugendlichen konnten dann die Reste des offensichtlich zuvor eingenommenen weißen Pulvers aufgefunden werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Minfeld (ots) – Gleich zwei junge Verkehrsteilnehmer (19 und 20 Jahre) wurden am frühen Morgen des 29.01.2022 in Minfeld von Polizeibeamten dabei überführt, wie sie unter dem Einfluss von THC, dem Wirkstoff von Marihuana, Auto fuhren. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Vandalismus an Holzfiguren der Bürgerinitiative “Lebenswertes Lingenfeld”

Lingenfeld (ots) – Am Samstagnachmittag 20-01-2022 wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an den Holzfiguren gemeldet, welche die Bürgerinitiative “Lebenswertes Lingenfeld” aufgestellt hat. Durch diese sollen die Verkehrsteilnehmer auf die seit kurzem geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h in den Staßen Germersheimer, der Haupt- und der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld hingewiesen werden.

Die Täter wurden bereits vor einer Woche beobachtet und konnten von der Tatausführung abgebracht werden. Der Zeuge gab an, dass es sich hierbei um mehrere junge Männer gehandelt habe, die aus einem schwarzen PKW ausgestiegen seien und sich an den Figuren zu schaffen machten.

Verkehrsunfall wegen verlorener Ladung

Germersheim (ots) – Freitag, 28.01.2022, um 20.30 Uhr – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor bei seiner Fahrt auf der B 9, Fahrtrichtung Karlsruhe mehrere Speiskübel. Die Speiskübel lagen auf der Fahrbahn. Ein 34-jähriger Vorderpfälzer überfuhr mit seinem Pkw einen der auf der Fahrbahn befindlichen Speiskübel und beschädigte sich seinen Pkw.

Es werden weitere Verkehrsteilnehmer gesucht, die den Ladungsverlust beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.