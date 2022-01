Sachbeschädigung in Fügenpark

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht von Freitag (28.01.2022) auf Samstag (29.01.2022) kam es im Fügenpark in Bobenheim-Roxheim zu Sachbeschädigungen durch bislang unbekannte Täter. Ein Mülleimer zur Beseitigung von Hundekot wurde aus der Halterung gebrochen und an zwei Bäumen konnten Einkerbungen festgestellt werden, welche vermutlich von einer Axt stammen dürften. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollstelle

Schifferstadt (ots) – Am Sonntagabend 30.01.2022 zwischen 21:45-23:15 Uhr, wurde in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei den kontrollierten Fahrzeugen wurden Beleuchtungsmängel, bei den Fahrern nicht mitgeführte Fahrzeugdokumente festgestellt. Diesbezüglich wurden Verwarnungen ausgesprochen. Seitens der Polizei wird darauf hingewiesen, in regelmäßigen Abständen die Beleuchtungseinrichtungen am Fahrzeug zu überprüfen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Neuhofen (ots) – Am 30.01.2022, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Radfahrer den Radweg, parallel zur L533, von Neuhofen in Richtung Limburgerhof. Auf der Überführung über die B9 stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille.

Im Krankenhaus wurde dem 59-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde an der Unfallörtlichkeit abgestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Unfall mit zwei Verletzten

Waldsee (ots) – Am 30.01.2022, gegen 17:45 Uhr, fuhren vier Leichtkraftradfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren nacheinander die Schlichtstraße in Richtung Altrip. Aufgrund querenden Wilds bremste der vorne fahrende Jugendliche ab. Die beiden dahinterfahrenden Jugendlichen konnten noch rechtzeitig abbremsen, der am Schluss fahrende 16-Jährige fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf die abbremsenden Leichtkrafträder auf.

Drei Jugendliche stürzten, zwei wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von etwa 1.900 Euro.

Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Altrip (ots) – Am Freitag, 28.01.2022, gegen 20.30 Uhr, wurde in der Straße Am Damm ein Motorrollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem 33-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwilliger Schnelltest verlief positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und Opiate. Zudem erreicht der Roller eine Geschwindigkeit von 50 km/h und ist somit fahrerlaubnispflichtig.

Im Besitz eines Führerscheines war der 33-Jährige jedoch nicht. Auf der Dienststelle wurde auch ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit Fahren unter Drogeneinfluss wurden eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird auch hier in Kenntnis gesetzt.

Verkehrsüberwachung

Schifferstadt/Limburgerhof (ots) – Am 27.01.2022 haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit verstärkt Kontrollen im Dienstgebiet durchgeführt. Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am Vormittag auf der L533 zwischen Limburgerhof und Mutterstadt wurden 9 Verstöße geahndet. Bei erlaubten 70 km/h lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 92 km/h. Nach Abzug der Toleranz zieht dies ein Bußgeld von 60 Euro nach sich.

Bei Standkontrollen am Mittag in der Speyerer Straße in Limburgerhof, sowie am Südbahnhof in Schifferstadt wurden drei Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Verstoß bezüglich verbotswidriger Handynutzung festgestellt. Des Weiteren war der Termin für die Hauptuntersuchung bei zwei Fahrzeugen überschritten. Bei einem PKW wurde getönte Folie an den Seitenscheiben festgestellt, welche keine Zulassung hatte. Diesbezüglich wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bei der Kontrolle am Südbahnhof händigte ein 38-jähriger PKW-Fahrer einen gefälschten Führerschein aus. Da bei dem Fahrer auch noch Anzeichen für einen vorherigen Drogenkonsum erlangt wurden und ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin verlief, wurde dem Mann auf der Dienststelle zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. Der gefälschte Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Fahren unter Drogeneinfluss – Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Freitag, 28.01.2022, gegen 19.45 Uhr, wurde auf einem Supermarkt-Parkplatz Im Keltenfeld durch eine Streife ein E-Rollerfahrer festgestellt, an dessen E-Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle gab der 18-jährige Fahrer an, für den Roller zwar eine Allgemeine Betriebserlaubnis zu besitzen, diese aber nicht mitzuführen. Versichert hätte er das Elektrokleinstfahrzeug jedoch nicht.

Weiterhin konnten bei dem jungen Mann während der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Urintest bestätigte den Konsum von Cannabisprodukten. Das Rauchen eines Joints wurde eingeräumt. Da es sich auch bei einem Elektrokleinstfahrzeug um ein Kraftfahrzeug im verkehrsrechtlichen Sinne handelt, hatte sich der junge Fahrer wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen Fahrens unter Drogeneinfluss strafbar gemacht.

Er musste im Anschluss mit auf die Dienststelle, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun eine Geldstrafe, Punkte im Zentralregister und einen Monat Fahrverbot. Weiterhin macht der 18-Jährige zurzeit in einer Fahrschule den Führerschein. Die Führerscheinstelle wird ihm diesen vermutlich nach bestandener Prüfung nicht aushändigen und die Geeignetheit zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr erst überprüfen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Betriebserlaubnis erloschen

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Freitag, 28.01.2022, gegen 18.40 Uhr, wurde ein 15-jähriger Motorrollerfahrer in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Laut Fahrzeugpapieren handelt es sich um einen Roller bis 45 km/h. Auch zeigte der Jugendliche einen Führerschein der Klasse AM vor. Aufgrund verschiedener Manipulationen an dem Fahrzeug konnte dieses jedoch eine Geschwindigkeit von 70 km/h erreichen, was der Fahrer auch einräumte.

Für diese Geschwindigkeit reichte die vorhandene Fahrerlaubnis nicht aus und die Betriebserlaubnis des Rollers war erloschen. Den jungen Fahrer, der im Anschluss den Erziehungsberechtigten überstellt wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis inklusive eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen Erloschen der Betriebserlaubnis. Die Führerscheinstelle wird informiert. Da der junge Fahrer mit seinem vorhandenen Führerschein noch in der Probezeit ist, wird zudem eine kostenpflichtige Nachschulung auf ihn zukommen.

Sachbeschädigung an Bürgerhaus

Heßheim (ots) – In der Nacht von Freitag 28.01.2022 auf Samstag 29.01.2022 kam es am Bürgerhaus in Heßheim zu einer Sachbeschädigung. Die Täter beschädigten eine außerhalb des Gebäudes befindliche Klimaanlage sowie die Hauswand des Bürgerhauses.

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen dürfte es sich bei den Tatverdächtigen um mindestens 3 Bürger aus Heßheim und Frankenthal im Alter von 20-21 Jahren handeln. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit hohem Sachschaden

Römerberg (ots) – Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes kam ein 69-jähriger Skoda-Fahrer aus Römerberg in der Germersheimer Straße in Römerberg auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 83jährigen Audi-Fahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen wodurch er zumindest einen Frontalzusammenstoß vermeiden konnte.

Trotzdem waren beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Anhaltspunkte für eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung bei dem Unfallverursacher ergaben sich nicht.