Ungesicherte Ladung (siehe Foto)

A65/Insheim (ots) – Mit einem 3-stelligen Bußgeld muss ein 22-jähriger Landauer Kleintransporterfahrer rechnen, weil er am Montagvormittag 31.01.2022 sein befördertes Dämmmaterial nicht ausreichend gesichert hatte. Der Mann war unterwegs auf der A 65 bei der AS Insheim, als Autofahrer auf der Gegenfahrbahn umherfliegende Dämmrollen via Notruf der Polizei mitteilten.

Die verlorene Ladung konnte eingesammelt und abtransportiert werden. Neben dem Fahrer werden auch Verlader und Fahrzeughalter Post von der Bußgeldstelle bekommen, weil auch sie für die transportierte Ladung mitverantwortlich sind. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Sehen und gesehen werden.

Edenkoben (ots) – Am Samstagmorgen 29.01.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben im Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit besonderem Augenmerk auf Beleuchtungsmängel durch. Hierbei mussten fünf Autofahrern entsprechende Mängelberichte ausgestellt werden.

Gerade in der “dunklen Jahreszeit” sollten Verkehrsteilnehmer auf eine funktionierende Beleuchtung ihrer Fahrzeuge achten. Eine kurze Überprüfung vor Fahrtantritt erhöht die Verkehrssicherheit und man erspart sich zudem so manchen polizeilichen Mängelbericht oder gar eine kostenpflichtige Verwarnung. Im Optimalfall steht dann dem Leitspruch “Sehen und gesehen werden” nichts mehr im Wege.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Edenkoben (ots) – Zwei Platzwunden am Kopf erlitt ein 55-jähriger Fahrradfahrer aus der Verbandsgemeinde Edenkoben bei einem Verkehrsunfall am Samstag (29.01.) gegen 11:15 Uhr. Zuvor befuhr der Mann die K6 von Edenkoben kommend in Richtung Venningen. An einem Kreisverkehrsplatz nahm eine 49-jährige Autofahrerin aus Edenkoben dem Radfahrer die Vorfahrt, wodurch es zum Unfall kam.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 55-Jährige zu Boden und zog sich die genannten Kopfverletzungen zu. Diese mussten anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Fahrradfahrer trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm. Gegen die Autofahrerin wurde, wie bei derartigen Unfällen obligatorisch, ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Erst abgehauen, dann Widerstand geleistet

Bad Bergzabern (ots) – Am Abend des 29.01.2022 sollte ein Fahrzeugführer aufgrund seiner Fahrweise im Bereich Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der 18-jährige Fahrzeugführer dies bemerkte, versuchte er zunächst mit seinem Fahrzeug und anschließend fußläufig zu flüchten. Während seiner Flucht beschädigte er zwei geparkte Fahrzeuge, bevor die weitere Flucht mit dem Fahrzeug durch die Polizeibeamten unterbunden werden konnte.

Die fußläufige Flucht wurde unter Einsatz des Distanzelektroimpulsgerät (Taser) beendet. Der alkoholisierte Fahrer wurde anschließend mit zur Dienststelle genommen, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Blutentnahme widersetzte er sich dieser und schlug wild um sich ohne jedoch jemanden zu verletzen. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich auch heraus, dass der Fahrer überhaupt keinen Führerschein besitzt.

Versuchter Spendenkassenaufbruch an der Mariengrotte

Weyher (ots) – Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen versucht, an der Mariengrotte (in einem Waldstück nahe der L 506) die dortige Spendenkasse aufzubrechen. Aufgrund der Beschaffenheit des Schlosses scheiterten sie. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Sachbeschädigung und Diebstahl auf einem Wiesengrundstück

Niederotterbach (ots) – In der Nacht vom 17.01.2022 auf dem 18.01.2022 wurden auf einem Wiesengrundstück ins Ortsnähe von Niederotterbach mehrere Stühle und Bänke beschädigt. Des Weiteren wurde von dort diverses Werkzeug, unter anderem ein Erdbohrer, ein Spaten und eine Wurzelhacke entwendet.

Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten sich unter

06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Hoher Schaden durch angeblichen Microsoft-Mitarbeiter

Hainfeld (ots) – Erneut kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben zu Anrufen durch angebliche Microsoft-Mitarbeiter. Im vorliegenden Fall wurde am Freitag (28.01.) ein 72-Jähriger aus Hainfeld Opfer der Betrugsmasche. Zur Behebung von angeblichen Computer-Problemen kaufte der Geschädigte schließlich mehrere Bezahlkarten an einer Tankstelle und übermittelte die zugehörigen Kartennummern an den Betrüger. Die 66-jährige Ehefrau überwies zudem Geld an mehrere ausländische Konten. Insgesamt entstand dem Paar ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei Edenkoben warnt: Microsoft führt keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Werden Sie von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen, beenden Sie das Gespräch sofort. Haben Sie bereits mit einem solchen Anrufer gesprochen, trennen Sie Ihren PC vom Internet, ändern Sie Ihre Passwörter und halten Sie nötigenfalls Rücksprache mit einem Fachmann.