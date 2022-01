Rollerfahrer schießen mit Softair Pistolen – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Mit Softair Pistolen geschossen haben am Sonntag gegen 16:45 Uhr zwei unbekannte Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene, die auf einem schwarz-roten Roller auf der Spaldinger Straße aus Richtung Birkenweg unterwegs waren. Während der Fahrt über einen Skatepark schossen sie mit Softair-Pistolen um sich, wobei niemand verletzt wurde.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den beiden gesuchten Personen machen, die dunkel gekleidet waren und schwarze Sturmhauben trugen? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Roller-Fahrerin

Römerberg (ots) – Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Samstagnachmittag 29.01.2022 an der Kreuzung von L507 und K25 zwischen Schwegenheim und Römerberg-Mechtersheim ereignet. Gegen 14:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision zwischen dem PKW einer 54-Jährigen und dem Roller einer 30-Jährigen.

Infolge des Zusammenstoßes erlag die Rollerfahrerin ihren schweren Verletzungen. Die Fahrerin des PKW wurde nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen leicht verletzt. Zur Feststellung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. Die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Tödlicher Verkehrsunfall mit einem beteiligtem PKW-Fahrer

Harthausen (ots) – Nach einem Verkehrsunfall zwischen Dudenhofen und Harthausen ist am Samstag 29.01.2022 gegen 10:30 Uhr ein 68-jähriger PKW-Fahrer verstorben. Der Mann war auf der L537 unterwegs, als er kurz vor der Ortseinfahrt Harthausen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Infolge der Kollision zog sich der Fahrer tödliche Verletzungen zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann alleine an dem Verkehrsunfall beteiligt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 20.000 Euro. Zur Sachverhaltsklärung wurde auf Anordnung der Staatanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Handtasche aus PKW gestohlen

Speyer (ots) – Eine Fensterscheibe eines PKW eingeschlagen und die Handtasche entwendet wurde im Zeitraum von 28.01.2022 bis 30.01.2022 in der Iggelheimer Straße.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Iggelheimer Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Die Polizei rät:

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und melden den Vorfall der Polizei.

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – Eine bislang unbekannte Person schlug im Zeitraum von 29.01.2022, 21:45 Uhr bis 30.01.2022, 02:00 Uhr die Heckscheibe eines BMW, welcher auf einem Parkplatz eines Spielkasinos in der Karl-Spindler-Straße geparkt war, ein und entwendete daraus zwei Taschen. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf einem niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die in den genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Karl-Spindler-Straße und Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der. Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

Verkehrsunfall unter Alkohol in Engstelle

Speyer (ots) – 28.01.2022, 09:00 Uhr – Ein 32-jähriger Fiat-Fahrer aus Speyer befuhr die Obere Langgasse in Richtung Dudenhofener Straße. In einer Engstelle aufgrund einer dortigen Baustelle touchierte er das entgegenkommende Fahrzeug eines 56jährigen Mann aus Speyer.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Test ergab 2,13 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. An den beiden PKW entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro, das Fahrzeug des Unfallgegners war nicht mehr fahrbereit