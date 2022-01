Landau: Die Polizei-News

Kran reißt Stromleitung ab

Hochstadt (ots) – 28.01.2022 um 21.45 Uhr – Zu genannter Zeit teilte ein Anwohner hiesiger Dienststelle mit, dass er gerade beobachtet hat wie sich ein Baukran mit seinem Haken in einer Stromoberleitung verfangen habe und diese abreisen würde. Der gesamte Baukran stehe unter Strom.

Beim Eintreffen der Streife war die Feuerwehr bereits vor Ort und sicherte den Gefahrenbereich ab. Kurz darauf erschien der Notdienst der Pfalzwerke und stellte den Strom ab. Warum der Haken in die Oberleitung geriet konnte noch nicht geklärt werden. Durch den verursachten Stromausfall waren mehrere Haushalte im Bereich der Einsatzstelle, sowie die Straßenbeleuchtung über etwa 150 m in der Hauptstraße betroffen.

Körperverletzung

Landau (ots) – 29.01.2022 um 0:30 Uhr – Ein 38-jähriger Mann aus Landau meldete sich telefonisch bei hiesiger Dienststelle und gab an, im Südring von 3 männlichen Personen angegriffen worden zu sein. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass er einen sichtbaren Cut unter dem linken Auge hatte und über Schwindel und Übelkeit klagte, weshalb ein RTW hinzugerufen wurde.

Zur Tat gab er an, dass ihm eine der Personen unvermittelt mit der rechten Faust in das Gesicht schlug, wodurch er den Cut unter dem linken Auge erlitt und zu Boden ging. An seinem linken Bein verspürte er ebenfalls Schmerzen. Die Täter entfernten sich dann fußläufig in Richtung Westbahnhof.

Den Haupttäter, der ihn schlug, konnte er wie folgt beschreiben: männlich, Anfang 20 Jahre, ca. 180 cm groß, muskulös, Brillenträger, blonde Haare, an den Seiten kurz und oben lang, bekleidet mit einem Rollkragenpullover.

Der hinzugerufene RTW verbrachte den Geschädigten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.