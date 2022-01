Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Führerschein

Frankenthal (ots) – Am 28.01.2022 gegen 22:45 Uhr sollte ein Motorradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bahnhofsstraße unterzogen werden. Nachdem die Beamten jedoch das Blaulicht einschalteten, flüchtete der Fahrer weiter die Hauptstraße entlang, bis er letztendlich beim Rechtsabbiegen in einer Kurve stürzte und kontrolliert werden konnte. Der Motorradfahrer gab unverzüglich an, dass der Alkohol getrunken habe und keinen Führerschein besitzen würde. Ein Atemalkoholtest ergab 2,01 Promille.

Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe durch einen Arzt genommen. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB und Fahren ohne Fahrerlaubnis nach §21 St VG eingeleitet.

Der Motorradfahrer blieb bei dem Sturz unverletzt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Fahren unter Drogeneinfluss

Frankenthal (ots) – Am 31.01.2022 gegen 02.50 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Dienststelle in der Wormser Straße ein 30-jährigen Mann aus Bockenheim mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verfolgungsfahrt mit Roller

Frankenthal (ots) – Am 30.01.2022, gegen 14.45 Uhr, wollte eine Streife hiesiger Dienststelle in der Wormser Straße einen Roller, welcher mit zwei Personen besetzt war, kontrollieren, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Roller flüchtete daraufhin in Richtung Fußgängerzone, hierbei fuhr dieser mit erhöhter Geschwindigkeit an Passanten vorbei. Im Bereich des Rathausplatzes wurde durch die Streife die Verfolgung abgebrochen, um keine unbeteiligten Passanten zu gefährden. Zeugen und mögliche Geschädigte dieses Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Frankenthal zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 29.01.2022, 23.00 Uhr, bis 30.01.2022, 09.30 Uhr, wurde am Bahnhof in Flomersheim ein Wartebereich durch Graffiti beschmiert. Es wurden in grüner Farbe die Zahlen “703” durch bislang unbekannte Täter aufgebracht. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Unfallflucht mit verletztem Kind – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am 28.01.2022 gegen 14:50 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße Höhe der Hausnummer 2 in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriges Kind verletzt wurde.

Das Kind wartete mit seiner Mutter an der dortigen Fußgängerampel, bis diese auf grün umschaltete. Nachdem beide losliefen, bog zeitgleich ein weißes Fahrzeug um die Ecke, sodass der kleine Junge mit seinem Kopf gegen die Beifahrertür des Autos stieß. Nach dem Zusammenstoß habe der Wagen sogar angehalten, sei jedoch kurz darauf weiter Richtung Heßheimer Straße gefahren, ohne sich nach dem Verletzten zu erkundigen.

Nach derzeitigen Zeugenangaben wurde das Fahrzeug von einer männlichen Person gefahren. Auf dem Beifahrersitz habe sich zudem eine Frau befunden.

Das 6-jährige Kind erlitt durch den Zusammenstoß leichte Schmerzen am Kopf.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.