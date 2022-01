Südosthessen (ots) Veranstaltungen am Montagabend 31.01.2022 mit ca. 2300 Menschen verliefen weitgehend störungsfrei. In Schlüchtern und Obertshausen wurden Kerzen abgestellt und Blumen an die Beamten überreicht in Gedenken an die beiden in RLP getöteten Polizisten.

Kreis Offenbach/Main-Kinzig-Kreis

Erneut kam es am Montagabend in mehreren Städten und Kommunen im Kreis und in der Stadt Offenbach sowie im Main-Kinzig-Kreis zu insgesamt 25 Veranstaltungen, die aus Sicht der Polizei weitgehend störungsfrei verliefen.

In Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) stellten Menschen vor der dortigen Polizeistation Kerzen ab, offenbar in Gedenken an die in Rheinland-Pfalz getöteten Polizisten. Eine ähnliche Situation gab es in Obertshausen (Kreis Offenbach), wo Ordnungshüter Blumen überreicht bekamen.

Die Zahl der Teilnehmer schätzt die Polizei vorläufig auf etwa 2.300 Menschen.

In Gelnhausen stellten Beamte die Identität einer Person fest, die ein Ei in Richtung der dortigen Veranstaltungen geworfen haben soll.

In Seligenstadt wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem ein Teilnehmer den Einsatzkräften seinen ausgestreckten Mittelfinger gezeigt und beleidigende Worte rief.

In Offenbach warf ein Unbekannter eine Flasche in Richtung der Veranstaltung.

