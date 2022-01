Alleinunfall: Fahranfänger prallt gegen Baum

Gemarkung Meddersheim

Am Montagmorgen des 31.01.2022 gegen 08:45 Uhr musste die Feuerwehr und die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der L232 zwischen Merxheim und Meddersheim ausrücken. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kreuznach war mit seinem Toyota auf der Landstraße aus Richtung Merxheim in Richtung Meddersheim unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum entwurzelt. Der Fahranfänger konnte sich noch aus eigener Kraft aus dem Fahrzeugwrack befreien und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrbahnabschnitt wurde für einen kurzen Zeitraum in beide Richtungen gesperrt. Der PKW musste von einem ortsansässigen Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren mit insgesamt 27 Kräften im Einsatz.

Nach der Erstuntersuchung im Krankenhaus konnten lebensgefährliche und schwere Verletzungen beim Fahrer ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet weitere mögliche Zeugen des Unfallgeschehens sich unter der 06752-156-0 zu melden.

Unfallflucht zwischen Hüffelsheim und Waldböckelheim

Hüffelsheim

Am Freitag, 28. Januar, 18:05 Uhr, kam es auf der Landstraße 108, zwischen Hüffelsheim und Waldböckelheim, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kam es in Höhe des Marienhofes zum Zusammenstoß mit beiden Außenspiegeln der Fahrzeuge. Der Unfallverursacher, ein schwarzer SUV der Marke Land Rover, setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Hüffelsheim fort. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Betrunkene Autofahrerin zu Fuß gestellt

Eisenberg

Am 28.01.2022 gegen 21:00 Uhr fährt eine 38-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw am Galgenberg in Eisenberg zu nah an dort parkenden Fahrzeugen vorbei und beschädigt dabei Eines von ihnen. Die Fahrerin setzt ihre Fahrt zunächst fort und parkt kurz darauf am Straßenrand. Der Halter des beschädigten Pkw beobachtet den Unfall und läuft der Unfallverursacherin hinterher. Er kann sie letztendlich zu Fuß einholen und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife aufhalten. Bei der 38-jährigen kann deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergibt vor Ort 2,89 Promille. Gegen die Fahrerin wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Ihr Führerschein wird ebenfalls sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Betrunkener PKW- Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Guldental- Auf dem Wörth/ K49

Am Freitag, 28.01.2022 gegen 22:45 Uhr, streifte der 50.- jährige Unfallverursacher aus Bad Kreuznach innerorts einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstellte in zunächst unbekannte Richtung. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, sodass der Unfallverursacher nach ca. 3 km von der Unfallstelle entfernt zum Stehen kam. Nach Meldung eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers wurde ein liegengebliebenes und unfallbeschädigtes Fahrzeug auf der K49/ Ortsausgang Guldental gemeldet. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den flüchtigen Unfallverursacher handelte. Der Fahrer sowie dessen Beifahrer waren unverletzt, jedoch stark alkoholisiert. Der hohe Alkoholisierungsgrad des Fahrers dürfte unfallursächlich gewesen sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 50.- Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Hund

Hargesheim

Am Freitag, 28.01.2022, gegen 16.45 Uhr befährt eine Fahrzeugführerin die L236 aus Richtung Windesheim kommend in Richtung Rüdesheim. Ca. 200 -300 Meter nach dem Tunnel laufen von rechts nach links zwei herrenlose Hunde auf die Fahrbahn. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem PKW und einem der Hunde. An dem Fahrzeug entsteht leichter Sachschaden. Die Hunde laufen nach links weiter.

Bei dem möglicherweise verletzten Hund handelt es sich um einen großen weißen Hund mit grauen Flecken im Fell, eventuell ein Husky. Der andere Hund ist rot/braun, Größe unbekannt. Der Hundehalter wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Unfallgefahr durch Sturmböen

A 61/Rheinhessen – Aufgrund der aktuellen Wettersituation mit gemeldeten

Sturmböen bis annähernd 90 km/h, die bis in die Nachtstunden anhalten sollen,

werden die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf den Talbrücken rund um das

Alzeyer Kreuz reduziert. Die Maßnahmen werden vermutlich auch am 1. Februar noch

andauern. Laut Wetterbericht besteht aktuell für den Raum Alzey eine Warnung vor

Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 65 bis 89 km/h. Sowohl auf der Weinheimer

Talbrücke (A 63) als auch auf der Alzeyer Talbrücke (A 61) ist aufgrund der

gemeldeten starken Sturmböen insbesondere für leichte, ungeladene Kraftfahrzeuge

oder solchen mit hohen Aufbauten mit einer erhöhten Unfallgefahr zu rechnen. Die

Polizei bittet um Beachtung. Nutzende entsprechender Kraftfahrzeuge sollten

diese Strecken ggfs. meiden und sich alternative Routen zu suchen. Durch die

Stadt Alzey selbst bestehen keine geeigneten Umleitungsstrecken.