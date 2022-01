Mainz – Altstadt und Finthen: Zeugenaufruf nach mehreren Diebstählen aus Pkw

Mainz

In der Nacht von Samstag (29.01.22) auf Sonntag kam es im Stadtteil Finthen zu zwei Diebstählen aus Pkw.

In der Kettelerstraße wurden in der Zeit von 18:15 Uhr bis 11:20 Uhr aus einem Mercedes-Benz mehrere Gegenstände wie zum Beispiel ein Rucksack, Nike Sportschuhe und ein Mantel von Hugo Boss entwendet.

In der Straße „An der Steige“ wurden zwischen 02:30 Uhr und 19:00 Uhr Gegenstände aus einem Opel Corsa entwendet. Wie die beiden Autos geöffnet wurden, ist derzeit noch unbekannt. Es gibt keine Täterhinweise.

Wer Hinweise zu dem genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/ 65-4310 oder per E-Mail: pimainz3@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Breits in der Nacht von Donnerstag (28.01.22) 18:37 Uhr auf Freitag 08:00 Uhr kam es im Bereich der Mainzer Innenstadt zu zwei Pkw-Aufbrüchen.

In der Balthasar-Maler-Gasse wurde bei einem VW Polo und in der Mittleren Bleiche bei einem Mercedes Sprinter jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen und die Fahrzeuge geöffnet. In beiden Fällen wurde der Innenraum durchwühlt und mehrere Wertgegenstände entwendet.

Wer Hinweise zu dem genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/ 65-4110 oder per E-Mail: pimainz1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Tatorten besteht wird derzeit geprüft.

Demonstration auf Autobahnbrücke

A 61/Sprendlingen – Zu einer Versammlung im Kontext der Verkehrswende kam

es heute auf einer Landwirtschaftsbrücke über die A 61 bei Sprendlingen.

Umweltaktivisten enthüllten zwischen 11 und 12 Uhr über der Fahrbahn Richtung

Koblenz ein Banner. Sie wollten damit auf die Verkehrswende aufmerksam machen.

An der angemeldeten Versammlung, die unter Auflagen der Versammlungsbehörde

stattfand, nahmen drei Aktivistinnen teil. Die Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim hatte zur Minimierung der Unfallgefahr in Abstimmung mit der

zuständigen Autobahnmeistere eine Geschwindigkeitsreduzierung unter der Brücke

eingerichtet. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mehrere Aufbrüche von Wohnmobilen

Köngernheim

Am Sonntag Morgen meldet eine aufmerksame Fußgängerin ein aufgebrochenes Wohnmobil, welches auf dem Parkplatz der Sickingenhalle in Köngernheim abgestellt war. Aufgefallen war es der Dame, da die Tür offen stand und zahlreiche Gegenstände auf dem Boden davor lagen. Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort wurden die eingesetzten Streifenbeamten von einer weiteren Spaziergängerin darauf aufmerksam gemacht, dass in unmittelbarer Nähe, auf einem umzäunten Parkplatz, ein weiteres Wohnmobil angegangen wurde. Final stellte sich heraus, dass insgesamt acht Wohnmobile, beziehungsweise Wohnwagen, aufgebrochen wurden. Unterstützt wurde die Polizeiinspektion Oppenheim durch den Kriminaldauerdienst aus Mainz. Als ob das noch nicht genug gewesen wäre, kam ein weiterer Geschädigter an die Tatörtlichkeit und beanzeigte den Einbruch in seine zwei angrenzenden Gartenlauben. Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Wer kann Hinweise zu Auffälligkeiten oder Beobachtungen in der Tatnacht 29.01. auf den 30.01.2022 geben?

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Am Samstag, den 29.01.2022 gegen 02.02 Uhr ereignete sich in 55576 Badenheim in Höhe des Kreisverkehrs auf der L 400 ein Verkehrsunfall. Der LKW befuhr die Landstraße augenscheinlich aus Fahrtrichtung Gau-Bickelheim kommend. Aufgrund bislang unbekannter Ursache verliert der Führer einer Zugmaschine mit Auflieger die Kontrolle und fährt geradeaus über die Insel des Kreisverkehrs, wo das Fahrzeug letztendlich auch zum Stillstand kam. Durch die Kollision wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt und der LKW wurde stark beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe liegt derzeit noch nicht vor. Der Fahrzeugführer hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der LKW musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.