Monsheim – Zigarettenautomat aufgebrochen

Monsheim – Am vergangenen Wochenende wurde in Monsheim ein

Zigarettenautomat aufgebrochen. In der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagabend

hatte unbekannter Täter den Automaten in der Hauptstraße gewaltsam aufgehebelt

und die Geldkassette entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der

Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verstöße bei Spaziergang von Coronakritikern festgestellt.

Bei einem sog. Spaziergang von Coronakritikern wurden am Freitagabend mehrere Verstöße festgestellt. Bei der nicht angemeldeten Versammlung meldete sich, nach Verlesen der durch die Kreisverwaltung erlassenen Auflagen, auf Nachfrage der Polizei kein Versammlungsleiter unter den Teilnehmern. Im Verlauf des Spaziergangs übernahm dann aber eine Teilnehmerin erkennbar die Führungsfunktion innerhalb des „Spaziergangs“. Dementsprechend wurde eine Strafanzeige nach dem Versammlungsgesetz gegen die 38jährige Alzeyerin vorgelegt. Außerdem wurden gegen mehrere Teilnehmer, die trotz Aufforderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen wollten, Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Versammlung dauerte letztendlich von 18.00h bis 19.20h und führte in diesem Zeitraum durch mehrere Straßen in der Innenstadt von Alzey.

Mehrere Einbrüche im Bereich Gundheim

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereigneten sich wohl bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Einbrüche in der Gemarkung Gundheim. So wurde die Lagerhalle eines Weingutes „In den Wolfsmorgen“ aufgebrochen und es wurden mehrere Maschinen und Werkzeuge entwendet. Auch eine in der Nähe befindliche Garage des TSV Gundheim wurde aufgebrochen, genauso wie die Hütte eines Schrebergartens. Die Polizei Alzey vermutet aufgrund der Begehungsweise einen Tatzusammenhang und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 06731/911-2500.

Fahren unter Alkoholeinfluss – Unfallflucht

Worms – Am späten Abend wird durch einen Bürger im Berliner Ring in Worms

ein grüner Opel Corsa mit erheblichen Schäden im Frontbereich festgestellt,

welcher dort kurzzeitig parkte und dann weiterfuhr. Durch eine Funkstreife der

Polizei Worms kann kurz darauf das besagte Fahrzeug auf dem Parkplatz eines

Supermarktes in der Mainzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Beim späteren Beschuldigten ergibt der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert

von 1,26 Promille. Der 37-jährige Fahrzeugführer aus Wiesbaden gibt an den

Schaden an seinem PKW er erst in Worms bemerkt zu haben und meint weiter, dass

dieser bereits in Wiesbaden vor der Abfahrt vorhanden gewesen sein muss. Die

Beifahrerin, welche er in Worms abgesetzt hatte, kann erreicht werden und

schildert, dass der Fahrer gegen eine Leitplanke auf der Autobahn von der Fahrt

von Wiesbaden nach Worms gestoßen wäre. Da sich beide nicht an die genaue

Strecke erinnern können oder wollen ist auch die genaue Unfallstelle bislang

nicht bekannt. Der Führerschein des Wiesbadeners wurde sichergestellt. Gegen ihn

wurde ein Strafverfahren eingeleitet.