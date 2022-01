Tödlicher Messerstich auf dem Stiftsplatz

Am Samstag, 29.01.2022 gegen 6 Uhr morgens kam es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zu einem verbalem Streit zwischen einem 19-Jährigen aus Kaiserslautern und einem 23-Jährigen auf dem Kaiserslauterer Stiftsplatz. Weitere Personen waren anwesend. Die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der Ermittlungen. Im Verlauf des Streits erlitt der 23-Jährige eine Stichverletzung in der Brust. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert, erlag aber seinen Verletzungen. Nach der inzwischen durchgeführten Obduktion war die Stichverletzung die Todesursache. Die polizeilichen Ermittlungen führten zur Identifizierung und Festnahme des 19-jährigen, der im Verdacht steht, dem Geschädigten die Verletzung mit einem Messer beigebracht zu haben. Der 19-Jährige wurde am Abend desselben Tages der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Haftbefehl wegen Schwere der Tat erließ. Gegen den 19-Jährigen wird der Vorwurf des Totschlags erhoben. Er war bereits zuvor wegen Gewaltdelikten aufgefallen. Er machte Angaben zur Sache und bestritt den Vorwurf. Die Ermittlungen laufen.

Schlägerei auf dem St.-Martins-Platz – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern – Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 sucht Zeugen, die

am Samstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, eine Schlägerei auf dem St.-Martins-Platz

beobachtet haben. Hierbei wurde ein 18-Jähriger aus einer Personengruppe heraus

angegriffen, wodurch er Verletzungen erlitt. Daraufhin entwickelte sich eine

Schlägerei mit bis zu 20 Beteiligten. Vor Ort wurde lediglich der 18-Jährige

angetroffen. Da der genaue Tathergang und die weiteren Beteiligten unbekannt

sind, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen.|esb1

Dieb macht sich an Fahrzeugen zu schaffen

Kaiserslautern – Gleich mehreren Anwohnern fiel in der Nacht zu Samstag im

Stadtteil Hohenecken ein Mann auf, der an geparkten Fahrzeugen nachschaute, ob

diese verschlossen waren. Ein Zeuge beobachtete zudem, wie der Mann einen

unverschlossenen PKW durchwühlte. Dank der aufmerksamen Zeugen konnte der

Tatverdächtige am Tatort festgestellt werden. Diebesgut wurde bei ihm nicht

aufgefunden. Dem 34-jährigen Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Die Polizei

ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegen.|esb1

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schallodenbach – Hoher Sachschaden, zwei leicht verletzte Personen und ein

Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen in der Nähe von Schallodenbach

ereignete.

Ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr mit

seinem PKW die K29 von Wörsbach kommend und wollte an der Einmündung L382 nach

rechts in Richtung Schallodenbach einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt

einer 40-jährigen Autofahrerin, sodass es zu einem heftigen Zusammenstoß kam.

Beide Verkehrsteilnehmer erlitten glücklicherweise lediglich leichte

Verletzungen, ihre Fahrzeuge wurden allerdings total beschädigt und mussten

abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei mehr als 20.000 Euro.

Außerdem stellte die Polizei den Führerschein des vermeintlichen

Unfallverursachers sicher. Ein Alkoholtest ergab bei dem Heranwachsenden einen

Wert von 0,68 Promille. Ihm drohen die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis

und zusätzlich ein Strafverfahren.|PvD

Tatverdächtiger festgenommen

Landkreis Kusel – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 etwa um 4:20 Uhr wurden zwei

Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt. Wir berichteten mehrfach. Nach

einem 38-jährigen Tatverdächtigen war gefahndet worden. Am Montagnachmittag

nahmen Spezialeinheiten der saarländischen und rheinlandpfälzischen Polizei den

Gesuchten kurz nach 17 Uhr in Sulzbach (Saarland) fest. Der Mann hat keine

Angaben zur Sache gemacht und wird morgen dem Ermittlungsrichter des

Amtsgerichts Kaiserslautern vorgeführt zur Eröffnung des bestehenden

Haftbefehls.

Ein weiterer 32-jähriger Mann wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Derzeit

wird geprüft ob er mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang steht. Die

Fahndungsmaßnahmen nach möglichen Mittätern laufen weiter.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde beendet und der Fahndungsaufruf auf der

Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemeldung im Presseportal

sowie die Verlinkungen auf den Social-Media-Kanälen der Polizei gelöscht.

Um die Persönlichkeitsrechte zu wahren, bitten wir alle, die den Fahndungsaufruf

geteilt hatten, den Namen und die Fotos des Mannes ebenfalls zu löschen oder

unkenntlich zu machen. |elz